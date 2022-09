Demagogische hypocrisie rond kernenergie viert hoogtij

We schrijven donderdagmiddag twee uur tweeëntwintig, tweeëntwintig september tweeduizend en tweeëntwintig. Voor het oog van de camera’s van Villa Politica ontwaken de federale parlementsleden uit hun twee maand durende zomerslaap. Tijdens de lange hete zomerdagen verbleven ze twee volle maanden in het Land van Kokanje, waar ze dagdievend hun tijd verluierden. Wanneer de dagen korter en killer worden, vallen de duiven van de democratie hun goed verwarmde en ruim verlichte til binnen. Geen energiecrisis voor hen. Geen aanslag op de…

We schrijven donderdagmiddag twee uur tweeëntwintig, tweeëntwintig september tweeduizend en tweeëntwintig. Voor het oog van de camera’s van Villa Politica ontwaken de federale parlementsleden uit hun twee maand durende zomerslaap. Tijdens de lange hete zomerdagen verbleven ze twee volle maanden in het Land van Kokanje, waar ze dagdievend hun tijd verluierden. Wanneer de dagen korter en killer worden, vallen de duiven van de democratie hun goed verwarmde en ruim verlichte til binnen. Geen energiecrisis voor hen. Geen aanslag op de energiefactuur, want de chauffage thuis kan uit. De gratis koffiebar met af en toe een gratis buffetje bewaakt het slot van hun geldbuidel tegen de inflatie van 10 procent. Waarom thuis eten, als het volk de rekening van het restaurant betaalt? Sommige parlementsleden nemen hun kinderen mee. De parlementair medewerker als babysit.

De kinderen gebruiken de koffiekamer als all inclusive restaurant voor spijs en drank, terwijl papa of mama hersenloos, het zoveelste door hun vlijtige medewerkers geschreven prevelement, eentonig aframmelt.

Joepie! Het huis van de democratie is open en de bewakers van onze maatschappij zijn weer ‘actief’.

Befehl ist befehl

We starten het parlementair jaar met een sterk staaltje hypocrisie van N-VA. Hun energiespecialist, Bert Wollants, jeremieert zijn ongenoegen over de sluiting van de kerncentrale Doel 3 voor de camera’s van de VRT en VTM. Nochtans was hij het die samen met zijn collega’s de sluiting ervan goedkeurde. Sterker nog, hij was het die samen met Tinne Van der Straeten, de auteur was van de CRM-subsidies voor gascentrales, die de sluiting van kerncentrales moesten opvangen.

Wanneer ze bij N-VA spreken over de fout van de eeuw, heb ik de indruk dat de ganzen daar niet geloven dat de kuikens hooi eten. Was het nu de fout van de eeuw om de sluiting bij wet te bevelen of is het de fout van Vivaldi om hun bevel uit te voeren. Wat is het nu ‘befehl ist befehl’ of ‘voortschrijdende huichelarij staat boven de wet’?

De heilige geest in groen trainingspak

Bij de orde van de hypocritijnzers laten ze zich niet zomaar de titel van kampioen van de hypocrisie door N-VA ontstelen. De huichelkroon hoort hen en niemand anders toe. Hoewel ook zij de sluiting van Doel 3 en de wet op de gassubsidies in de vorige regering hadden goedgekeurd. En ondanks het feit dat zij in de uitvoerende Vivaldi-regering zetelen, trekken ze de huichelsoutane aan.

Begin deze week predikten Annelies Verlinden en Sammy Mahdi over een ‘Ingruentium Malorum’. De ontmanteling van de kerncentrales als voortschrijdend kwaad. De duivel moet bestreden worden met een nucleair geloofsdogma. Een ‘dogma fidei nucleair’ om het even op zijn ‘De Wevers’ te zeggen. Jean Marie Dedecker omschreef het in het parlement als de groene heilige geest die neergedaald is in de hoofden van de zusters en broeders van de CD&V. De heilige geest in groen trainingspak die zijn engelen op aarde brainwasht met hypnotische Gregoriaanse zaagklanken, moet zowat het beeld zijn dat hij voor ogen had. Nu de christendemocraten in België de kleinste politieke familie zijn, grijpt God in. Hij stuurt, in de gedaante van Sammy Mahdi, zijn heilige geest, om de politieke marketing te sturen. Of het ‘La Divina Commedia’ of de peripetie van ‘Deus ex machina’ wordt, weet zelfs de alwetende niet.

Leugensmurf

Bij de smurfen van Open VLD en MR gaat het er al niet beter aan toe. Ze roepen op om alle kerncentrales maximaal open te houden terwijl grote smurf De Croo de voordeur van Doel 3 definitief op slot doet. Vorig weekend beslisten de smurfen op hun congres van de vrijheid, dat ze de vrijheid hebben om de kiezers te bedriegen en te belazeren zolang het de peilingen maar dient. Daarop werd leugensmurf aangesteld als campagneleider voor de verkiezingen van 2023/2024.

Zolang hun verslaafdheid aan de macht wordt gevoed, is Machiavelli hun bondgenoot. De vrijheid om pathologisch te liegen als wapen tegen de kiesdrempel. De demagogische Verhofstadt-doctrine revisited. Hypocrisie en demagogie gaan hand in hand beschrijft Marc Bossuyt in zijn boek ‘tussen demagogie en hypocrisie’.

Mocht politieke hypocrisie energie produceren dan konden we meteen alle kerncentrales, gascentrales en steenkoolcentrales sluiten, konden we Poetins gaskraan dichtlassen en hadden we de CO2-norm nu al bereikt.

Dit was niet op de afbraak: