De zwanenzang van Almaci, Lachaert en Coens

Op de apenrots van The Great Old zorgde opperbaviaan Gheysens voor een verrassing van formaat. Hij haalde dé ‘mee too’-trainer van Ajax naar Antwerpen. Marc Overmars wordt beschuldigd om piemelplaatjes te versturen. Ik snapt alle commotie daarrond niet.

Ten eerste zijn er best wat mannen die beter geen foto van hun derde been rondsturen. Een verschrompeld besneden potlood zorgt bij mij niet voor seksuele opwinding maar eerder voor een hilarische, cynische lachbui. Grappige foto’s sms’en is niet grensoverschrijdend, maar eerder onderhoudend. Ten tweede stond er tot voor kort een reus met megapenis langs de E17. Geen wokewijf die daar een probleem mee had. De Australische Puppetry of the Penis trok volle zalen van geile vrouwen die stiekem hun gsm in de aanslag hielden en de Chippendales zorgden gegarandeerd voor een douche tussen de twee dikke tenen. Maar een penisfoto van een gepensioneerde voetballer vinden ze niet kunnen. Get a life.

Wat als het nu verkiezingen waren?

Vorige week viel het masker van Conner konijn af. Vrijdag vielen na de opiniepeiling alle maskers van de overige regeringspartijen af. Mag het duidelijk zijn. Mocht deze peiling een verkiezingsuitslag zijn, dan zijn er in Vlaanderen maar drie winnaars van de verkiezingen. De grootste stijger en winnaar is Vlaams Belang met + 3,5%, gevolgd door Vooruit met + 3,4% en PVDA met + 3,3%. Grootste verliezer is Open Vld – 3,7%, dan volgt CD&V met – 2,9%, N-VA met – 2,1% en tenslotte Groen met -1,4% (cijfers HLN).

Smurfenleed

Sinds het triumviraat Lachaert, De Croo, Van Quickenborne zijn rechtse leden en kiezers bedroog en een linksgroen beleid door de strot van de Vlamingen ramt, duikt de partij naar de afgrond.

De smurfen krimpen en het lied ‘waarom zijn de smurfen klein’ is de openingsdans van elke lente-BBQ van Open Vld. Zelfs de bleekblauwste liberalen – de Tommelein-Somersaanhang – beseffen nu ook dat je voor liberaal beleid niet meer voor Open Vld moet stemmen.

De Coensdepletie

Joachim Coens krijgt de kerken niet meer gevuld, behalve met hongerstakende vluchtelingen maar die mogen niet stemmen. De partij stijgt nu lichtjes. Dat is vooral te danken aan het feit dat we Joachim Coens niet veel meer op tv zagen. Hij is het rotsblok rond de nek van de partij en dat beseffen ook steeds meer partijpauzen.

Incapabele Wouter Beke verzuipt dan weer in het wijwatervat van zijn laatste avondmaal. De 25 miljoen euro Kaouakibi-facturen van sjoemelzieke ziekenfondsen zijn een flebotomie van witte uitzuigers. Blinde doofstomme Beke keek weg. Te druk bezig met de zelfreanimatie van zijn politieke lijk.

Sisyphospolitiek

De N-VA blijft zakken. Van 31,88 % in 2014, naar 25,5% in 2019, tot 23,4% nu. Terwijl Weyts en Jambon de partij naar beneden sleuren elke keer dat ze hun lippen bewegen, moeten Francken, Demir en oud-strijder De Wever de partij terug omhoogduwen. Het lijkt op de straf van Sisyphos en dan rijst de vraag: hoelang houden ze dat nog vol?

Zwanenzang

Bij Groen is de dans van de stervende zwanen ingezet door Meyrem Almaci. De groene klokhen zal wellicht geen prijzen winnen in ‘So You Think You Can Dance’, maar de plopdans zal nog net lukken. Maanden aan een stuk renden groene fanatici als windhonden achter het ijzeren konijn van de kernuitstap. Gehypnotiseerd door blind dogmatisch kwijlen botsten ze op een zelf opgetrokken ethische muur van woke-retoriek. Wanneer je je kiespubliek jarenlang opleidt om op elke slak poco-zout te leggen, mag je niet verwachten dat ze nu plots een zoutloos dieet volgen en Russisch gas gaan snuiven.

Dit was niet op de afbraak: