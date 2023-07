Defensiespecialist Alexander Mattelaer: ‘Beslissingen NAVO-top verhogen druk op Belgische defensie’

Zelden was de agenda van een NAVO-top zo beladen als het geval was in Vilnius, vorige week. Na afloop van de tweedaagse bleken de meest heikele horden zonder kleerscheuren genomen te zijn. Maar beseft men wel dat de draagwijdte van wat beslist werd erg groot is? Defensiespecialist professor Alexander Mattelaer (VUB en Egmont Institute) geeft tekst en uitleg. ‘Hetgeen deze top opleverde ligt op zich in de lijn van de verwachting, alleen valt het me op dat de belangrijkste beslissingen…

Zelden was de agenda van een NAVO-top zo beladen als het geval was in Vilnius, vorige week. Na afloop van de tweedaagse bleken de meest heikele horden zonder kleerscheuren genomen te zijn. Maar beseft men wel dat de draagwijdte van wat beslist werd erg groot is? Defensiespecialist professor Alexander Mattelaer (VUB en Egmont Institute) geeft tekst en uitleg.

‘Hetgeen deze top opleverde ligt op zich in de lijn van de verwachting, alleen valt het me op dat de belangrijkste beslissingen wat onderbelicht blijven. Men heeft het steevast over Oekraïne en het perspectief van NAVO-lidmaatschap. Op zich is dit nooit aan de orde geweest, al was het maar dat een land dat in een open conflict verwikkeld is simpelweg geen lid kan worden. Dat weet men in Brussel, Vilnius, maar ook Kiev (glimlacht). Wel is het zo dat er zich een consensus gevormd heeft rond het perspectief van Oekraïens lidmaatschap, maar de timing zal afhangen van de manier waarop het conflict verloopt.’

‘Veel minder aandacht ging er naar de manier waarop de NAVO zich paraat houdt, regionale plannen uitwerkt, in kaart brengt wat nodig is om het militair apparaat volledig operationeel te krijgen. Je zou kunnen zeggen dat de hele defensie-machinerie onder stoom is komen te staan. Samengevat: in Vilnius waren we getuige van een operationele paraatstelling van onze collectieve defensie. En op zich is dat ook logisch. Artikel 5 is de hoeksteen van de NAVO. Wordt één lidstaat aangevallen, dan wordt dit beschouwd als een aanval op alle lidstaten. Maar als artikel 5 een lege doos blijkt te zijn, verliest het idee van collectieve veiligheid elke betekenis. Jens Stoltenberg benadrukte dat de Alliantie in staat moet zijn elke vierkante centimeter van het grondgebied te verdedigen, wat ook het geval zal zijn de dag dat Oekraïne erbij komt. Op de vorige top van Madrid waren de conclusies op zich niet veel meer dan de codificatie van zaken die eerder al gezegd werden. Het document dat nu op tafel ligt is beduidend ambitieuzer.’

Stel dat deze oorlog een lang aanslepend conflict blijk te worden. Sluit dit niet automatisch het Oekraïens lidmaatschap uit?

‘Ja en nee, maar er is een precedent van een land dat NAVO-lid werd, ook al bestond nog onduidelijkheid over de precieze grenzen: Duitsland. De Bondsrepubliek werd in 1955 lid, ook al had je het getouwtrek rond Berlijn en ijverde men politiek nog voor één Duitsland met het grondgebied van de DDR. Toch is er één belangrijk verschilpunt. Er mag dan al discussie geweest zijn over de afbakening van het Duits territorium, anders dan in het geval van Oekraïne was er geen open en lopend conflict. Ik kan me inbeelden dat er nog heel wat ruzie zal gemaakt worden over de soevereiniteit van de Krim en de Oostelijke delen van Oekraïne, maar als een staakt-het-vuren bereikt kan worden zie ik het toetredingsproces wel zijn gang gaan.’

Dé grote uitdaging van secretaris-generaal Stoltenberg was de eenheid bewaren op deze top. Missie geslaagd?

‘In belangrijke mate wel. Sommige Oost-Europese landen zijn misschien niet gelukkig dat de VS de idee van Oekraïens lidmaatschap met de nodige voorzichtigheid behandelen, maar vergeet niet dat de Amerikanen alleen al door hun slagkracht in grote mate de lijn van de NAVO bepalen. Ze hebben altijd gezegd: wij steunen Oekraïne, maar met de nodige voorzichtigheid om een escalatie te vermijden. Ook Berlijn zit op die lijn. De VS staan voor 70 procent van de militaire uitgaven van de alliantie. Ze beschikken ook over de afschrikkingscapaciteit. Mocht Oekraïne er te snel bijkomen, dan lopen zij ook het grootste risico. Laten we ook niet vergeten dat de toetreding van een nieuw NAVO-lid geratificeerd moet worden door 2/3 van de Amerikaanse Senaat. Die zullen daar heus niet licht overgaan. Het laatste wat de VS willen is een conflict op twee fronten tegen Rusland en China.’

Hoe ziet u dit conflict verder evolueren?

‘Er is een patstelling bereikt, wat niet noodzakelijk problematisch hoeft te zijn. Oorlog is wel vaker een uitputtingsslag met als doel de wil van de tegenstander te breken. Oekraïne is inherent kleiner dan Moskou. Inzake bewapening zal het nooit de kracht hebben Rusland te verpletteren. Verwacht geen overwinningsparade op het Rode plein. Wat ze wel kunnen is de Russische bezetter zo lang te laten bloeden, tot die inziet dat het geen zin meer heeft. Precies zoals men ze uit Afghanistan heeft gekregen. Het strategisch plan van Kiev bestaat erin een corrosie van de Russische politieke wil tot stand te brengen. En hiervoor zijn ze trouwens een substantieel deel van hun jonge bevolking aan het opofferen.’

België is een van de slechtste leerlingen van de NAVO. Kwam dit ter sprake op de top in Vilnius?

‘Zo’n NAVO-top is niet de plek waar men leden op de vingers tikt. Het komt er vooral op aan eenheid en sterkte uit te dragen. Het klopt dat we een heel eind verwijderd zijn van het engagement twee procent van ons bbp aan defensie te besteden, waar we ons reeds herhaaldelijk toe verbonden hebben. Jarenlang besparen heeft ervoor gezorgd dat we een vrij diepe put gegraven hebben. We zijn van alle leden ook het langst blijven graven, waardoor de inhaalbeweging pas later van start is gegaan. Het 2 procent engagement werd reeds in 2014 genomen, en pas in de begroting van 2018 werden de eerste stappen gezet met het vastleggen van een aantal grote contracten. Maar ze is ingezet, dat is het belangrijkste, wat ook nodig is. Want ons engagement is niet enkel financieel, er moet ook reële output zijn, meer dan vandaag het geval is.’

‘De NAVO is zoals gezegd ambitieus. Ik geef u slechts één voorbeeld: de F-35 jachtvliegtuigen worden zoals de F-16 vandaag onze belangrijkste internationale bijdrage. 34 hebben we er besteld, maar die zullen niet volstaan. In de scenario’s van morgen gaat het niet langer over een kat-en-muisspelletje met de Russen boven zee. Men houdt met reële bedreigingen zoals een aanval op de havens van Antwerpen of Rotterdam rekening. Om hier een antwoord op te kunnen bieden zullen we meer dan een tandje moeten bijsteken.’