De wereld vergaat niet bij 1,5 graad Celsius klimaatopwarming

Het overdrijven van de klimaatverandering is volgens de nieuwe voorzitter van het klimaatpanel van de Verenigde Naties geen goed idee. De wereld vergaat niet bij 1,5 graad Celsius opwarming. In plaats van apocalyptisch klimaatalarmisme roept hij op om de klimaatproblematiek rustiger te benaderen. De Schot James Ferguson Skea werd eind juli verkozen tot de nieuwe voorzitter van het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) brengt regelmatig een rapport uit over de toestand van de…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Het overdrijven van de klimaatverandering is volgens de nieuwe voorzitter van het klimaatpanel van de Verenigde Naties geen goed idee. De wereld vergaat niet bij 1,5 graad Celsius opwarming. In plaats van apocalyptisch klimaatalarmisme roept hij op om de klimaatproblematiek rustiger te benaderen.

De Schot James Ferguson Skea werd eind juli verkozen tot de nieuwe voorzitter van het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) brengt regelmatig een rapport uit over de toestand van de klimaatverandering. Na zijn aanstelling gaf Skea een interview aan het Duitse opinieweekblad Der Spiegel. Daarin gaf hij een minder zwartgallige boodschap mee, en wees hij op de gevaren van klimaatdepressiviteit.

De 69-jarige Schotse professor in energie herhaalde hetzelfde verhaal tegen het Duitse persagentschap Deutsche Presse Agentur (DPA) en tegen BBC Schotland. Skea is een oudgediende bij het IPCC. Vanaf het begin in 1990 was hij betrokken bij de rapporten die wereldwijd klimaatonderzoeksdata verzamelden. Voor lange tijd gold Skea als een klimaatalarmist, maar sinds zijn pensioen, en zeker sinds zijn verkiezing tot voorzitter van het IPCC, klink hij genuanceerder.

Tegen Der Spiegel zei Skea: ‘Overdrijf het gevaar van 1,5 graden Celsius niet.’ Skea wenst een meer evenwichtig debat over klimaatverandering. ‘Het helpt niemand om de temperatuurstijging voor te stellen als een existentiële bedreiging voor de mensheid.’ Anderzijds gelooft Skea wel dat uiteindelijk een klimaatopwarming van 3 graden waarschijnlijker is dan 1,5 graden Celsius boven de temperatuur van voor de industriële revolutie.

Toon aanpassen

Tijdens het klimaatakkoord van Parijs in 2015 Parijs besloten regeringen om de klimaatopwarming onder de 2 graden Celsius te houden. Ook zijn zij van plan inspanningen te leveren om onder 1,5 graden te blijven. Dit om hittegolven, overstromingen, droogtes, stormen en stijging van de zeespiegel te beperken.

In een interview met het programma Good Morning Scotland van de BBC zei Skea dat het IPCC voortaan ernstig nadenkt om de toon van haar boodschappen aan te passen om ‘een gevoel van paniek en wanhoop’ te vermijden. ‘We moeten de somberheid van wat hoop voorzien en een duidelijke boodschap uitsturen dat mensen vat hebben op hun eigen toekomst.’ Skea meent dat de mens in staat moet zijn om sommige van de ergste gevolgen van klimaatverandering te vermijden. ‘Dat moeten we het volk duidelijk maken. Angst over ons voortbestaan is dan niet behulpzaam. We moeten nadenken over de acties die we kunnen nemen.’

Hetzelfde zei hij in Der Spiegel ‘De wereld vergaat niet wanneer zij opwarmt met 1,5 graden.’ Volgens Skea zal de wereld wel gevaarlijker worden. Het passeren van de temperatuur zal leiden tot vele problemen en sociale spanningen. ‘Maar dat is nog steeds geen existentiële bedreiging voor de mensheid.’ Skea gelooft in technologische oplossingen op de lange termijn. Als voorbeeld gaf hij ondergrondse opslag van CO2. De carbon capture and storage (CCS).

Rechtvaardige transitie

Voor Skea zal bij de volgende ronde van de klimaatrapporten van het IPCC onderzoek naar een ‘rechtvaardige transitie’ cruciaal zijn. Een groenere toekomst die ‘sleutelt aan sociale en economische veranderingen’. ‘Klimaatactie gaat niet over langetermijnlijntjes op grafieken en wetenschappelijke abstracte zaken. Je mag nooit de echte mensen vergeten’, zei Skea.

Mensen die getroffen worden door het overschakelen op een koolstofarme wereld voelen zich dikwijls uitgesloten. Skea bedoelt daarmee zowel Indianen in Brazilië die tegen windmolens op hun land zijn als de gele hesjes in Frankrijk die betogen tegen hogere brandstofprijzen.