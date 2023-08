Democratische kandidaat Robert Kennedy Jr. verspreidt achterhaalde theorieën

De advocaat en milieuactivist Robert Kennedy Jr. doet een gooi naar het presidentschap van de Verenigde Staten. Op dit moment staat hij op de tweede plaats (14%) in de peilingen van de voorverkiezingen voor de Democratische presidentskandidaat. De huidige president Joe Biden staat weliswaar op kop (64%), maar wordt geplaagd door een aftakelende gezondheid en een enorm corruptieschandaal, waardoor de kans bestaat dat hij vroegtijdig afhaakt. Alleen: met Kennedy Jr. is er ook een probleempje... Kennedy is onconventioneel voor een Democraat.…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

De advocaat en milieuactivist Robert Kennedy Jr. doet een gooi naar het presidentschap van de Verenigde Staten. Op dit moment staat hij op de tweede plaats (14%) in de peilingen van de voorverkiezingen voor de Democratische presidentskandidaat. De huidige president Joe Biden staat weliswaar op kop (64%), maar wordt geplaagd door een aftakelende gezondheid en een enorm corruptieschandaal, waardoor de kans bestaat dat hij vroegtijdig afhaakt. Alleen: met Kennedy Jr. is er ook een probleempje…

Kennedy is onconventioneel voor een Democraat. Hij toonde zich zeer kritisch over gevoerde oorlogen, de alom aanwezige corruptie van het overheidsapparaat en censuur door Big Tech. Daardoor kreeg hij veel positieve publiciteit of zelfs openlijke steun van conservatieve beroemdheden als ondernemer Elon Musk, miljardair David Sacks. voormalig Twitter-CEO Jack Dorsey en media-icoon Joe Rogan. Door die aandacht wordt hij omarmd door steeds meer rechtse Amerikanen die normaal op de Republikeinse partij stemmen.

Selectief winkelen

Kennedy is niet onomstreden. Op 15 juni was hij te gast bij The Joe Rogan Experience, de best beluisterde podcast ter wereld. In de drie uur durende uitzending linkte hij allerlei onschuldige zaken als mobiele telefoons, vaccins en onkruidverdelgingsmiddelen aan kwalen als kanker, astma en auto-immuunziekten. Voor ieder verband claimde Kennedy overweldigend bewijs. Zo riep hij over het verband tussen mobiele telefoons en kanker: ‘Er zijn letterlijk tienduizenden studies!’

In werkelijkheid doet hij aan wat wetenschappers ‘selectief winkelen’ noemen. Uit alle beschikbare kennis presenteert hij alleen die paar onderzoeken die zijn standpunt ondersteunen en de rest laat hij links liggen. Zo zijn er een paar studies die een klein verband laten zien tussen het gebruik van mobiele telefoons en hersenkanker, maar er zijn er nog veel meer die geen enkel verband vinden, en dat zijn de studies die Kennedy negeert.

Een enorme blunder

Tijdens zijn optreden bij Joe Rogan sprak Kennedy over de controverse rond een artikel dat hij achttien jaar geleden publiceerde in het tijdschrift Rolling Stone. In ‘Dodelijke immuniteit’ schreef hij dat Thiomersal in vaccins autisme veroorzaakt. Thiomersal is een vorm van kwik die wordt toegevoegd aan vaccins als conserveermiddel. Het opiniestuk veroorzaakte veel onrust en woede, vooral bij de ouders van autistische kinderen, en er ontstond een publiek debat over de gevaren van vaccins.

Het is wetenschappelijk vastgesteld dat blootstelling aan kwik kan leiden tot autisme, dus het standpunt van Kennedy lijkt op het eerste gezicht geen gekke gedachte. Maar wat hij over het hoofd zag, is dat Thiomersal een heel andere vorm van kwik is dan degene die normaal in verband wordt gebracht met autisme. In tegenstelling tot de schadelijke vorm van kwik wordt Thiomersal beschouwd als zeer veilig, maar door eerdere ophef werd de stof al zes jaar eerder uit alle vaccins gehaald. Sindsdien is er geen daling maar een stijging van het aantal kinderen met autisme waargenomen, wat er op wijst dat Kennedy het bij het verkeerde eind had.

Openlijke leugens

Het artikel van Kennedy werd door Rolling Stone gecorrigeerd en later zelfs ingetrokken. Tijdens de recente uitzending van Joe Rogan deed Kennedy alsof het tijdschrift was bezweken onder de druk van Big Pharma. In feite had Kennedy zelf een grote fout gemaakt die het tijdschrift vervolgens moest corrigeren.

Dit trucje gebruikt Kennedy vaker. Zo beweerde hij dat de Amerikaanse zender ABC een documentaire over zijn artikel afblies om dezelfde reden: druk van de farmaceutische industrie. Maar in een opiniestuk ontkent de betrokken journalist, en schrijft dat het korte interview (geen documentaire) wel degelijk gepubliceerd is, maar met de waarschuwing dat geen enkele geraadpleegde wetenschapper het met Kennedy eens was dat autisme wordt veroorzaakt door vaccins.

Populariteit van Kennedy

Kennedy wordt geholpen door zijn bekende familienaam. Hij is een neef van de geliefde voormalige president John F. Kennedy en de derde zoon van de presidentskandidaat Robert Kennedy, die allebei in de jaren ’60 om politieke redenen werden vermoord. Door hun politieke nalatenschap vertegenwoordigt de naam Kennedy voor veel Amerikanen vrede, voorspoed en ethisch handelen. Iedereen die de naam draagt, geniet veel aanzien, inclusief Robert Kennedy Jr.

Dat juist hij veel kritiek levert op de FBI, CIA, het leger en het politieke establishment, maakt dat zijn ster steeds meer rijst. De Verenigde Staten is een land waar men met een scherp en afkeurend oog naar de macht kijkt. Dat wantrouwen maakt hen gevoelig voor politieke campagnes die draaien op verdachtmakingen, zoals die van Kennedy. Ook al neemt die wel eens een loopje met de waarheid.