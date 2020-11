De toornige rechtbankvoorzitter

De burgemeester van Jette sprak vorige week sterke taal. Hij wordt in zijn gemeente steeds meer geconfronteerd met druggerelateerd geweld. Tegen Bruzz bevestigde hij dat er toch wat fout zit bij het parket: 'Als een 18-jarige bij de politie al voor 12 feiten bekendstaat en die nog altijd geen rechter heeft gezien, loopt er iets mis'. Niet echt verwonderlijk dat bij vele jonge criminelen een gevoel van straffeloosheid bestaat. Minister van Justitie Van Quickenborne heeft dit blijkbaar ook ingezien en…

De burgemeester van Jette sprak vorige week sterke taal. Hij wordt in zijn gemeente steeds meer geconfronteerd met druggerelateerd geweld. Tegen Bruzz bevestigde hij dat er toch wat fout zit bij het parket: ‘Als een 18-jarige bij de politie al voor 12 feiten bekendstaat en die nog altijd geen rechter heeft gezien, loopt er iets mis’. Niet echt verwonderlijk dat bij vele jonge criminelen een gevoel van straffeloosheid bestaat. Minister van Justitie Van Quickenborne heeft dit blijkbaar ook ingezien en beseft dat het zo niet verder kan. Hij wil nultolerantie voor elke vorm van geweld tegen politie en hulpdiensten. En vooral dat vergrijpen niet te gemakkelijk geseponeerd worden.

Het is onbegrijpelijk dat dit nog niet eerder is gebeurd. Maar dat is niet naar de zin van de Brusselse rechtbankvoorzitter Luc Hennart. Hij was maandagavond te gast in De Afspraak. Zonder aarzelen zei hij dat hij niet blij was met de aangekondigde hervorming van de minister van Justitie. Hij suggereerde dat de politiek zich niet moet moeien met het gerecht. Hij haalde het argument van de scheiding der machten boven. Maar dat wordt echter al te vaak gebruikt om alles op zijn beloop te laten en vooral niets te veranderen. Men kan een minister van Justitie toch niet verhinderen dat hij de gerechtelijke werking wil verbeteren? En hem dan achteraf verwijten dat hij niets gedaan heeft?

Werkstraf

Hennarts verdediging in De Afspraak kwam erop neer dat rechters steeds naar eer en geweten oordelen. En volgens hem wordt er helemaal niet te veel geseponeerd. Hij ging zo ver dat hij de politie een gebrek aan opleiding verweet. Dat dit hard moet aankomen bij de ordediensten leek hem het minste van zijn zorgen. Hennart werd geconfronteerd met beelden van een Brusselse jongere die een politiewapen gestolen had en het afvuurde. De dader was ervan afgekomen met een werkstraf. Hennart verdedigde dit met het argument dat men met alle elementen rekening moet houden.

Phara de Aguirre luisterde met open mond. Ze kon niets anders uitbrengen dan dat voor vele mensen dit soort uitspraken toch van een zekere wereldvreemdheid getuigen. Een andere studiogast, Walter Zinzen, zat erbij en keek ernaar. We zullen nooit weten wat hij ervan dacht. Ook Zuhal Demir, in Vlaanderen bevoegd voor Justitie, was sprakeloos. Zij vond waarschijnlijk de uitspraken van Hennart zo grof dat ze verkoos niet teveel tussen te komen.

De aanleiding van de komst van Hennart naar de VRT was zijn verwijt naar een agente omwille van haar ‘onprofessioneel’ gedrag. Het voorwerp van zijn toorn had het in een interview gehad over wat haar was overkomen bij een covidcontrole. Een man, die geen mondmasker droeg, had de politievrouw bijzonder agressief aangevallen. Hij had geprobeerd haar wapen af te nemen en geschreeuwd dat hij haar de keel zou oversnijden. Hij werd aangehouden. Maar na verhoor door het parket werd hij weer vrijgelaten. De agente sprak over de frustratie die genoegzaam bekend is bij haar collega’s. Ze zijn het beu om een dag na een interventie de aangehouden dader weer op vrije voeten te zien.

Straffeloosheid

De rechtbankvoorzitter herhaalde in De Afspraak dat een voorlopige invrijheidstelling niet neerkomt op straffeloosheid. Als een verdachte vrijgelaten wordt betekent dat volgens Hennart niet dat hij later geen straf krijgt. Daar beslissen de procureur des Konings en eventueel een onderzoeksrechter over. Het Brusselse parket had zich al eerder met deze argumentatie verdedigd. Als zij een arrestant laten gaan, dan betekent dat niet dat hij niet vervolgd wordt.

Alleen kan niemand zeggen of en wanneer er een proces komt. Vaak laat dit zo lang op zich wachten dat de boosdoener rustig nieuwe feiten kan plegen. Dan wordt er laconiek medegedeeld dat hij ‘bekend is bij de gerechtelijke diensten’. Vele rechters geven jonge daders al te gemakkelijk het voordeel van de twijfel. Er is niets fout mee om iemand na een vergrijp een nieuwe kans te geven, maar in Brussel bestaat door die juridische generositeit wel degelijk een gevoel van straffeloosheid.

Dat de rechtbankvoorzitter het nu nodig achtte om de agente te berispen en dat hij dit op televisie herhaalde is merkwaardig. Niet alleen is wat haar overkwam bijzonder traumatiserend, maar haar wedervaren past helaas in een trend die sinds deze zomer als een negatieve spiraal steeds grotere proporties aan neemt. Niet echt een moment om de politie openlijk te bekritiseren.

Maffiamethodes

In vele Brusselse gemeenten gedragen jongeren zich steeds gewelddadiger tegen politieagenten. Met name bij rellen waarvan duidelijk wordt dat ze alles met drughandel te maken hebben. Het is al langer de regel dat politiewagens met stenen bekogeld worden en dat brandweerdiensten in de val gelokt worden met valse oproepen. Dat zijn beproefde maffiamethodes om territoria af te bakenen en no-go-zones te creëren.

Bovendien is het geweld niet langer beperkt tot Molenbeek of Anderlecht. Daar ging het al vaker woelig aan toe. De agente waarvan sprake werd aangevallen in Sint-Joost. Ook in het noorden van Brussel, in de wijk Esseghem op de grens van Jette, keerden grote bendes zich tegen de politie die een drugdealer wilde arresteren. Ook in Laken kreeg de politie een stenenregen naar het hoofd. Hetzelfde soort agressie was ook in Elsene te zien. Daar werden drie agenten die een coronacontrole uitvoerden, in geen tijd omsingeld door een driftige meute die niet aarzelde om hen te schoppen en te slaan.

Rudy Vervoort, de Brusselse minister-president, steekt hoe langer hoe meer zijn kop in het zand. Nog nooit is hij met een nachtelijke patrouille mee geweest. Vervoort zei vorige week dat hij het geweld tegen politie veroordeelde, maar dat hij het niet nodig vond zich burgerlijke partij te stellen bij aanvallen op agenten. Hij liet dit liever aan de burgemeesters over. Alsof hij niet besefte dat het probleem dringend op het vlak van het gewest dient aangepakt. Het treft immers alle Brusselaars. Vervoort, die bij de laatste staatshervorming meer veiligheidsbevoegdheden kreeg en daar niets mee doet, lijkt het niet te deren dat zijn geloofwaardigheid verder aftakelt. De would-be Brusselse gouverneur, die onder meer ook voor veiligheid verantwoordelijk is, maakt er ook een punt van zich zo bescheiden op te stellen dat ze stilaan verdwijnt in het decor.

Ivoren toren

De enige verdienste van rechter Hennart is dat hij tenminste een mening ventileert. Alleen is hij blijkbaar niet in staat om kritisch te kijken naar de tekortkomingen van zijn eigen diensten. Vanuit een ivoren toren een politievrouw kapittelen die zich elke dag op gevaar van eigen leven inzet voor de veiligheid van burgers, getuigt van een verregaande vorm van vervreemding van de Brusselse realiteit. Dat is pas ‘onprofessioneel’. En zeker voor een rechtbankvoorzitter.