Het nieuws uit Oekraïne werd deze week overheerst door de vernietiging van de Nova Kachovka-dam. Ondanks een gering aantal dodelijke slachtoffers moesten duizenden mensen op zoek naar een veilig onderkomen. De ramp zal langdurige en blijvende gevolgen hebben door weggedreven mijnen en munitie.

Watervoorraden raakten besmet door afval, chemicaliën en andere gevaarlijke stoffen. Zuiverings- en rioolsystemen functioneren niet meer. De vraag naar de veroorzaker blijft vooralsnog onbeantwoord. Feit is dat zonder de invasie en de bezetting de dam naar alle waarschijnlijkheid nog onbeschadigd zou zijn.

Op de vlucht met steekpenningen

Voor enkele Oekraïners is de humanitaire catastrofe in het zuiden van het geteisterde vaderland een ver-van-mijn-bedshow. Recentelijk vertrok Vladislav Troebitsyn, afgevaardigde van de gemeenteraad van Kiev voor Zelenski’s partij ‘Dienaar van het volk’ met de noorderzon. De hogere rechtbank tegen corruptie beschuldigde het gemeenteraadslid van het aannemen van 1,39 miljoen grivna (35.000 euro) in ruil voor handelsvergunningen.

Justitie vaardigde inmiddels een internationaal opsporingsbevel tegen hem uit. Ondanks een uitreisverbod voor dienstplichtige mannen in de leeftijd van 18 tot 60 jaar kon de 40-jarige Troebitsyn het land vorige maand probleemloos verlaten dankzij een officiële toestemming van de hoofdspionagedienst van het Oekraïense ministerie van Defensie. Op 12 juni eiste Oekraïne 9,8 miljoen grivna (246.400 euro) schadevergoeding tegen de voortvluchtige afgevaardigde.

Gevangenenruil

Een ander slag Oekraïners keerde op 11 juni terug naar het niet-bezette gedeelte van het vaderland. Tijdens een gevangenenruil werden 95 Oekraïense soldaten vrijgelaten. Enkelen van hen werden onder schrijnende omstandigheden vastgehouden in gevangenissen van het beruchte huurlingenleger Wagner en de speciale Tsjetsjeense eenheid ‘Achmat’ in de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk.

Een deel geraakte in gevangenschap tijdens de belegering van Marioepol, een ander deel bij de bezetting van het Slangeneiland dat inmiddels weer is heroverd. Ook waren er soldaten die zich moesten overgeven bij gevechten in de oblasten Charkov, Zaporozje, Cherson en Soemi. In een video toonde de Coördinatieraad voor krijgsgevangenen beelden van de vrijlating en ontmoetingen met familieleden.

Dag van Rusland

Ook 94 Russische krijgsgevangenen keerden volgens ria.ru terug ‘vanuit door het Oekraïense regime bestuurde gebied’. Exact een dag voor de ‘Dag van Rusland’, een officiële feestdag ter ere van het ontstaan van de Russische Federatie na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Cynici noemen 12 juni de ‘dag van de Russische onafhankelijkheid van Rusland’.

President Poetin richtte zich ook dit jaar weer in een toespraak tot de bevolking. Het staatshoofd merkte op dat de gevoelens van patriottisme en verantwoordelijkheid voor het lot van Rusland moeilijk in woorden zijn uit te drukken, maar dat ze voor eenieder begrijpelijk zijn en alle mensen van het land na aan het hart liggen. ‘Vandaag, in een moeilijke tijd voor Rusland, verenigen ze onze samenleving nog sterker en dienen ze als betrouwbare steun voor onze helden, de deelnemers aan de speciale militaire operatie’, aldus Vladimir Poetin.

Vieren tijdens de bezetting

In het bezette Melitopol was de viering soberder. De lokale autoriteiten annuleerden alle evenementen in verband met de veiligheid. Wel stelden zij billboards op met een citaat van de Russische president: ‘Wij zijn één land, één volk en de waarheid staat aan onze kant.’

Aan een laan in het centrum van de zuidelijke provinciestad hielden de hield men een gratis expositie gehouden onder de naam ‘Velikaja Rossija’ (Groot Rusland). ‘De fototentoonstelling die nu geopend is, laat duidelijk de uitgestrektheid van ons land zien. Je hebt aan een leven niet genoeg om door heel Rusland te reizen, maar dankzij tentoonstellingen als deze kun je prachtige plekken bewonderen,’ aldus Aleksej Lysov, plaatsvervangend voorzitter van de regio Zaporozje. Ook sloot Melitopol zich aan bij de flashmob ‘hymne van het hele land’, waarbij burgers uit meer dan 30 steden gezamenlijk het Russische volkslied zingen. (Tekst gaat verder onder video.)

Terreinwinst voor Oekraïne

De Oekraïense Strijdkrachten boekten naar eigen zeggen op de grens van de oblasten Donetsk en Zaporozje enkele successen. Op 11 juni heroverde Oekraïne de dorpjes Blagodatnoe en Makarovka op de Russen. Op 12 juni volgde Storozjevoje dat het vijandelijke leger in maart 2022 bezette. Volgens het Russische ministerie van Defensie zou het leger drie aanvallen van de Oekraïense Strijdkrachten hebben afgeslagen. Daarbij zouden volgens informatie uit Moskou meer dan 120 Oekraïense militairen zijn gesneuveld. Ook slaagden de Russen erin twee tanks en drie gepantserde gevechtsvoertuigen onschadelijk te maken.

Anna Maljar, plaatsvervangend hoofd van het Oekraïense ministerie van Defensie verklaarde daarentegen dat in een etmaal 300 tot 1200 meter terreinwinst in twee richtingen kon worden geboekt. Zij bevestigde de herovering van de drie dorpen.