De verlaagde kredietwaardigheid van de Verenigde Staten: blijkbaar geen groot nieuws?

Toen de kredietwaardigheid van Griekenland, Portugal of Italië daalde was dat wereldnieuws. Afgelopen week daalde die van de Verenigde Staten. Maar de media hadden het te druk met de temperatuur op Rhodos om er over te berichten.

De kredietwaardigheid van de Amerikaanse regering kreeg een lagere score nadat zorgen rezen over de stand van de financiën en de schuldenlast. Het bekende onafhankelijke bureau Fitch verlaagde de ‘rating’ van het hoogste niveau AAA tot AA+. Dat is uiteraard nog goed. De Belgische Staat heeft AA met negatieve vooruitzichten. De EU scoort AAA.

Downgrade

Fitch wijt de ‘downgrade’ aan de stelselmatige verslechtering van het bestuur de laatste twintig jaar. In een woedende reactie liet Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën weten dat ze de verlaging overdreven vindt. Volgens Yellen baseerde Fitch zich op verouderde gegevens uit 2018-2020.

Waarom zijn credit ratings belangrijk? Investeerders baseren zich op de ratings om te zien hoe riskant geld lenen aan overheden is. De rating bepaalt dus hoeveel rente de overheid moet betalen op schuldpapier zoals obligaties of staatsbonnen. De Verenigde Staten golden altijd als één van de veiligste schuldenaars.

Schulden

Nochtans maakte de Amerikaanse regering de afgelopen jaren steeds meer schulden. In juni brak die staatsschuld zelfs door een plafond. Tegelijk speelde zich een politieke strijd af in de senaat en het huis van afgevaardigden, waardoor de regering de schulden niet kan afbetalen want de begroting is nog steeds niet goedgekeurd. Als dat in september nog steeds zo is, volgt een ‘shutdown’. Dan gaan alle federale diensten dicht en betaalt de regering geen rekeningen of lonen van ambtenaren meer.

Fitch zelf schreef in een persbericht dat de downgrade trouwens ook de fiscale verslechtering voor de volgende drie jaar weergeeft. Of de daarmee hogere belastingen of minder belastingontvangsten bedoelen is niet duidelijk. Fitch wees ook op groeiende staatsschulden en de ‘erosie van het bestuur’. Vooral de beslissing van democraten en republikeinen om de begrenzing van de staatsschuld overboord te gooien zinde Fitch niet.

Oneens

Opmerkelijk is dat minister Yellen openlijk meedeelde dat ze het ‘héél erg oneens’ is met Fitch. Obligaties van de Verenigde Staten zijn één van de veiligste beleggingen volgens Yellen, die verder beweerde dat de Amerikaanse economie fundamenteel sterk is. Een kritiek gedeeld door het financiële establishment de VS. Zelfs de Duitse financiële groep Allianz vond bij monde van haar topeconoom Mohamed El-Erian de beslissing van Fitch een ‘rare zet’.

Volgens Fitch zal de Amerikaanse economie later dit jaar net als Duitsland in een recessie belanden. Daarmee ging het bureau in tegen de linkse Nobelprijswinnaar economie en bekende opinieschrijver Paul Krugman. Hij schreef onlangs dat het grootste economisch nieuws van het afgelopen jaar is dat Amerika in staat was de inflatie te verlagen zonder in een recessie te belanden.