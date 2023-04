De zeven nieuwe vinkjes: zo herken je een woker

De Nederlands journalist Joris Luyendijk werd wereldberoemd in Vlaanderen met zijn boek 7 vinkjes. Daarin wijst hij zeven betekenisvolle kenmerken toe aan mensen die volgens hem over ‘wit privilege’ beschikken. Dat Luyendijk niet verlegen zit om straffe uitspraken getuigen de krantenkoppen die hij genereert. ‘Het is tijd voor een aanval op mannen zoals ik’, kopte De Morgen boven een artikel over de vermeende privileges van de ‘witte hoogopgeleide man’.

Met zijn provocerende uitspraken bewijst Luyendijk vooral dat intelligentie geen garantie is op intelligente standpunten. Gurwinder Bhogal noemt dit fenomeen: dyrationalia. Het is mogelijk om zeer hoge intelligentie aan te wenden voor het verantwoorden van compleet idiote opinies en gedrag. Tragisch genoeg is dit een frequent fenomeen bij intellectuelen.

‘Wanneer intelligente mensen zich verliezen in een ideologie, faalt hun intellect om henzelf te beschermen tegen wensdenken, waardoor ze hun waanbeelden nog verder versterken en op een slimme manier idiotieën verantwoorden. Zo worden intelligente mensen die gevangen zitten in een ideologie veel gevaarlijker dan domme mensen, omdat intelligente mensen met allerhande rationaliseringen en slimme argumenten voor de dag komen om hun idiote standpunten te onderbouwen’, stelt Gurwinder. Je kan dit fenomeen het beste vergelijken met een zeer krachtige wagen die aan hoge snelheid in de foute richting rijdt.

Wat die ‘Zeven Vinkjes’ betreft, dat blijkt toch een nuttig concept om woke-idiotie af te bakenen. Het is namelijk zo dat er 7 betekenisvolle kenmerken zijn waar alle overtuigde wokers aan voldoen.

De échte woker ontkent dat woke bestaat. Het is een vast patroon dat we telkens bij de ware gelovigen zien terugkeren. Eerst ontkent men dat woke bestaat, daarna probeert men de woke-excessen te relativeren door de nadruk te leggen op de oorspronkelijke betekenis van het woord, namelijk het alert zijn voor allerhande vormen van onrecht die voorheen verborgen bleven. Uiteindelijk zal men ideologische tegenstanders wegzetten als moreel inferieur en betitelen als racist, fascist, transfoob, complotdenker of anti-overheidsdenker. Een debat met een woker is feitelijk onmogelijk omdat zij finaal morele argumenten hanteren in plaats van rationele. De typische woker is meestal een hoger opgeleide middenklasser met een stabiel inkomen die zich geen zorgen hoeft te maken over zijn financiële toekomst . Het woke-isme is een bourgeois ideologie die neerkijkt op het leven en de ideeën van de gewone mens. Het is een elitaire top-down ideologie die vanuit het WEF/EU/WHO/UN en multinationals wordt opgelegd. De veel grotere en massalere ‘bottom-up’ tegenstroom zien we overal in de westerse wereld met de gillets jaunes in Frankrijk, de Hollandse boeren, de Canadese truckers, de trumpisten in de Verenigde Staten, de brexiteers in het Verenigd Koninkrijk, de Vlaams Belangers in Vlaanderen, de opkomst van Meloni in Italie, Orban in Hongarije en Ulf Kristersson in Zweden, het wegstemmen van Nicola Sturgeon in Schotland, Sanna Marin in Finland en Magdalena Andersson in Zweden en de abrupte versnelde exit van Jacinda Acern. Die grondstroom zwelt elke dag verder aan. De woker onderscheidt zich van het plebs door het hanteren van een orwelliaans spraakgebruik waarmee hij/zij/hun aangeeft tot die moreel superieure elite te behoren. Wanneer iemand in een gezagspositie zoals bijvoorbeeld Marion Debruyne, decaan van Vlerick, voornaamwoorden gebruikt in haar sociaal mediaprofiel dan gaat daar een dwingende kracht vanuit binnen die organisatie. Tegelijk geeft men het signaal dat het debat over genderidentiteit ideologie een afgesloten zaak is. Terwijl die genderidentiteit gevaarlijke doctrinaire onwetenschappelijke onzin is. In de eerste plaats voor vrouwen. Woke-inquisiteurs dulden geen tegenspraak of afwijkende gedachten. Het wokeisme is in wezen totalitair. Het is een anti-westerse anti-humanistische anti-democratische seculiere religie die tot doel heeft andersdenkenden het zwijgen op te leggen door zelfcensuur en cancel culture. Het is in essentie een ideologie van onderdrukking. Dat komt het meeste tot uiting bij Ecolo en Groen die je best ziet als de politieke arm van deze racistische anti-blanke totalitaire beweging. Deze moreel superieure postmoderne individuen minachten niet alleen de gewone mens maar ook de eigen taal, de eigen cultuur, de eigen geschiedenis, de eigen historische figuren. Die minachting, dat hautaine neerkijken, is typisch. Alles moet gedeconstrueerd worden, terwijl andere culturen kritiekloos op een voetstuk geplaatst worden . Prof Eric Kaufmann noemt dit: asymmetrisch multiculturalisme. Bij die minachting hoort een diep misprijzen voor de democratie en de vrije meningsuiting want dat zijn fundamentele instrumenten voor politieke participatie van de gewone mens. In plaats daarvan plaatst men onverkozen rechters, experten, ngo’s en burgerpanels op een voetstuk. De fundamenten van de vrije westerse samenleving worden ondermijnd in naam van ‘diversiteit en inclusie’ waarachter steeds ‘discriminatie en repressie’ schuilt. Die repressie wordt verder opgevoerd naarmate meer activisten het terrein bezetten en meer mensen zich laten intimideren. gf Tot slot: uiteraard zijn de dogma’s die deze elite op de massa loslaat niet op henzelf van toepassing. Minder vliegtuigreizen of autorijden voor de massa….maar niet voor henzelf. De elite ontsnapt wonderwel aan de talrijke nefaste effecten van de praktische vertaling van deze ideeën . De vervelende neveneffecten zijn exclusief voor de lagere klasse voorbehouden. Ontkennen dat biologisch geslacht bestaat helpt bijvoorbeeld je carrière verder als je advocaat, notaris of decaan aan een universiteit wil worden. Maar het is minder fijn wanneer je als vrouw uit de lagere klassen opgesloten wordt met een veroordeelde moordenaar en verkrachter die zich plots als vrouw identificeert. Wokers zijn geobsedeerd door identiteit en totaal blind voor verschillen in sociale klasse. Wokers zijn in wezen niet links. Ze zijn totalitair.

Al bij al lijkt dat 7 vinkjes format een nuttig instrument om de woke-waanzin overzichtelijk te duiden. Dat heeft Luyendijk goed gezien, die eer komt hem toe.