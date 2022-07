De wraak van Polo en Lulu

In 2016 dreigde toenmalig minister van Defensie Steven Vandeput, in het kader van een herstructurering, de kazerne van Doornik te sluiten. Buiten een bescheiden opleiding voor de logistiek viel er immers niet veel meer te beleven op de site. Het kon efficiënter overgeheveld worden naar de Genie in het Vlaams-Brabantse Peutie, zo luidde de redenering van de generale staf en de minister.

Polo’s duivels

Dat was buiten de waard gerekend. PS-burgemeester en Kamerlid Paul-Olivier Delannois, bijnaam Polo, ontbond al zijn duivels tegen deze sluiting en na een interventie van regeringspartij MR en de Doornikse Marie-Christine Marghem, bleef Doornik open.

Polo zon op wraak en maakte er zijn werk van om Doornik terug te bemannen en ‘onsluitbaar’ te maken. Onder de regering Wilmès mét de PS lukte dat. Dit leidde op 23 september 2020 tot de beslissing van toenmalige Defensieminister Goffin om het 1/3 Lanciers van Marche-en-Famenne te splitsen en een deel onder te brengen in Doornik. Op 26 april 2021 namen de Lanciers (het Charlie Squadron) ook daadwerkelijk hun intrek in de kazerne. Initieel met 50 man, nu al aangezwollen tot 85 personen, met een richtcijfer op 150.

Onderofficierenschool Doornik

Maar dat was niet genoeg. Het moest meer zijn. En zo geschiedde. En Polo had plots alle troeven in handen want wie werd op 1 oktober 2020 minister van Defensie? Zijn partner Ludivine Dedonder. Gewezen schepen uit, jawel, Doornik.

Gisteren stemde de Kamercommissie Defensie de militaire programmatiewet en het STAR-plan. Hierin wordt Doornik uitermate goed bediend. Zo wordt 1/3 Lanciers van infanteriebrigade geconverteerd naar een cavalerie-eenheid. Hiertoe zal 1/3 Lanciers in Doornik worden opgewerkt naar de Jaguar, een gesofisticeerd militair voertuig en het neusje van de zalm van het CAMO-project. Daarnaast komt er plots ook een onderofficierenschool in Doornik. De onderofficierenschool in Saffraanberg in Sint-Truiden volstaat blijkbaar niet. Lang leve Doornik.

Studies?

Mijn vraag naar een voorafgaande studie die deze beslissingen zouden motiveren, wuifde Dedonder weg met ‘Defensie bestudeert alles’.

Zo ook met mijn verwijzing naar de populaire militaire Franstalige Blog ‘à l’Avant Garde’, waar in een driedelige serie onder meer de kapitein Tola aan het woord komt. Blijkt dat er slechts een klein oefenterrein beschikbaar is op 3 kilometer van de kazerne, waar zelfs geen grote manoeuvres kunnen worden ondernomen. Vreemde keuze om een cavalerie-eenheid te plaatsen…

De wraak van het koningskoppel van Picardië, Delannois-Dedonder, Polo en Lulu, is zoet.