De VRT lost elk probleem op

Iemand een idee hoe vlot u een probleem met de overheid opgelost krijgt? Nee? Niemand?! Laat me u dan voorlichten. – U staat me toe, beste lezer, u te tutoyeren? Dank u! U mag dat ook doen als we elkaar ontmoeten voor de winkel van Hinderickx en Winderickx, de beroemde hoedenmakers.

En route…

… Je kaart je probleem aan, al dan niet besmet met een virus, bij de bevoegde dienst en dan wacht je af. Niet te lang. Als je na drie dagen geen antwoord hebt, trek je aan de alarmbel. Niet de bel van de bevoegde dienst, maar die van de media die er toe doen. Welke? Goeie vraag. Voor die van de Vlaamse kranten, op die van De Tijd na, krijg je op de rommelmarkt geen halve euro.

De enige alarmbel… die geld waard is, is die van de televisie. De VRT in het bijzonder. Maar opgelet. Het is niet voldoende zomaar op haar alarmbel te slaan. Je moet met het bijpassend hamertje heel voorzichtig op verschillende plaatsen slaan. Elke alarmbel heeft namelijk verschillende toonhoogten en elke hoogte heeft haar echo. De juiste te vinden, met het grootste effect, vergt heel wat oefening. Daarom is het best alle toonhoogten te bespelen.

De toonhoogten van de VRT

Die met het beste resultaat zijn de duidingsprogramma’s. Momenteel zijn er drie waar de kijker van houdt. Te weten, Terzake, De Afspraak en Vandaag. Vang je dezelfde dag hun toonhoogte mag je die avond in drie studio’s zitten. En als de presentatoren de minister weten te strikken om in de studio aanwezig te zijn en je je klaagzang aanheft, mag je zeker zijn dat het benodigde fonds binnen de 24 uur bij je bankrelatie arriveert.

De presentatrice die het met het vooruitzicht op succes warm krijgt en door haar enthousiasme niet rustig op haar stoel kan blijven zitten is Danira Boukhriss. Ze gaat koken als ze scoort en dat zou een mens tot vreugde stemmen, ware het niet dat haar enthousiasme slecht acteerwerk is. Het zou mij verbazen dat ze ooit gevraagd wordt voor een gastrol van een week in Thuis. Zelfs voor één aflevering in Familie van de kitsch- en quatschzender VTM komt ze niet in aanmerking.

Voor de camera…

… speelt Danira een missiezuster die weer eens een klas meisjes heeft binnengehaald voor il papa di Roma, maar het zou mij niet verbazen dat ze achter de schermen en in de redactiekamers iemand is die beter met de zweep dan met de pen kan omgaan. Enkel vriendelijk is voor wie haar baat bijbrengt, en eenmaal het gewenste bekomen, hem of haar in de rug spuwt. Als toemaatje verbaasd opkijkt als de bespuwde zich omdraait om te kijken wie hem met een fluim decoreerde.

Het meest ergerlijke is haar dagelijkse afscheidsgroet. ‘Ciao’. Haar rechterarm gaat dan de hoogte in. Verbaast het de lezer dat ik dan aan de fascistengroet denk? Voor het ogenblik is de jonge heks die een fee speelt, zeer in trek bij de kijkers jong en oud. Een hoog kijkcijfer heeft haar programma met de weinig originele naam Vandaag.

Wil de inlander mordicus…

… dat zijn probleem de nek omgedraaid wordt, moet hij dus maken dat hij bij Danira aan tafel zit. Maar wil hij helemaal zeker zijn van een gunstig resultaat doet hij best beroep op een BV. Als je hem of haar het peterschap/meterschap van het probleem belooft en 99% van het succes op zijn naam laat schrijven, loopt de BV, ijdel als hij is, voor je uit. De ideale peter is Bart Peeters. Hoewel hij vooraan in de zestig is, afficheert hij zich graag als 20-jarige. Bijvoorbeeld door bij een optreden dwars te schaatsen over de snaren van zijn gitaar en tegelijk een sprongetje te maken met ingetrokken onderstel. Enkele keren is hij lelijk geland, maar dat mocht niet uitgezonden worden. IJdelheid tolereert geen pijnlijke trekken.

Maar goed, over naar de studio. Bart is de pater Venansius van de VRT. Met deze uitgetreden priester aan je zijde mag je haast zeker zijn dat je probleem opgelost wordt. Hij moet wel geestelijk gevoed worden, wil hij resultaat behalen. Bart Peeters’ verstand is een harde schijf van de eerste generatie. Veel programma’s kan het niet aan. Maar eenmaal het nodige aan zijn verstand gebracht – mag niet langer dan een uur voor aanvang van het programma zijn – gaat hij er tegenaan als David tegen Goliath. De reus, de presentator [m/v] van dienst, maakt geen kans. Excuus, geen kans is veel gezegd, houden we het bij 95% zijn we dichter bij de werkelijkheid.

Dit wat betreft…

… een mannelijke peter. Is er een meter die aan boord kan worden gehesen om een probleem via de VRT opgelost te krijgen? Momenteel niet zo meteen. Ze zijn ofwel te oud of hun babbel mist buskruit. De enige die in aanmerking komt is Fatma Taspinar. Maar ik vermoed dat zij niet makkelijk te strikken is. Als nieuwsanker wil zij boven de problemen staan, al doet ze vaak dat ze er onder staat.

Bovendien lijkt ze nogal kieskeurig wat de keuze van een klaagzanger betreft. Maar iedereen die voor de VRT werkt of er nauwe banden mee heeft is te koop. Mevrouw Taspinar valt dus te lijmen. Benieuwd wie daar in slaagt.