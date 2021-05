Deelstaatverkiezingen in India, een gevalsstudie in desinformatie

‘BJP verliest deelstaatverkiezingen in West-Bengalen’, aldus het TV1-nieuws op 2 mei. De hindoenationalistische BJP, Indiase Volkspartij, zou daarmee ‘afgestraft’ zijn wegens haar corona-beleid. Echt? Om met dat laatste te beginnen. Dat beleid was tot voor kort erg succesvol. Zelfs nu verhoudingsgewijs nog altijd meer dan het Belgische. Narendra Modi heeft, anders dan Jair Bolsonaro, nooit de corona-uitdaging geminimaliseerd. Zijn aanpak was trouwens niet heel verschillend van die in eigen land. In het Westen is men erin geslaagd om coronascepticisme en…

Om met dat laatste te beginnen. Dat beleid was tot voor kort erg succesvol. Zelfs nu verhoudingsgewijs nog altijd meer dan het Belgische. Narendra Modi heeft, anders dan Jair Bolsonaro, nooit de corona-uitdaging geminimaliseerd. Zijn aanpak was trouwens niet heel verschillend van die in eigen land. In het Westen is men erin geslaagd om coronascepticisme en de antivaxxers een rechts stempel te geven. Sommigen projecteren dat ook op India, met Modi die ‘anti-wetenschap’ zou zijn. Wel integendeel. In India is het de linkse oppositie die tegen het ‘Modi-vaccin’ tekeer gaat. Onder meer Socialistisch partijleider Akhilesh Yadav en verschillende Congresprominenten.

Afstraffing

De enige ter wereld die tot nu toe voor zijn coronabeleid afgestraft is, is Donald Trump. Vooral dan wegens zijn verwarde communicatie daaromtrent. (Hoewel hij Operation Warp Speed, de geforceerde zoektocht naar een vaccin, verordend heeft. Daarvan plukt nu Joe Biden de vruchten). Dat bezwaar geldt ook al niet voor Modi. Zoals vele politici heeft hij via gissen en missen dit nieuwe probleem in de vingers moeten krijgen. Maar geen enkele vivaldist kan op een succesvoller palmares aanspraak maken. Opvallend is ook het veel lagere sterftepercentage in India. Dat is beweerdelijk het gevolg van een apolitiek feit. Namelijk het gebruik van ontsmettende kruiden als geelwortel en gember in de Indiase keuken.

Wat de jongste maand veranderd is, is niet Modi’s beleid, maar het virus zelf. Dat is gemuteerd en veel besmettelijker geworden. In haar kiescampagne reageerde de BJP prompt door haar verkiezingsmeetings virtueel te maken. Juist haar Bengaalse tegenstandster TMC (Trinamool/’Grassroots’ Congress) ging daarentegen door met lijfelijke meetings. Is die coronavoorzichtigheid ‘afgestraft’? Over India kan je het publiek hier eender wat wijsmaken. De adepten van nepnieuws gaan dus lekker voluit.

Nederlaag?

Nu de verkiezingsfeiten, want die gaat u op de staatszender duidelijk niet vernemen. De BJP was in West-Bengalen tot voor kort onbestaande. Vanaf 1977 heerste de Mao-gezinde Communistische Partij er onbedreigd. Tot zij in 2011 verslagen werd door het Trinamool Congress, een plaatselijke partij opgebouwd en geleid door Mamata Banerjee. (In de jongste federale en de huidige provinciale stembusslag haalden de communisten geen enkele zetel meer.). In 2016 werd zij in de macht bevestigd, terwijl de BJP er ‘een rekening opende’. Zij begon er klein met 3 zetels op 294, net zoals zij deze keer in de deelstaat Tamil Nadu klein begonnen is. Ondanks de partijzege verloor Mamata in haar kiesdistrict wel haar eigen zetel aan een naar de BJP overgelopen ex-medestander.

Het huidige ‘verlies’ van de BJP is zo uitzonderlijk dat het als deelstaatverkiezingsuitslag in het verre Vlaanderen het nieuws gehaald heeft. Het bestaat erin dat zij — wat? Net als de CP van de kaart geveegd is? Nee, integendeel. Nu heeft zij 77 zetels en 38% van de stemmen. Dat zou elders een ‘spectaculaire vooruitgang’ heten. Het is echter waar dat ze de onwaarschijnlijke doch door sommigen verhoopte meerderheid niet gehaald heeft. In die zin heeft ze de tweekamp dus verloren.

Overwinning over de hele lijn

Maar alles bijeen toch een overwinning over heel de lijn: in Assam de macht behouden, in Puducheri samen met een plaatselijke alliantiepartner de macht veroverd, en in andere deelstaten zich voor het eerst op de kaart geplaatst of vooruitgegaan. In alle deelnemende staten heeft zij haar stemmenaandeel vermeerderd. Nergens is zij achteruitgegaan. Wat bij ‘verlies’ nochtans gebruikelijk is. Het beste nieuws blijkt niet uitdrukkelijk uit de nieuwsberichten. Maar juist dat is veelbetekenend. Wie immers helemaal nergens vernoemd wordt, is de Congrespartij. In sommige staten won een plaatselijk partijtje, maar de nationale tegenstander van de BJP, de verhoopte ruggengraat van een anti-BJP verbond in de stembusslag van 2024, deemstert overal weg. In Kerala, waar zij al een halve eeuw stuivertje wisselt met de communisten als regeringspartij, had zij nu opnieuw aan de macht moeten komen. Maar zij blijft tot de oppositie veroordeeld.

Een toemaatje: het TMC heeft zijn overwinning uitbundig gevierd met enkele verkrachtingen en een twintigtal moorden op BJP-activisten. Maar verkeerde politieke kleur, dus geen nieuws. We moeten erbij zeggen: hoewel de BJP door haar vijanden gehaat blijkt te worden, heeft zij ondanks haar regeringsbevoegdheid geen daadwerkelijke maatregelen ter bescherming van haar eigen mensen genomen.

Wat met de moslimstem? De moslims vormen, dankzij hogere geboortecijfers en niet-aflatende inwijking uit Bangladesh, een groeiend stemmenblok dat strategisch stemt. Waar zij kans zien om de BJP te verslaan, kiezen zij massaal voor de partij die best geplaatst is om de BJP af te troeven. In Assam is dat de Congrespartij, in West-Bengalen het TMC. Alle districten met moslimmeerderheid sturen vertegenwoordigers uit die partijen. Alleen waar er geen stembuszege van afhing, ging de voorkeur naar geafficheerd islamitische partijen.

Verraad

Maar hier duikt een bijzonderheid op die tegengesteld is aan het gebruikelijke mediaverhaal. De BJP is in Assam herkozen met de stemmen van de hindoemeerderheid. Maar gezien de demografische tendens zal dat niet blijven duren. (Om een idee te geven: in het demografisch vergelijkbare Kerala blijken de 26% moslims 42% van de pasgeborenen voort te brengen.) Toch verklaart de BJP-deelstaatpremier dat zijn zege een einde maakt aan de ‘mythe’ dat moslims niet voor de BJP stemmen. Hij ontkent, zoals bij andere gelegenheden de meeste BJP-leiders al gedaan hebben, dat er bij moslims, net als bij links en bij de wereldmedia, een vastbesloten vijandschap bestaat tegen zijn eigen hindoenationalisme.

Hoewel zogenaamd fanatiek anti-moslim, klampt de BJP-leiding zich in werkelijkheid vast aan elke strohalm die enigszins ‘peace in our time’ belooft. Bij wijze van ‘appeasement’ werpt de regering de moslims allerlei voorrechten toe. Bijvoorbeeld exclusieve studiebeurzen en bevoorrechte toegang tot secties van het openbaar ambt. Hoe eensgezind de wereldmedia de BJP ook als ‘islamofoob’ blijven afschilderen, eerstehandse gegevens tonen aan dat dat volstrekt onjuist is. Maar dat is niet altijd als compliment bedoeld.

Ik herhaal mijn vergelijking met de N-VA bij ons. Die zweert in haar statuten bij Vlaamse onafhankelijkheid, vertaalt dat verbaal naar een wazig confederalisme, en maakt zelfs daar in de praktijk volstrekt geen werk van. Sommige kiezers en partijkaders zijn nog flamingant. Maar de partijleiding geeft daar geen blijk meer van. Maar hoezeer zij ook kruipt voor haar vijanden, zij geldt bij hen onverminderd als fanatiek separatistisch. En de media doen alles om haar van eender wat de schuld te geven (bijvoorbeeld van het recente subsidieschandaal). Je mag nog zo je kiezersbasis en je ideologische wortels verraden, het vurig nagestreefde schouderklopje vanwege je vijanden komt daardoor niet dichterbij. Je vervreemdt er alleen je eigen basis mee. En die kan ook ooit haar geduld verliezen.