De week van de Pennenvriendjes: zwangere klimaatontkennende mannen met ijsjes en tatoeages die niet naar Pukkelpop gaan

Cartoonist Erwin Van Mol en eindredacteur Stef Durnez zijn al enige tijd pennenvriendjes. Deze zomer elke maandag een verslag van hun conversaties over de voorbije week.

Vriend Erwin,

hoezeer wij ook ons best doen om waakzaam en kritisch te blijven tegenover de gevestigde media, toch ontsnapt er soms iets aan onze aandacht.

Gelukkig is daar de even beslagen als evenwichtige éminence verte van de betere klimaatzaak om ons te wijzen op de gebrekkige berichtgeving van de openbare omroep. ‘Zeg het zoals het is, VRT’, fulmineerde Anuna De Wever op twitter! ‘Jullie zijn enkel bezig met de destructieve gevolgen van de overstromingen, zonder duiding over de oorzaak: klimaatverandering!’

Inderdaad. Klimaatverandering! Daar hoor je nu nooit eens iets over in de media. Ok, behalve dan dagelijks in elk actualiteitenprogramma. En in alle kranten en opiniestukken. Maar verder? Hooguit op de voorpagina’s van de weekbladen. En op Radio 1. En op alle andere radiojournaals. En in entertainmentprogramma’s. Maar meer aandacht is er echt niet. Je hebt gelijk, Anuna: de VRT is een extreem rechts clubje van antivaxers, klimaatontkenners, racisten, complotdenkers en Trumpfanaten. Blij dat je ons daar op wees.

Beste Stef,

je kan zeggen wat je wil: de klimaatverandering is niet te ontkennen. Met name het vrolijke, licht permissieve klimaat in ons land is veranderd in een pedant verbodsklimaat dat het vermanende vingertje tot modus operandi heeft gemaakt.

Verder ben ik het met Anuna eens dat de VRT het moet zeggen zoals het is: ‘ Dit is het journaal met Fatma Taspinar. Beste kijkers de catastrofale overstromingen in Wallonië waren het gevolg van het niet tijdig legen van de spaarbekkens, slecht onderhoud van de stuwdammen, het ontbreken van een werkzaam waterbeleid en bouwvergunningen in overstromingsgebieden.’

verhitte groeten

Eerbiedwaardige Erwin,

Heb je het al gehoord? Straks krijgen we nieuwe emoji’s. Want het gebruik van woorden, Erwin, dat is zo lastig en genuanceerd. Emoji’s zijn beter in staat om complexe gevoelens en abstracte gedachten weer te geven. Ik dacht eerst nog: ‘ha, eindelijk een emoji voor mij: man met bierbuik’. Bleek het te gaan om een emoji van een zwangere man. Hoe hebben we zo lang kunnen leven zonder een emoji van een zwangere man?

Zwangere Stef,

Ik ben daar helemaal voor. Waarom zouden enkel vrouwen het privilege mogen genieten zwanger te worden? Gelijkheid gaat twee kanten op!

Dan kunnen wij ongestraft de vreemdste dingen vreten. Frieten met stoofvlees en stilton, een toren van pizza’s, curryworstensmoothies, we zouden er mee weg raken. ‘Ik weet dat het raar is schat maar mijn hormonen bevelen het mij.’ En als je dan uit zit te buiken in de zetel dan komen ze nog liefdevol over je tonnetje aaien. We kunnen ook op elk moment beginnen janken. Mevrouw wil naar thuis kijken? Twee traantjes en de tv staat weer op je favoriete programma. Ik zie je al instemmend knikken maar wacht, het beste moet nog komen! Aangezien jij en ik wel zwanger kunnen zijn, maar geen kinderen baren mogen we ook nog eens zuipen en roken er bij! Weet je: zwanger zijn, he, mannen zijn daar veel beter in.

Heyah, Mama Erwin,

Gezien je toch droomt van zwangerschaps vreetkicks, heb ik nieuws over Ben & Jerry’s. Je weet wel: dat hippie roomijs met grote brokken koekjesdeeg of kersen en hilarische woordspelingen à la ‘Cherry Garcia’ (voor de jongere lezers: Jerry Garcia was een oude zaag met een gitaar.) Zowel Ben als Jerry verkochten hun merk overigens aan het filantropische consortium Unilever. Maar wat lazen we deze week? Ben & Jerry’s wordt niet meer verkocht in de door Joodse kolonisten bezette palestijnse gebieden.

Zo! Dat is mooi. Dus de oplossing voor alle wereldconflicten ligt eigenlijk bij bedrijven. Zij kunnen landen geopolitiek onder druk zetten. Veel efficiënter dan de Verenigde Naties, de Navo of het Chinese Staatscircus. Meer van dat! Ik roep bij deze IJsboerke op om geen raket-frisco’s meer te verkopen in Iran. Studio 100 moet onmiddellijk stoppen met de export van K3 regenboog-jurkjes naar Hongarije. En vanzelfsprekend blijft de verkoop van Diesel jeans verboden in lage emissie zones.

Yo Stefstein,

de Israëli’s leveren het grootste aantal Nobelprijswinnaars. Die mannen kweken sinaasappels in de woestijn, Stef! Ik ben er zeker van dat zelf ijs maken voor hen een eitje is. Weg Ben & Jerrys hier is Ben & Gurion!

En aan verrassende combinaties geen gebrek. Wat dacht je van Crunchy Intifada met hele stukjes rots of Zure Zion met citroen. Of Njam Kippoer of Krav Mango! Of wat dacht je van Lik Goed, of Smosje Dayan?

Je ziet goede vriend,

de Israëli’s gaan het hoofd makkelijk koel houden!

Sjalommekes, Chawver Erwin,

In het nieuwe VTM programma ‘waarheid, durven of doen’, liet Dominique Persoone zich uitdagen om een tatoeage te laten zetten. De wereld hapte naar adem. Tenslotte had Persoone nog maar een stuk of vier, vijf, zestien eerdere tatoeages!

Je weet, Erwin, ik ben een creatieve redacteur, dus ik kan zo nog wel wat uitdagingen verzinnen:

– Durft Ann Lemmens een uitdagend décolleté aandoen op tv?

– Durft Jens Dendoncker een hamburger eten?

– Durft Gentse schepen Filip Watteeuw met zijn fiets naar het werk?

– Durft Alexander De Croo op date met pornoster Eveline Dellai?

– Durven Stef en Erwin alle zinspelingen op De Croo en Dellai uitmelken tot iedereen ze kotsbeu is?

Hey de Stef

we moeten stilaan beginnen opletten dat we met dat hele Dellai verhaal niet geklist worden wegen het brengen van fake news. Dat De Croo wou krikken met een Italiaanse pornoster is helemaal niet waar! Dat heeft hij mij zelf gezegd he (Erwin, het is helemaal niet waar he! Dat ik wou vossen met een Italiaanse pornoster, dat is een complete leugen! Waren halen die journalisten dat toch? Het is een Tsjechische, Erwin!’)

Niet voor één gat te vangen die Alexander!

Voor de rest ken ik ook nog wat uitdagingen.

– Durft Frank Vandenbroucke de sfeer verpesten?

– Durft Egbert Lachaert zijn kar keren?

– Durft de CD&V in het midden van het bed liggen?

– Durft Charles Michel het soort Engels spreken waar officer Crabtree van Allo Allo een Oxfordiaan bij lijkt?

– Durft Bouchez een fotoshoot doen?

– Durft Alexander De Croo naar de kamer komen om uitleg te geven? ( Dat is nog een twijfelgeval )

Bon ik moet mijn patatten opzetten

Tot later!

Collega Vanmol,

Let toch een béétje op wat je schrijft! Als het over Dellai gaat, dan factcheck ik alles tot op de boner! Die alleraardigste Eveline is – net als haar even openbenige tweelingzus Silvia – wel degelijk geboren in Italië, hoor. Niet lang daarna gingen ze naar Tsjechië. Het zijn dus Tsjechen met Italiaanse migratie-achtergrond. Ze wonen in Praag. ’t Is dat daar voor de rest niks te zien is, of ik zou er eens heen durven gaan om wat meer in de diepte fact te gaan Tsjechen. (Zag je wat ik daar deed met die speling van dat laatste woord?)

Yo Pukkelstef!

Ook gelezen? Pukkelpop gaat niet door! Maandenlang hebben ze die mannen aan het lijntje gehouden. En dan bedoel ik niet het lijntje dat in de backstage al eens passeert. Neen: maanden met hun voeten gespeeld.

En dan ineens ‘tsjakka! Er moeten PCR-testen uitgevoerd worden op het terrein’. Dat dit totaal onhaalbaar is weet het kleinste kind. Maar we leven in een tijd waar het kleinste kind dubbel gevaccineerd moet zijn voor het zelfstandig op het potje mag.

En onze jeugd is andermaal de risée. Jongemannen die al weken testosteronsupplementen slikken en jongedames die de lies verrekkende grand écart inoefenen om later de trofee van verdienstelijkste tentslet van editie 2021 mee naar huis te nemen…

Kunnen we Vandenbroucke niet ook meteen een prijs toekennen? Minister van sadistisch grijnzen? Minister van sfeer verpesten? Minister van njet?

Volgens mij is Vandenbroucke iemand die op het laatste moment afzegt voor feestjes.

Waarschijnlijk omdat hij niet gelooft dat iemand hem ooit vrijwillig zou uitnodigen.

Pas op!

Dom is hij niet he!

Beste Erwin,

Het rijk der vrijheid blijkt ook maar een amechtige enclave van niks in een gigantisch continent van onderwerping.

Tot volgende week!