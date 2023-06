De wind waait uit het Oosten

Met foto- en videomateriaal kon worden bevestigd dat de Oekraïense strijdkrachten Blagodatnoe, Makarovka en vijf andere dorpen op de grens van de oblasten Donetsk en Zaporizja hebben bevrijd. Een correspondent van Radio Freedom begeleidde een Oekraïense militair met de codenaam Jeti in het heroverde gebied. 'Er staat geen enkel huis meer overeind, er is geen infrastructuur meer. Zelfs de dieren hebben geleden. We zamelen ze in als ze bij ons komen tijdens de beschietingen. Die zijn hier elke dag hevig,…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Met foto- en videomateriaal kon worden bevestigd dat de Oekraïense strijdkrachten Blagodatnoe, Makarovka en vijf andere dorpen op de grens van de oblasten Donetsk en Zaporizja hebben bevrijd. Een correspondent van Radio Freedom begeleidde een Oekraïense militair met de codenaam Jeti in het heroverde gebied.

‘Er staat geen enkel huis meer overeind, er is geen infrastructuur meer. Zelfs de dieren hebben geleden. We zamelen ze in als ze bij ons komen tijdens de beschietingen. Die zijn hier elke dag hevig, de vijand neemt wraak. Er wordt onophoudelijk geschoten vanuit de lucht, uit helikopters en gevechtsvliegtuigen en door de artillerie’, aldus Jeti.

Met luidsprekers over de grens

Aan de noordzijde van Oekraïne werden op 19 juni door het Wit-Russische regiment Kastus Kalinouski de luidsprekers gericht op douaniers en grenstroepen van Aleksandr Loekasjenko. De tekst die in het Wit-Russische weergalmde luidde: ‘Wit-Russen! Deze macht heeft jullie leven overgenomen, het leven van jullie kinderen en kleinkinderen. Ze kennen niets anders dan het leven onder de dictatuur van Loekasjenko. Ze weten dus niet dat het mogelijk is om in een land te leven waar vrijheid bloeit en niet eindeloze propaganda en leugens.’

‘Deze regering en haar dienaren hebben geen toekomst — internationaal isolement, verbreken van economische banden met beschaafde landen, de complete ineenstorting van de Wit-Russische economie. De dictatuur van Loekasjenko moet eindigen en komt ten einde! Niemand zal zijn schuld ontlopen. Iedereen die betrokken is bij de onderdrukking van het Wit-Russische volk zal worden gestraft. Het regiment Kastus Kalinouski doet er alles aan om de overwinning dichterbij te brengen te komen. Rechters, ambtenaren, veiligheidstroepen, … We kennen de namen van iedereen die de vrijheid stal van Wit-Rusland…’

Dictator

Daarna richt de boodschap zich rechtstreeks tot landgenoten in dienst van de Wit-Russische strijdkrachten: ‘Als de gestoorde dictator Loekasjenko jullie het bevel geeft om de grens van Wit-Rusland over te steken en Oekraïne aan te vallen — laat je wapens vallen! (…) Geef je over of ren weg, maar word onder geen beding medeplichtig aan de grootste misdaad van je leven. Anders is het enige dat je te wachten staat de dood.’

‘Tweehonderdduizend Russen dachten dat ze door het centrum van Kiev zouden marcheren en de Oekraïners hen met bloemen zouden begroeten. Die tweehonderdduizend Russen zijn inmiddels dood en er worden bloemen op hun graf gelegd door hun familieleden. Ik zeg dat niet omdat ik bang ben voor het Wit-Russische leger. Ik zeg dat omdat ik Wit-Russen niet wil doden.’

Een woordvoerder van de vrijwilligerseenheid verklaarde tegenover Doorbraak: ‘Dit maakt deel uit van de informatieoorlog, zowel pro-regeringspropaganda als Russische propaganda is actief in Wit-Rusland. Ons doel is om deze te ondermijnen, om mensen te laten weten dat ze niet alleen zijn, dat het regiment actief is, dat je je nu bij ons kunt sluiten. En zo niet nu, dan samen met ons vechten voor de vrijheid van Wit-Rusland zodra we terugkeren naar het vaderland.’

Zwaar weer

In de nacht van negentien op twintig juni lag Oekraïne opnieuw zwaar onder vuur. Op dag 482 van de grootschalige invasie meldden de Oekraïense Strijdkrachten dat 28 van de dertig door de Russen gestuurde Iraanse drones konden worden afgeschoten. Op de regio Zaporizja werden zeven raketten afgevuurd die ook onderschept konden worden.

Rondom Liman en Bachmoet duren de gevechten door bodemtroepen onverminderd voort. De Russische luchtmacht voerde aanvallen uit die zich concentreerden op burgerdoelen in het onder Oekraïens bestuur staande deel van de oblast Donetsk. Volgens de Oekraïense Strijdkrachten voerden haar gevechtsvliegtuigen vijftien luchtaanvallen uit op vijandelijke manschappen. Oekraïense raket- en artillerie-eenheden konden drie controleposten, militaire bases en materieel, twee munitiemagazijnen, een opslagplaats voor brandstof en vijftien artillerie-eenheden vernietigen. Ook drie luchtafweersystemen van het Russische leger zouden zijn getroffen.

Seksueel geweld

De Verenigde Naties riep al in 2008 de negentiende juni uit tot de internationale dag voor de ban van seksueel geweld in militaire conflicten. Irina Didenko, leider van de afdeling voor conflictgerelateerd seksueel geweld van het Openbaar Ministerie in Kiev, wijdde op pravda.com.ua een artikel aan het inmiddels vaste bestanddeel van de Russische oorlogsstrategie.

‘We zien verwoeste Oekraïense steden, straten bezaaid met puin, gewonden en doden. Maar berichten over seksueel geweld gaan vaak ten onder in de algehele rampspoed, terreur en chaos van de oorlog. Conflictgerelateerd seksueel geweld is een flagrante oorlogsmisdaad. Sinds het begin van de grootschalige invasie is seksueel geweld in verband met het conflict een gebruikelijke methode geworden om vreedzame inwoners van bezette steden te demoraliseren en te onderdrukken. Deze gruwelijke tactieken zijn ontworpen om angst en controle in te boezemen en blijvende trauma’s toe te brengen aan zowel individuen als hele gemeenschappen’, aldus de ambtenaar.

Succes

Didenko geeft toe er tot dusver slechts bescheiden successen konden worden geboekt in de strijd tegen dergelijke oorlogsmisdaden. ‘Momenteel zijn er 208 officieel geregistreerde gevallen. Dit is slechts het topje van de ijsberg. Daarnaast ontdekte justitie dertien gevallen van seksueel geweld tegen minderjarigen door de bezetters.’

‘Helaas ligt het werkelijke aantal veel hoger. De toegang tot informatie is verder beperkt vanwege het feit dat sommige getroffen kinderen met hun ouders naar het buitenland zijn vertrokken of in tijdelijk bezette gebieden verblijven. Daarnaast zijn er minderjarigen die gedwongen zijn gedeporteerd naar de Russische Federatie — het contact met hen is verbroken.’

Op dit moment kon slechts één militair van de strijdkrachten van de Russische Federatie bij verstek worden veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf wegens seksueel geweld. De leidinggevende medewerker van het Openbaar Ministerie vervolgt haar relaas op emotionele toon: ‘Het internationaal humanitair recht kent echter geen verjaringstermijn voor dit soort misdaden. De bezetters zullen zich daarom niet kunnen onttrekken aan hun verantwoordelijkheid. Russische misdadigers zullen over de hele wereld worden opgejaagd voor de rest van hun ellendige leven en zullen zeker worden berecht en gestraft als oorlogsmisdadigers.’