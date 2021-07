De week van de pennenvriendjes: over Richard Branson, Linda De Win en kip uit Kentucky

Cartoonist Erwin Van Mol en eindredacteur Stef Durnez zijn al enige tijd pennenvriendjes. Deze zomer elke maandag een verslag van hun conversaties over de voorbije week.

Beste Erwin,

wat een rampenweek. (De pandemiewet! De eenmalige terugkeer van 10 om te zien!) Nee, serieus. Wat een vreselijke ramp, die watersnood. Sterkte aan alle getroffenen. Het lachen vergaat je daar wel bij. Dus keren we veiligheidshalve even terug naar vorig weekend voor een iets minder zwaar onderwerp. Wat zeg ik: een gewichtloos onderwerp! De niet geheel onbemiddelde ruimtetoerist Richard Branson die gewichtloos rondzweeft in zijn Virgin Galactic toestel. Op de foto’s zag ik dat Richie onderweg geen mondkapje draagt! Is een ruimtetuig geen openbaar vervoer? Ok, de passagiers zitten netjes aan het raampje. Dat wel. En dankzij Koning Filip weten we – van toen hij nog een prins was – dat er in de ruimte geen protocol is. Dus ook geen COVID-19 protocol, zeker?

Maar hoe zit dat nu eigenlijk met dat ruimtetoerisme? Ik wil er meer over weten. Is daar taxfree shopping? Is er een kluis op de kamer? Is er überhaupt een kamer? Is het ontbijt in buffetvorm? En zoja: zijn er niet teveel Russen die hun bord volstapelen en niet alles opeten? Of Duitsers die ’s morgens al om 5 uur hun handdoek aan het zwart gat gaan leggen? Allemaal vragen die de main stream media weer links laten liggen!

Beste Stef,

aangezien Elon Musk en Richard Branson de gangmakers zijn van het ruimtetoerisme denk ik dat het wel eens een dingetje kan worden in de toekomst.

Uiteraard zal shoppen taxfree zijn aangezien die mannen àlles taxfree doen.

Ha, Vandermollemans,

Volgende zomer gaan we maar eens met de auto naar de Malediven. Want die dekselse Frans Timmermans gaat vliegen weer duurder maken. Wat is dat toch met die Hollandse socialisten, zeg?

Hey Stef,

die Frans Timmermans, of ‘Timmerfrans’ zoals ze in Nederland zeggen, wat is me dat allemaal man? Ze waren in Nederland blij dat ze van die halve zool verlost waren ( zit je met een opa, stuur hem naar Europa ) Komt hij terugvliegen als een boemerang uit een beerput.

‘Wie energiezuiniger is zal minder betalen’, zegt ie. Zo! Dat was ook al zo vòòr uw fantastische Green Deal (of moeten we Green Steal zeggen?), Frenske! Een mens zou stilaan hopen op enkele graden extra zodat Kabouter Vetklep geruisloos verdwijnt in de Europese gesmolten boterberg.

Kijk Stef, ik wind me weer op en dat maakt de kippen zenuwachtig.

Tot later

Erwin

Erwinowitz,

van kiekens gesproken. Die lustige kapoentjes van dewereldmorgen.be ontwaren een heuse war-on-woke door oude, witte toxische manspersonen zoals jij. En ik. Wat zeg je me daarvan?

Yo de Steffen,

die war on woke, dat gaat proper worden. Zo’n bataljon Jürgen Coningsen tegenover een kudde genderdiffuse dansmariekes. Het QAnon tegen de infantielerie? De luftwaffe tegen de non-binairforce?

Een slachting wordt het!

Maar dat is allemaal niet nodig. Heb je ook gelezen dat het dikke boel is in Cuba omdat een groot deel van de bevolking de zegeningen van de socialistische heilstaat kotsbeu is? Als we die mensen nu gewoon naar hier halen en verwisselen met onze neo-communisten van BLM en het World Economic Forum? Iedereen tevreden. God ( Diaz-Canel ) houdt zijn getal en wij krijgen er een contingent inwoners bij voor wie een cent verdienen geen vies woord is.

De mensen gaan het allemaal te ver zoeken Stef

Waarde vriend van het snelle voedsel,

alsof het nog niet erg genoeg is dat Nederlandse redacties met raketlanceerders aangevallen worden en alsof er nog niet genoeg handgranaten ontploffen in de straten van Deurne Noord, komt er nu ook nog eens een War on Chicken! Burger King en Quick vallen Kentucky Fried Chicken aan, lees ik in De Tijd (waar ik dagelijks de koersen van mijn aandelen in wapenhandel opvolg.) Op het eerste zicht ben je geneigd om KFC iets meer kans te geven in deze oorlog. De keten is immers opgericht door een échte kolonel: Colonel Harman Sanders. Maar dan factcheck ik dat even (zo ben ik) en wat blijkt: Harman Sanders’ titel heeft niets met het leger te maken. Het is gewoon een eretitel die je kan krijgen als verdienstelijke burger in Kentucky: een ‘Kentucky Colonel’. Wedden dat die illustere Burger King ook helemaal geen echte koning is?

Stef,

ik zal kort zijn. Een oorlog tussen vlugvoedsel-ketens voor meer marktaandeel door middel van vallende prijzen? Wie gaat daar weer het slachtoffer van worden? De burgers!

Kentucky gefrituurde groeten!

Kompaan Erwin,

thans ben ik in de war. Het NRC Handelsblad – de Nederlandse krant met zo ontzaglijk veel torenhoge kwaliteit dat zelfs de Belgische eigenaar ze niet kapot krijgt – schrijft dat we niet in paniek moeten zijn voor de deltavariant.

Jamaar zeg, wat is het nu. Elke dag toeteren alle media over alarmerend stijgende besmettingscijfers en apocalyptische prognoses om weer vrijheidsberovende verstrengingen te eisen. En plotsklaps zou dat onterecht zijn. Wat is het nu? Moeten we nu in paniek zijn of niet?

Bedenk: paniek is een extreme vorm van acute angst. En van angst weten we allemaal dat het altijd een goede raadgever is. Vandaar ook de positieve bijklank van termen als ‘paniekvoetbal’. En ‘blinde paniek.’

Misschien moet ik voorlopig een voorzichtige paniek onder voorbehoud aanhouden? Of een bestemd angstgevoel? Misschien een onbestemd, daar ben ik nog niet helemaal uit. Ik zal het eens vragen aan de factcheckers van Knack. Heb jij het exacte adres van hun rioolput?

Beminde Stef,

weet je wat ik denk? Dat het allemaal een complot is! Een P-L-A-N-D-E-M-I-E! De overheid verzint zo snel varianten dat we straks zonder Grieks alfabet zitten! Dat wordt nog plezant met die Ijslandse letters die niemand kan uitspreken.

Het valt toch op: virologen verzinnen varianten. De pers panikeert. De beroepsleugenaars van Knack censureren alle kritiek en de regering zet het parlement buiten spel met de pandemiewet.

Daar kan maar één persoon achter zitten: Linda De Win!

‘Ik niet in Villa Politica? Niemand in Villa Politica! We doen de boîte toe!’

Ge weet wat ze zeggen in een dictatuur he Stef: ‘Zoals het avondklokje thuis tikt, tikt het nergens.’

Die Linda jong, ik heb daar schrik van.

Tot volgende week!