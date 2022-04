De suïcidale neigingen van Open Vld

Met de laatste opiniepeilingen van VTM en HLN zakt Open Vld onder de 10% en wordt ze de vijfde partij in Vlaanderen. Lange tijd leek het erop dat CD&V zichzelf met de grootste doodsverachting in de prak regeerde, maar de doodsdrift van de Open Vld overtreft die van de christendemocraten ruim en neemt apocalyptische afmetingen aan. De vernieuwingsoperatie ‘Liberaal Vuur’ – de zoveelste vernieuwings- en verdiepingsoperatie – lijkt na twee maanden amper nog een smeulend vuurtje te zijn. In Het…

Met de laatste opiniepeilingen van VTM en HLN zakt Open Vld onder de 10% en wordt ze de vijfde partij in Vlaanderen. Lange tijd leek het erop dat CD&V zichzelf met de grootste doodsverachting in de prak regeerde, maar de doodsdrift van de Open Vld overtreft die van de christendemocraten ruim en neemt apocalyptische afmetingen aan.

De vernieuwingsoperatie ‘Liberaal Vuur’ – de zoveelste vernieuwings- en verdiepingsoperatie – lijkt na twee maanden amper nog een smeulend vuurtje te zijn. In Het Nieuwsblad liet Liesbeth Van Impe uitschijnen niet meer te weten hoe de liberalen zich uit deze crisis moeten beredderen. Voorzitter Egbert Lachaert heeft er een puinhoop van gemaakt. Op de barslechte peilingen van afgelopen week gaf de voorzitter van de Vlaamse liberalen in het Nieuwsblad een eigenaardige verklaring: ‘We denken nog te veel als een klassieke beleidspartij. We besturen en we denken dat als we dat goed doen, dat het wel zal opbrengen. Dat is niet meer zo.’ Toch wel heel bedenkelijk voor een partij die de eerste minister levert.

De partij zwalpt

Los van de partij doet premier Alexander De Croo het goed. Open Vld weet zijn populariteit niet naar electorale winst om te buigen. Ook opvallend is dat MR het in Wallonië en Brussel meer dan tweemaal beter doet dan haar Vlaamse tegenhanger. Vraag is of de vier geplande congresdagen over de liberale kernthema’s soelaas zullen brengen. De Vlaamse liberalen hebben hun broek tot op hun enkels laten zakken om de premier te kunnen leveren. Bovendien kunnen ze het verschil niet maken.

Professor Stijn Baert legde in De Afspraak op Vrijdag de vinger op de wonde: ‘De premier mag dan al een eigen merk zijn, ik vind hem geen liberaal merk. Politiek zie ik vooral de socialisten punten scoren: er is meer geld voor de zorg en de sociale zekerheid. Er zijn hogere minimumlonen en pensioenen. De liberalen hebben intussen weinig gescoord. Ze zouden bijvoorbeeld de hervorming van de arbeidsmarkt en de pensioenen moeten kunnen binnenhalen, maar op dat vlak is er weinig vooruitgang.’ De hervorming van de fiscaliteit lijkt nu ook al dood en begraven. De socialisten zitten op rozen, terwijl de liberalen met lege handen zitten.

Bovendien bleef De Croo de kernuitstap tot op het laatste moment verdedigen, tegen de wil van zijn achterban in. Lachaert gaf een zwalpende indruk. Zo was hij eerst tegen de sluiting van de kerncentrales, dan voor en dan weer tegen. Toen hij uiteindelijk de bocht inzette, kozen heel wat liberale kiezers eieren voor hun geld. Daarnaast vormt Vivaldi de regering van ‘de niet-productieven’, terwijl de werkende middenklasse – de natuurlijke achterban van de liberalen – in de kou blijft staan.

Leugenachtig en onbetrouwbaar

Dan was er nog de eigenaardige hersenkronkel van de Open Vld-top die tijdens de energiediscussie plots tegen de verlaging op de btw was. ‘De begroting mocht niet ontsporen’, klonk het. Liberalen die tegen lagere lasten zijn, dat snapt toch niemand? Al jaren wordt er bij de blauwen gehamerd op meer koopkracht en minder taksen. Dan doen ze net het omgekeerde. De socialisten wreven zich andermaal in de handen.

Wat een verschil met Georges-Louis Bouchez die aan Franstalige kant het vuur telkens weer oppookt binnen Vivaldi. Niet gehinderd door enige vorm van loyauteit zoekt hij binnen de regering telkens weer de confrontatie met zijn regeringspartners op. Nu en dan boekt hij een succesje. Het openblijven van de kerncentrales vormt daarbij de kers op de taart.

Bart De Wever laat intussen geen kans onbenut om duidelijk te maken hoe leugenachtig en onbetrouwbaar de Vlaamse liberalen wel zijn. Egbert Lachaert torpedeerde een mogelijke paars-gele regering voor een handvol zilverlingen. Ondanks zijn persoonlijke ambities werd Willem-Frederik Schiltz in Antwerpen geen schepen. Lachaert wou in Antwerpen een doorstart maken maar kreeg van De Wever andermaal de rekening gepresenteerd.

Met Sihame El Kaouakibi dacht Open Vld een rolmodel in te kopen… Ongezien. Ze was de geknipte persoon om de mensen opnieuw in de politiek te doen geloven. Iedereen wou met haar op de foto. Ze hekelde de particratie en zette zich af tegen de grote inkomens in de politiek. De Boomse politica is intussen de incarnatie van haar eigen zwalpende partij geworden: een boulevard van gebroken beloftes, leugens en bedrog, vervreemd van eigen achterban, ongeloofwaardig, een gebrek aan transparantie en een langgerekte electorale afgang. ‘Ik zal niet de liberale voorzitter zijn die hier het licht uitdoet’, zie een geïrriteerde Open Vld-voorzitter afgelopen zomer op de fractiedagen. Dat valt nog te bezien…

De zoveelste facelift

De discussie zal binnen de partij zeker nog niet gaan liggen. Met de komende gemeenteraadsverkiezingen wil men in Gent en Mechelen, waar Open Vld de burgemeester levert, nieuwe en bredere stadslijsten. Dat wordt ongetwijfeld weer een ruk naar links, progressiever met de nadruk op de zachte thema’s. Ongetwijfeld zal dit manoeuvre binnen de geplaagde partij weer voor de nodige, verhitte discussies zorgen.

In De Tijd pleit Vincent van Quickenborne voor een radicale vernieuwing. ‘Aan de ideologie twijfelt niemand, maar al die jaren dezelfde naam en hetzelfde programma, de mensen raken dat beu.’ Of de achterban op een zoveelste facelift zit te wachten, is na het indrukwekkende brokkenparcours van de partij toch wel zeer de vraag.

Intussen is er de ontsporing van de begroting door een opeenstapeling van ‘uitzonderlijke maatregelen’. De coronamaatregelen, de Oekraïnecrisis, de extra defensie-uitgaven, extra energiemaatregelen, de stijgende inflatie en een groeiverlies van de economie van 1,5% doen de begrotingscijfers donkerrood kleuren. Zelfs met een begrotingstekort van 25 miljard en een schuldgraad van 108% van het bbp blijven vergaande hervormingen uit.

Ook over de noodzakelijke hervormingswerken aan de constructie n.v. België blijft het muisstil. In een interview dat donderdag in ’t Pallieterke verschijnt legt Rik Torfs de vinger in de wonde: ‘Om het project België geloofwaardig te houden, werd Vivaldi door velen als de regering van de laatste kans gezien. Het is geen denderend succes. Het ergste zou zijn dat er in 2024 nog geen uitzicht op een grondige staatshervorming of economische vernieuwing zou zijn.’

Omhooggevallen potentaten

Toen Manu Ruys in 1995 de Orde van de Vlaamse Leeuw kreeg, liet hij zich over de traditionele partijen het volgende ontvallen: ‘Ik huiver voor een Vlaanderen dat vergiftigd zou worden door het egoïsme van parvenu’s en omhooggevallen potentaten, voor een Vlaanderen waarin de machtigen erin slagen bedrog, bestuurlijke onbekwaamheid en wanbeheer toe te dekken.’ Het citaat heeft wat betreft Groen, CD&V en Open Vld in het bijzonder aan actualiteitswaarde niets ingeboet.