De strategie van Orban: twaalf regels voor rechts

Victor Orban weet hoe je verkiezingen wint. Met zijn partij Fidesz won hij reeds vijf keer de Hongaarse parlementsverkiezingen. Bij de opening van CPAC Hongarije (19-20 mei, Budapest) deelde hij zijn succesformule. De hele speech is het lezen waard (hier in het Engels), maar dit zijn alvast de twaalf punten die hij deelde met de conservatieve wereld.

Speel volgens je eigen regels

‘De enige manier om te winnen is om de oplossingen en de paden die anderen bieden, te weigeren. Zoals Churchill zei, is het hebben van vijanden het bewijs dat je ergens voor staat. Daarom moeten we ons niet laten ontmoedigen door scheldpartijen of framing. Het zou zelfs verdacht zijn als dit allemaal niet zou gebeuren. Houd er rekening mee dat degenen die volgens de regels van hun tegenstanders spelen, zeker zullen verliezen.’

Voer een nationaal-conservatieve binnenlandse politiek

‘Het nationaal belang is geen kwestie van ideologie, zelfs niet van traditie. De reden dat kerken en gezinnen moeten worden ondersteund, is omdat zij de bouwstenen zijn van de natie. Dat betekent ook dat men aan de kant van de kiezers moet blijven staan. We besloten de migratie te stoppen en de muur aan onze zuidgrens te bouwen omdat Hongaren zeiden dat ze geen illegale immigranten wilden. Ze zeiden: Viktor, bouw die muur! Drie maanden later stond de grensbarrière.’

‘De sleutel is om niet te veel na te denken: het Hongaarse hek is een eenvoudige kettingschakelstructuur met bewegingsdetectoren, wachttorens en camera’s. Maar dat is genoeg. De achilleshiel van progressieven is juist dat ze hun dromen willen opleggen aan de samenleving. Maar voor ons is dat gevaar ook een kans, want als het om belangrijke zaken gaat, houden mensen in werkelijkheid niet van linkse utopiëen. We moeten de kwesties vinden waarop links totaal geen voeling heeft met de realiteit en deze belichten maar op een manier die kan worden begrepen door de gewone mensen.’

Zet het nationale belang voorop bij buitenlandse beleid

‘Progressieven denken altijd dat buitenlands beleid een strijd van ideologieën is: een strijd tussen goed en kwaad, waarin voor eens en altijd de loop van de geschiedenis zal worden bepaald. Maar zoals ik het zie, zijn er de voorbije honderd jaar al zeker vier van dergelijke laatste grote veldslagen geweest. Er klopt iets niet met dat begrip. Ons antwoord zou een duidelijke en eenvoudige antithese moeten zijn tegen de progressieven: de natie eerst! Hongarije eerst! Amerika eerst! We hebben buitenlands beleid nodig dat gebaseerd is op onze belangen. Dat is niet altijd gemakkelijk, omdat de wereld van het buitenlands beleid vaak ingewikkeld is.’

‘Neem de oorlog in ons buurland. Rusland is de agressor en Oekraïne het slachtoffer. We veroordelen de agressor en helpen het slachtoffer van de agressie. Maar tegelijkertijd weten we dat Oekraïne Hongarije niet verdedigt. Dat is een onzinnig idee! Hongarije kan worden verdedigd door de NAVO en de Hongaarse strijdkrachten. In verhouding met ons bevolkingsaantal hebben we het grootste aantal vluchtelingen opgevangen.’

‘Het Hongaarse volk helpt graag. Ze helpen graag, maar ze willen de prijs van de oorlog niet betalen, want het is niet hun oorlog en ze zullen er niet van profiteren. Ze weten heel goed dat oorlog gepaard gaat met sancties, ongebreidelde inflatie en economische stagnatie. Ze weten dat oorlog mensen altijd verarmt. We moeten niet toegeven aan de sirenes, hoe verleidelijk ze ook mogen klinken. Ons doel is om de vrede te herstellen, niet om de oorlog voort te zetten, want dat is in ons nationaal belang. Hongarije eerst!’

Creëer je eigen media

‘We kunnen de krankzinnige ideeën van progressief links alleen laten zien als we media hebben die ons daarbij helpen. Linkse meningen lijken pas in de meerderheid als de media ze helpen versterken . De wortel van het probleem is dat de moderne westerse media zich aansluiten bij de opvattingen van links. Verslaggevers kregen op de universiteit les van mensen met progressieve, linkse opvattingen. En zodra een conservatieve figuur in de media verschijnt, wordt hij bekritiseerd, aangevallen, uitgescholden en belasterd.’

‘Ik ken het oude ethos van de westerse democratie, waarbij partijpolitiek en pers gescheiden moeten worden. Zo zou het moeten zijn. Maar beste vrienden, de Democraten in de VS houden zich bijvoorbeeld niet aan dergelijke regels. Probeer maar eens te tellen hoeveel mediakanalen in dienst staan van de Democratische Partij: CNN, The New York Times… De lijst gaat maar door. Natuurlijk heeft de Grand Old Party ook gelieerde media, maar die zijn niet opgewassen tegen de dominantie van de media door de liberalen. Mijn vriend Tucker Carlson staat alleen en onbeweeglijk. Zijn show heeft de hoogste kijkcijfers. Wat betekent dit? Het betekent dat er shows zoals die van hem dag en nacht moeten zijn, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.’

Onthul de intenties van je tegenstander

‘Als voorwaarde voor de overwinning is media-ondersteuning nodig, maar niet voldoende. We moeten ook taboes doorbreken. Misschien hoef ik dit niet aan mijn Amerikaanse vrienden voor te stellen, want welke taboedoorbreker is groter dan president Donald Trump? Maar men kan de lat altijd hoger leggen. We moeten niet alleen de taboes van vandaag doorbreken, maar ook die van morgen. Hier in Hongarije leggen we bloot wat links aan het voorbereiden is voordat ze zelfs maar actie ondernemen.’

‘In eerste instantie zullen ze het ontkennen, maar succes is des te zoeter als blijkt dat we al die tijd gelijk hadden. Zo is er de kwestie van LGBTQ-propaganda die gericht is op kinderen. Die propaganda is hier nog nieuw, maar we hebben het al in de kiem gesmoord. We hebben de kwestie naar buiten gebracht en er een referendum over gehouden. De overgrote meerderheid van de Hongaren heeft deze vorm van propaganda voor kinderen afgewezen. Door in een vroeg stadium te onthullen waar links zich op voorbereidde, dwongen we hen in de verdediging en toen ze ons initiatief aanvielen, werden ze uiteindelijk gedwongen de realiteit van hun plan toe te geven.’

Economie, economie, economie

‘We weten allemaal dat links de economie wil laten werken volgens abstracte begrippen. Dit is een val voor rechts. Trap er nooit in! Toen we aan de macht kwamen, hebben we besloten dat we alleen een economisch beleid moeten voeren dat de meerderheid van de kiezers ten goede komt. Hier in Hongarije hebben we daar een motto voor: “Zelfs degenen die niet op ons hebben gestemd, worden uiteindelijk beter af”. Hierin zijn we de tegenpool van de progressieven: zelfs degenen die op hen hebben gestemd, komen er slechter uit.’

‘Uiteindelijk willen mensen jobs, geen economische theorieën. Mensen willen een stap vooruit zetten in het leven, en mensen willen een beter leven voor hun kinderen dan het leven dat zij hebben gehad. Als een rechtse regering dit alles niet kan waarmaken, is ze gedoemd te mislukken.’

Word niet extreem

‘Ik zeg dit omdat extreme complottheorieën af en toe de kop opsteken aan de rechterkant, net zoals extreme utopieën regelmatig de kop opsteken aan de linkerkant. Als we dieper kijken, zien we dat mensen eigenlijk geen van beide willen. Maar wat is het verschil tussen de ontkenning van wetenschap door extreemrechts en de ontkenning van biologie door LGBTQ-bewegingen? Het antwoord is simpel: er is geen enkel verschil.’

‘We moeten aan de keizer geven wat van de keizer is, aan God wat van God is en aan de wetenschap wat van de wetenschap is. We kunnen ons misschien enorm populair maken op internetfora door complottheorieën te promoten – en soms zit er waarheid in – maar in werkelijkheid zullen we een groot deel van het electoraat daardoor van ons vervreemden. We zullen naar de marge worden geduwd en uiteindelijk verliezen.’

Lees elke dag

‘Een boek per dag houdt de nederlaag weg. Ik weet dat dit vreemd klinkt. Ik ben zelf geen academicus, maar feit is dat nog geen enkele uitvinding het boek heeft overtroffen als middel om ideeën te begrijpen en over te brengen. De wereld wordt steeds complexer en we moeten tijd besteden aan het begrijpen ervan. Ik reserveer bijvoorbeeld elke week een hele dag om te lezen.’

‘Lezen helpt ons ook te begrijpen wat onze tegenstanders denken en waar hun denken gebrekkig is. Als we dat weten, is de rest louter techniek. We moeten dit alles vertalen in de taal van het dagelijkse handelen en politieke communicatie. Een spindoctor is nuttig is maar het zijn de beleidsmakers die het probleem moeten begrijpen en oplossen.’

Geloof

‘Een gebrek aan geloof is gevaarlijk. Als u niet gelooft in een laatste oordeel en dat u voor uw daden voor God ter verantwoording zult worden geroepen, zult u denken dat u alles kunt doen wat in uw macht ligt. Dus laten we toekomstige jonge conservatieve politici aanmoedigen om het geloof te ontdekken. Aanvankelijk zag ik dit niet als een prioriteit, maar als we tijd aan ons geloof besteden, komen we ook gemakkelijker tot succes. Ik ben tweeëndertig jaar parlementslid geweest en begin aan mijn zeventiende jaar als premier. Ik luister graag naar de woorden van de profeet Jesaja. Hij zei: “Als je niet standvastig bent in je geloof, zul je helemaal niet standhouden”. In de politiek, beste vrienden, is dit een wet.’

Maak vrienden

‘Onze tegenstanders, de progressieve liberalen en neomarxisten, hebben een onbeperkte eenheid: ze staan achter elkaar. Wij, conservatieven, kibbelen te vaak over kleine kwesties. En dan vragen we ons af hoe onze tegenstanders ons in het nauw kunnen drijven. We hebben inderdaad intellectuele verfijning en we geven om intellectuele nuance. Maar als we willen slagen in de politiek, moeten we nooit kijken naar waar we het over oneens zijn, maar naar onze gemeenschappelijke basis.’

‘Ik geef een voorbeeld. Het Vaticaan is een van onze belangrijkste Europese bondgenoten. Het is een bondgenoot als bewaker van christelijke waarden, ter ondersteuning van gezinnen, en samen bevestigen we dat een vader een man is en een moeder een vrouw. We staan samen voor vrede en voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Maar over illegale migratie lopen we uiteen. Men moet niet kijken naar de kwesties waarover we verhitte discussies kunnen voeren, maar zoeken naar manieren waarop we kunnen samenwerken. Geloof me, als we dat niet doen, zullen onze tegenstanders ons één voor één opjagen.’

Bouw gemeenschappen

‘Door de jaren heen heb ik ook geleerd dat er geen conservatief politiek succes is zonder functionerende gemeenschappen. Hoe minder gemeenschappen er zijn en hoe eenzamer mensen zijn, hoe meer kiezers naar de liberalen gaan. En hoe meer gemeenschappen er zijn, hoe meer stemmen wij krijgen. Zo simpel is het. Ik hoef u dit niet uit te leggen: de Verenigde Staten hebben de best functionerende clubs, verenigingen en gemeenschappen ter wereld. Wat we moeten begrijpen, is dat een politieke entiteit dergelijke gemeenschappen moet omvatten.’

Bouw instituten

‘Voor succesvolle politiek heb je instituties en instituten nodig. Of het nu denktanks, educatieve centra, talentworkshops, instituten voor buitenlandse betrekkingen, jongerenorganisaties of wat dan ook zijn, ze moeten een politiek aspect hebben. Laten we niet vergeten: politici komen en gaan, maar instituten blijven generaties lang bij ons. Zij, de instellingen, hebben het vermogen om de politiek intellectueel te vernieuwen. Er zijn steeds weer nieuwe ideeën, nieuwe gedachten en nieuwe mensen nodig. Als ze opraken, hebben we geen munitie meer, en onze tegenstander zal in dat geval geen genade tonen.’

Vertaling: Sander Roelandt