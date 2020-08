De wachtzaal van de regering-De Wever/Magnette I

Beste Joël De Ceulaer, het is geen schande om literair gevloerd te worden door Jean-Marie Dedecker. Maar vrees niet, ik blijf je satire smaken en aan mij ben je geen fan kwijt. Au fond is het een eer voor je libelbrieven dat Dedecker zijn inmiddels tien maten te kleine kimono aantrok. Ik moet het daarentegen stellen met kritiek van omhooggeschoten Twitterhobbits die zich pogen onsterfelijk te maken bij hun 30 volgers. Omdat deze nittwits niet meer gelijkgestemden vinden, rest er hen enkel mistroostig op elkaars schouders te staan, teneinde over de muur van aandacht te turen. Geloof me beste Joël, je mag best fier zijn om vanop je uitkijkpost bestormd te worden door 30.000 volgers van zoutwaterzever. Best handig, want tijdens deze hittegolf moeten we ons zoutgehalte op peil houden.

Maf en meedogenloos

Nu Familie en Thuis even van de buis verdwenen zijn, moeten we het met de Wetstraatsoap Maf en meedogenloos stellen. Elke dag worden we meegesleurd in een wereld van politieke intriges, schijnromances en overspel. Dit krabbenmandje wordt overgoten met een sausje zielig gesteggel op een bedje van kwezelarij. Er wordt hoog spel gespeeld. Egbert Lachaert en George-Louis Bouchez pokeren, Bart De Wever en Paul Magnette schaken, Kristof Calvo & Jean Marc Nollet klaverjassen en Joachim Coens & Wouter Beke spelen ‘Mens erger je niet’. Terwijl Conner Rousseau behoedzaam zijn mineur rond de bommen opstelt en zijn spion naar de maarschalk stuurt, jacht hij vanop een yacht om ‘fucking hell’ te stoppen met spelletjes te spelen en nu eindelijk eens een regering te vormen.

Nadat Bouchez omwille van zijn groot bakkes uit het bed gestampt werd door De Wever, verleidt Lachaert de Waalse Nederlandshater en belgofiel tot een charmeoffensief in Vlaanderen. De getatoeëerde Hells Angelpoliticus in blauw pak wil de Vlamingen met zijn theatergrijns en selfiesmoel komen verrukken met Belgische ideaalbeelden. ‘Retour à Mons schtroumpf tattoo’, schreeuwen Vlamingen in koor, ‘na de Michels, Reynders en Wilmès hebben we onze buik vol van MR-accidenten.’

De smurfen vliegen in de wachtkamer van De Wever en Magnette terwijl ze een verplicht nummertje schaduwboksen opvoeren met de Groenen. Naar verluidt hield Bart De Wever zijn mondmasker op tijdens de onderhandelingen met Kristof Calvo en Jean-Marc Nollet. Kwestie van niet te worden besmet met een zevervirus, zaagbacterie, ouwehoerenschimmel of enig andere pathologische doordramaandoening. Het is geen verrassing dat Ecolo en Groen meer klimaataspecten in de nota De Wever/Magnette willen. Wat wel vreemd is, is dat de communautaire borrelnootjes die De Wever in de nota liet opnemen, door Jean-Marc Nollet als kokosnoten worden gepercipieerd. Nollet heeft het moeilijk met de democratie, hij wil kennelijk niet aanvaarden dat 43% van de Vlamingen voor partijen stemmen die stappen willen zetten richting confederalisme. Kristof Calvo moet dan weer dringend het woord consensus of compromis eens googelen en zijn groene brilglazen vervangen door staatsmanlenzen.

Crisisregeringen hebben een korte dracht

Mocht naast schoolslag tegenslag een zwemdiscipline zijn, dan is België sinds zijn ontstaan ongeslagen olympisch én wereldkampioen. Tenminste als we de politici mogen geloven. Want het is altijd de schuld van een crisis, terroristische aanslag, epidemie, beurscrash, ramp of oorlog. Toeme toch, zo bekwaam dat ze zijn, zoveel pech ze hebben…

Crisissen splijten wonden open en leggen latente breuken bloot, waardoor crisisregeringen doorgaans een korte dracht hebben. Neem nu de oliecrisis van de jaren 1970, die eveneens gepaard ging met een staatshervorming. Ze resulteerde in negen regeringen Martens met een gemiddelde levensduur van 18 maanden. De regering van twee jaar die Magnette en De Wever voorstellen getuigt dus van een soort historisch voortschrijdend inzicht. Ze kiezen tevens voor het bineren of zelfs tripleren van ministerposten. Krijgen we straks twee premiers? De regering De Wever/Magnette I. Is dit de start van een nieuw tijdperk, en halen ze het record van wijlen Wilfried Martens? Mocht het zo geschieden, dan hebben we rond 2030 de regering De Wever/Magnette IX. Ik scherp alvast mijn pen om de dynastie De Wever/Magnette vlijmscherp te analyseren.