DéFi zet verkiezingsoffensief in: ‘In 2024 nationalistische meerderheid in Vlaanderen’

De Brusselse regeringspartij DéFi (ex-FDF) haalt in een vernieuwd partijprogramma de oude droom van Brusselse uitbreiding weer van stal. In het vizier: alle Vlaamse gemeenten die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest grenzen. De partij wil dat de inwoners van die gemeenten zich per referendum daarover kunnen uitspreken.

DéFi denkt al aan 2024. ‘De Franstalige partijen moeten wakker worden en beginnen nadenken waar ze met België naartoe willen.’

Alle randgemeenten bij Brussel

DéFi-partijvoorzitter François De Smet liet zich onlangs al opmerken met zijn voorstel om zowel N-VA, Vlaams Belang en PVDA achter een politieke schutskring te zetten. DéFi doet daar nu nog een schepje bovenop: zonder dat genoemde partijen de mogelijkheid zouden hebben iets aan die antidemocratische koortsdroom te veranderen, zou Brussel voor hen ook best uitbreiden. Niet zomaar met de faciliteitengemeenten, maar met alle gemeenten van de Vlaamse Rand.

Dat niet alle randgemeenten per direct bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen horen, ziet De Smet wel in. ‘Mijn ideale Brussels gewest omvat minstens de zes faciliteitengemeenten,’ zo laat De Smet optekenen in La Dernière Heure van afgelopen maandag.

‘Voor de overige randgemeenten zou het interessant zijn om een bevraging te organiseren over hun toekomst. Dat is nog nooit gebeurd. Na de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde zijn de mensen minder politiek bewust geworden. Als mensen van Evere naar Zaventem verhuizen, dan zeggen zij zelden dat ze naar Vlaanderen verhuizen. Zij zoeken een woning waar mogelijk. Brussel is een stad die groeit. Er zijn weinig sociologische verschillen tussen Ukkel en Linkebeek.’

Gewaarborgde vertegenwoordiging

De Smet zegt wel dat de Brusselse structuren vereenvoudigd moeten worden. In de Brusselse politiek, maar ook in de administraties, waar ‘eerder een 90-10-verdeling realistisch zou zijn (tien procent Nederlandstaligen dus, red.).’

De partijvoorzitter vindt evenwel dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen parlementaire vertegenwoordiging en regering. ‘Een gegarandeerde vertegenwoordiging van één of twee Nederlandstalige ministers in de Brusselse regering is geen probleem. In het parlement liggen de zaken anders. Daar speelt het universele stemrecht. Een Nederlandstalige wordt in het Brussels parlement momenteel met minder stemmen verkozen dan een Franstalige door de gewaarborgde vertegenwoordiging (die stelt dat er altijd 17 Nederlandstalige parlementsleden moeten zijn, red.). Het zou democratisch gezonder zijn om Nederlands- en Franstaligen op gemeenschappelijke lijsten te zetten.’

Dat de politieke schutskring ondemocratisch is, daar is De Smet zich van bewust. ‘We zitten gevangen tussen twee tegengestelde principes. Dat is een dilemma voor onze partij: ontologisch gezien is het onmogelijk om met de N-VA samen te werken. Maar de Vlamingen hebben natuurlijk het democratische recht om in Brussel te verkiezen wie hen vertegenwoordigt en bestuurt. Op tijd en stond zullen we daarover een standpunt innemen.’

Angst voor ‘24

De plotse heropstanding van het oude FDF komt niet toevallig, zo blijkt. ‘De Franstaligen moeten wakker worden. Er komt misschien een staatshervorming. Wij leggen alvast dingen op tafel en hopen dat de andere Franstalige partijen hetzelfde zullen doen. En dat er voor de verkiezingen op bepaalde punten een gemeenschappelijk standpunt wordt ingenomen. In 2024 is er mogelijk een nationalistische meerderheid in Vlaanderen. Nooit was de separatistische dreiging zo groot. We krijgen de indruk dat Franstaligen niet ernstig bezig zijn om zich het België van morgen voor te stellen. We moeten ons nu beginnen afvragen wat we willen,’ weet De Smet.

N-VA en Vlaams Belang waren er snel bij om te reageren op de uitlatingen van De Smet. ‘DéFi wil referenda over de uitbreiding van Brussel? Prima? De Brusselse regering maakt er al sinds 1989 een potje van. Begrotingstekorten, criminaliteit, vervreemding… Men is in Brussel misschien beter gebaat met een ander model, waarbij het Brussels Hoofdstedelijk gewest als tweetalig gebied geherintegreerd wordt in het ééntalige Vlaanderen,’ zegt Brussels VB-voorzitter Bob De Brabandere. ‘Dat zou misschien ook een interessant referendum opleveren.’

Brusselse stadstaat

De Brabandere benadrukt in een reactie aan Doorbraak dat dat standpunt een boutade is. Toch is de integratie van Brussel in Vlaanderen niet zomaar een verspreking van de VB-er. In het partijprogramma van 2019 staat al duidelijk aangegeven dat Brussel met een tweetalig geweststatuut bij Vlaanderen moet horen, met culturele minderheidsrechten voor Franstaligen. Dat gewest zal niet meer bestaan uit 19 afzonderlijke gemeenten, maar wordt één stadsgewest. En in de gemeente- en politieraad, alsook in verschillende administraties, wil het VB een gewaarborgde vertegenwoordiging voor Nederlandstaligen.

‘Zelfs de koppigste Brusselaar zal snel inzien dat de opties van een onafhankelijke Brusselse stadsstaat of een unie met Wallonië eerder fictief dan reëel zijn,’ aldus het VB in haar partijprogramma 2019. Die doctrine werd nog eens herbevestigd tijdens een studiedag van de partij in december 2021.

Moureaux en Sint-Stevens-Woluwe

De Brusselse N-VA reageerde klassieker op de hernieuwde Fransdolheid van het FDF. ‘Als je geen oog hebt voor de vele investeringen van Vlaanderen in Brussel, dan sta je los van de realiteit,’ zo zegt parlementslid Cieltje Van Achter bij Bruzz. Die investeringen zijn precies mogelijk dankzij de aanwezigheid van de Vlaamse partijen in Brussel. En zij zijn hier met 17 parlementsleden al maar beperkt vertegenwoordigd.’

Dat Brussel tot Vlaanderen aangetrokken zou kunnen zijn, is geen politieke fictie. Wijlen PS-coryfee Philippe Moureaux sprak in 2012 al zijn ongeloof uit in de Franse gemeenschap als toekomst voor Brussel. Moureaux maakte mee het Hoofdstedelijk Gewest mogelijk in de jaren 1980, maar bedoelde het nooit als een politieke entiteit die op zichzelf staat. ‘Brussel heeft als roeping aan te leunen bij één van de twee gewesten in ons land. Als Wallonië ons niet meer wil, moeten we de juiste conclusie trekken. Dat is: praten met Vlaanderen’, zo zei Moureaux in 2012 in Le Soir.

In de jaren 1930 ging ook de agglommeratiegemeente Sint-Stevens-Woluwe over naar het Nederlandstalige taalgebied omdat er toen te weinig Franstaligen woonden.