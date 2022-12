De ‘Twitter files’ deel twee: Twitter onderdrukte systematisch onwelgevallige meningen

Nadat onafhankelijk journalist Matt Taibbi deel één van de Twitter Files analyseerde, was het donderdag de beurt aan zijn collega Bari Weiss voor deel twee. Het eerste deel toont aan hoe de Democratische partij in de VS haar invloed gebruikte om het verhaal over de Hunter Biden laptop te censureren en zo de verkiezingen te beïnvloeden ten gunste van Joe Biden. In het tweede deel toont Weiss aan hoe Twitter accounts die hen onwelgevallige meningen verkondigen, onderdrukt en hun bereik inperkt, het zogenaamde shadowbanning. De accounts behoren toe aan conservatieven, maar ook aan wetenschappers die waarschuwden voor de gevolgen van al te drastische coronamaatregelen.

Semantiek

In 2018 poneerden Vijaya Gadde (Head of Legal Policy and Trust) en Kayvon Beykpur (Head of Product) uitdrukkelijk dat Twitter niet aan shadowbanning deed. Zij voegden daar aan toe dat ze dat zeker niet deden op basis van politieke overtuiging of ideologie. Niets blijkt echter minder waar te zijn.

Alhoewel, strikt genomen hadden ze gelijk. Of toch in hun leefwereld waarin de woke-ideologie overheerst. Daarin zijn semantische spelletjes schering en inslag. Wat voor de buitenwereld shadowbanning is,noemen zij visibility filtering (VF). VF staat voor Twitter’s controle over de zichtbaarheid van en voor individuele gebruikers, zonder dat die daarvan op de hoogte zijn. Daarmee bepalen ze de zichtbaarheid van gebruikers op het netwerk, samen met wat ze te zien krijgen. Twitter beperkt via VF de mate waarin bepaalde tweets in zoekopdrachten opduiken. Ze kunnen het onmogelijk maken dat de tweets van geselecteerde tweeps ooit trending worden en hen uitsluiten van hashtag-zoekopdrachten.

Om dit doel te bereiken beschikte Twitter over een speciale afdeling, genaamd Strategic Response Team – Global Escalation Team, kortweg SRT-GET. Die behandelden tot 200 gevallen per dag. Zij stelden zwarte lijsten op waarop gewraakte gebruikers terecht kwamen, zoals de Trending Blacklist en de Search Blacklist. Dat is exact waar de term shadowbanning voor staat. En Twitter paste dat systematisch toe.

Libs of Tiktok

Vooral gebruikers uit de conservatieve hoek werden het slachtoffer van deze techniek. Het meest opvallend account is dat van @libsoftiktok waarachter de New Yorkse Chaya Raichik schuilgaat, een conservatieve Joodse vrouw uit new York die op hilarische manier de absurditeit van doorgedraaide Liberals, de Amerikaanse term voor links-progressieven, op het internet aan de kaak stelt. Raichik heeft op dit moment zo’n 1,6 miljoen volgers.

Raichik kwam niet alleen op een zwarte lijst terecht. Zij mocht ook rekenen op een extra speciale behandeling. Want naast de SRT-GET bestond er ook een geheime controlecel, de Site Integrity Policy, Policy Escalation Support, afgekort SIP-PES. Die werd bemand door de top van de organisatie, zoals Gadde, maar ook Global Head of Trust & Safety Yoel Roth en de CEO, eerst Jack Dorsey en nadien Parag Agrawal. Zij trokken de politiek gevoelige dossiers naar zich toe en besloten over het al dan niet censureren van gevoelige gebruikers, zoals Chaya Raichik.

Eigen regels overschreden

Raichik werd herhaaldelijk voor een week afgesloten van haar account. Twitter liet telkens weten dat de schorsing het gevolg was van een schending van hun richtlijn voor haatdragend gedrag. Uit interne communicatie blijkt nu dat Raichik nooit die richtlijnen schond, maar dat de leden van de SIP-PES vonden dat haar tweets aanleiding konden geven tot het lastigvallen van leden van de lgbtqia+-gemeenschap. De Twitterleiding zag er geen graten in om hun eigen regels bijzonder ruimhartig te interpreteren.

De behandeling die Raichik kreeg staat in schril contrast met wat haar zelf overkwam. Toen ze bij Twitter klacht indiende omwille van een tweet waarin haar thuisadres, met foto, te grabbel werd gegooid, kreeg ze te horen dat dat niet in strijd was met de Twitter policy. Nochtans heeft Twitter dienaangaande strenge regels. Regels die in dit geval duidelijk overschreden werden. De desbetreffende tweet staat tot op de dag van vandaag nog steeds online.

Jay Bhattacharya

Een ander slachtoffer van shadowbanning door Twitter is Stanford professor en mede-auteur van The Great Barrington Declaration dr. Jay Bhattacharya. Toen hij als publieke gezondheidsexpert in een tweet waarschuwde voor de schadelijke gevolgen van covid-lockdowns voor kinderen, kwam hij op een zwarte lijst terecht waardoor zijn bereik sterk werd gereduceerd. Twitter werkte zo, niet gestoord door enige kennis van zake, mee aan het censureren van wetenschappers, die achteraf gelijk bleken te hebben.

In Europa

Tot nu toe kwamen er nog geen Twitter Files boven water die verband houden met censuur in onze contreien. Maar wat naar boven komt, roept herinneringen op aan gelijkaardige incidenten bij ons, al gaan die over andere sociale media. We denken aan het plots verwijderen van de ‘Omgekeerde Lockdown’ van Sam Brokken op Facebook en het recentelijk opschorten van het LinkedIn-account van Karianne Boer.

Die incidenten tonen aan dat andere Big Tech sociale media in hetzelfde bedje ziek zijn als Twitter. De grote vraag is wat hier bij ons de rol van de overheden is. Dat gerenommeerde media zoals Knack en VRT met factcheckers die voor Facebook werken, op regelmatige basis excuses aanleveren om te censureren, is algemeen geweten. Het vermoeden bestaat dat er ook lijnen zijn tussen verschillende overheidsinstanties en Big Tech om onwelgevallige meningen te onderdrukken of uit de publieke ruimte te verwijderen. Vanuit de EU werd al duidelijk gemaakt dat het Twitter van Musk zich maar beter aan hun regels rond fake news en “desinformatie” houdt.