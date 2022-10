De vijfde verjaardag van het Catalaanse referendum

De vijfde verjaardag van het referendum voor de onafhankelijkheid van Catalonië is een belangrijke mijlpaal om de huidige staat van de onafhankelijkheidsbeweging te beoordelen. En de Catalaanse regering van de ERC-Juntscoalitie wordt momenteel geconfronteerd met een zware crisis. De gebeurtenissen rond de herdenking van het referendum van 1 oktober hebben een nieuw paradigma geïntroduceerd. Voor het eerst brachten zij immers heel duidelijk tot uiting hoezeer de straatbewegingen zich van de huidige coalitieregering van ERC en Junts afkeren. Diepe interne verdeeldheid Het…

De vijfde verjaardag van het referendum voor de onafhankelijkheid van Catalonië is een belangrijke mijlpaal om de huidige staat van de onafhankelijkheidsbeweging te beoordelen. En de Catalaanse regering van de ERC-Juntscoalitie wordt momenteel geconfronteerd met een zware crisis. De gebeurtenissen rond de herdenking van het referendum van 1 oktober hebben een nieuw paradigma geïntroduceerd. Voor het eerst brachten zij immers heel duidelijk tot uiting hoezeer de straatbewegingen zich van de huidige coalitieregering van ERC en Junts afkeren.

Diepe interne verdeeldheid

Het aftreden van de regering is een van de steeds terugkerende kreten van heel wat betogers die sinds 1 oktober naar Barcelona zijn gekomen voor de verenigde pro-onafhankelijkheidsorganisaties (ANC, Omnium, AMI, Kamer van Koophandel, Intersindical), bijeengeroepen door de Raad voor de Republiek. ERC en Junts al Govern voeren een zoveelste strijd. En de bevolking steekt haar ontevredenheid over de pro-onafhankelijkheidsvertegenwoordigers in het algemeen en de uitvoerende macht in het bijzonder niet meer onder stoelen of banken.

Vijf jaar na het referendum gaf de pro-onafhankelijkheidsbeweging deze zaterdag blijk van een diepe interne verdeeldheid en een gebrek aan strijdbaarheid. De manifestatie vond plaats in de Passeig Lluís Companys, voor een van de scholen waar tijdens het referendum buitensporig politiegeweld werd vastgesteld. Volgens de organisatoren namen er 60.000 mensen aan de betoging deel. Volgens de stadswacht 11.000.

Puigdemont president

Het enige moment van stilte kwam toen het de beurt was aan Carles Puigdemont, voorzitter van de Raad voor de Republiek die tot de betoging had opgeroepen. Hij was ook de enige die op unaniem applaus kon rekenen. En zoals gewoonlijk werd er ‘president Puigdemont’ gescandeerd. Hij ging in zijn toespraak het interne conflict tussen ERC en Junts niet uit de weg. Hij stelde dat de pro-onafhankelijkheidsstemmen die vandaag de instellingen regeren, afkomstig zijn van de ‘overloop’ die op 1 oktober plaatsvond. Hij eiste dat zij zich ten dienste stellen van wat in het referendum werd beslist. Hij waarschuwde bovendien dat ‘als iemand in de war raakt’ en zich niet aan het mandaat houdt, het de Raad voor de Republiek zal zijn die het voor het zeggen krijgt.

Het Catalaanse volk is duidelijk voor onafhankelijkheid. Mensen komen op straat. En ze zijn boos. Dat hebben ze laten zien op de Diada (Catalaanse nationale feestdag) en op 1 oktober. Ze klagen nu enkele van hun eigen leiders aan die in de greep zitten van sektarisme, angst voor repressie en politieke verlamming.

Waar komt de huidige crisis van de Catalaanse regering vandaan?

Zowel de ERC als Junts krijgen trouwens kritiek in deze situatie. We zullen pas aan het einde van de week weten of de Catalaanse regering voortdoet of niet. Dat hangt af van intern overleg van de Junts-achterban. Dat moet eind deze week plaatsvinden. Junts is immers erg verdeeld. Er zijn diegenen die in de regering willen blijven, tegenover diegenen die eruit willen stappen. Daarom zal de stemming van de achterban beslissend zijn voor de onmiddellijke toekomst van de Catalaanse regering.

Het laatste gedeelte van de regeringsovereenkomst tussen ERC en Junts per Catalunya van mei 2021 is gewijd aan de coördinatie van en het toezicht op de overeenkomst. Daarbij wordt een reeks organen genoemd die moeten zorgen voor institutionele loyaliteit, wederzijds respect en de nodige coördinatie om de stabiliteit van de regering tijdens de gehele zittingsperiode te waarborgen.

Er zijn drie coördinerende instanties die de stabiliteit van de regering moeten waarborgen. Ten eerste is er de instantie voor parlementaire coördinatie. Die moet erop toezien dat de verbintenissen en afspraken die in het akkoord staan door het parlement worden nageleefd. Dan is er een instantie voor regeringscoördinatie. Die heeft tot taak toe te zien op de naleving daarvan door de regering. Bovendien moet ze zorgen voor een goede verstandhouding tussen alle geledingen van de administratie. Ze moet ook waarschuwen voor eventuele discrepanties om controverses en conflicten te voorkomen. Tot slot is er een coördinatie-orgaan voor communicatie. Dat moet moet een communicatiestrategie ontwikkelen en ervoor zorgen dat er één enkel verhaal verteld wordt. Bovendien staat het in voor samenhang en consistentie in de communicatie door de regering. Deze drie organen hebben ofwel niets gedaan, ofwel hebben ze hun doelstellingen niet bereikt.

Een bange, zwakke Catalaanse regering

De oorzaken voor deze alarmerende negatieve beoordeling zijn ongetwijfeld velerlei. De slechte staat van de Catalaanse coalitieregering is in de eerste plaats te wijten aan het gebrek aan beleid inzake de ‘Onafhankelijkheidsstrategie om de Catalaanse Republiek’, zoals het in het regeerakkoord genoemd wordt. Meer bepaald is er geen millimeter vooruitgang geboekt op het vlak van ‘het verhogen van de mobilisatie van de burgers voor een democratische confrontatie’, ‘overheidsinstellingen met een onafhankelijkheidsagenda’ of ‘het voorbereiden van scenario’s voor een democratische confrontatie om de effectieve uitoefening van het recht op zelfbeschikking te verkrijgen’.

Maar de regering stelt zich ook bang op als het gaat om de schending van de grondrechten en de repressie die in Catalonië nog steeds voortduurt. Ze is zwak in de onderhandelingen over de onafhankelijkheid met de Spaanse overheid, onschuldig of zich onbewust van de farce aan de onderhandelingstafel.

Kortom, pro-onafhankelijke Catalanen zijn er genoeg. Die gaan ook de straat op. Maar ze zijn ontevreden over de huidige pro-onafhankelijke regering in Catalonië.