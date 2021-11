‘Corona is een instrument voor restrictieve maatregelen’

Vanaf 22 november gaat Oostenrijk in een volledige lockdown. Bovendien geldt vanaf 1 februari volgend jaar een nationale vaccinatieplicht. Het wintersportland bij uitstek voerde een week geleden al verregaande beperkingen in voor burgers die niet gevaccineerd zijn. Hoewel er momenteel net zoveel positieve tests zijn als een jaar geleden toen er tien keer minder werd getest. En er bovendien minder dan de helft van de voor coronapatienten ter beschikking gestelde IC-bedden bezet zijn, concludeerde bondskanselier Schallenberg: 'Het gevolg zijn overvolle…

Vanaf 22 november gaat Oostenrijk in een volledige lockdown. Bovendien geldt vanaf 1 februari volgend jaar een nationale vaccinatieplicht. Het wintersportland bij uitstek voerde een week geleden al verregaande beperkingen in voor burgers die niet gevaccineerd zijn.

Hoewel er momenteel net zoveel positieve tests zijn als een jaar geleden toen er tien keer minder werd getest. En er bovendien minder dan de helft van de voor coronapatienten ter beschikking gestelde IC-bedden bezet zijn, concludeerde bondskanselier Schallenberg: ‘Het gevolg zijn overvolle intensive care afdelingen en enorm menselijk lijden. Niemand van ons wil dat. Daarom hebben wij gisteren het zeer moeilijke besluit genomen om zeer snel een landelijke vaccinatieplicht in te stellen. Die zal reeds vanaf 1 februari volgend jaar van toepassing moeten zijn.’

Protesten met agressieve stemming

Op zaterdag 20 november vond in Wenen een massale demonstratie plaats tegen de aangekondigde plannen van de regering. Volgens een politiewoordvoerder namen ongeveer 40 000 mensen deel aan de protesten in het centrum van de Oostenrijkse hoofdstad en heerste een agressieve stemming. Ik sprak met de arts Christian Fiala, een van de organisatoren van de demonstratie.

Kunt u in het kort over uzelf vertellen?

‘Ik ben huisarts. Ik ben 62 jaar oud en heb dertig jaar beroepservaring, onder andere ook in het buitenland. Een van mijn specialisaties is epidemiologie.’

U heeft een praktijk in Wenen?

‘Ik heb inderdaad een praktijk in Wenen. Bovendien ben ik een van de oprichters van de stichting ‘Initiative für evidenzbasierte Corona Informationen’ en de nieuwe politieke partij MFG, wat staat voor: Menschen, Freiheit, Grundrechte. Met deze organisaties proberen we het valse beeld over corona dat door de overheid en media wordt verspreid recht te zetten. Dat is een zeer moeizaam proces. Het lijkt er namelijk op dat corona geen medisch probleem is, maar een instrument om restrictieve maatregelen in te voeren.’

Gevaarlijker dan virus zelf

Wat kan daarbij het doel van de overheid zijn?

‘Ik heb geen idee. Dat is eerder een vraag voor politieke analytici of geschiedkundigen. Als arts en wetenschapper kan ik wel zeggen dat het bewezen is dat corona geen groot gevaar vormt. Het is niet gevaarlijker dan andere griepepidemieën die we ook recent hebben gehad. In 2016-2017 zaten we bijvoorbeeld met een sterke griepgolf waaraan duidelijk meer mensen zijn overleden dan aan corona.’

‘De maatregelen staan in geen verhouding. Ze zijn gevaarlijker dan het het virus zelf. Ze zijn niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar ook voor het sociale leven. En natuurlijk wordt ook de economie enorme schade berokkend. Het toppunt van absurditeit werd bereikt met de lockdowns. Onder het mom van het redden van levens wordt de economie stilgelegd, terwijl voor een goed functionerend gezondheidssysteem een gezonde economie absoluut noodzakelijk is.’

Censuur

Wordt het u persoonlijk moeilijk gemaakt uw mening te uiten?

‘Ik heb veel interviews gegeven, waarin ik op basis van mijn jarenlange ervaring mijn medische standpunt zeer goed kan onderbouwen. Desondanks zeggen vele journalisten dat ze het zo niet kunnen plaatsen. Daarbij zeggen ze niet dat mijn stelling fout is en kunnen die met argumenten weerleggen.’

‘Daar zou ik geen probleem mee hebben als vakkundig geredeneerd wordt. Wat ik zeg wordt eenvoudigweg gecensureerd. Dat is me al meerdere malen overkomen. Dat zijn dan vooral onze Oostenrijkse media. Maar ook YouTube bijvoorbeeld, daar wordt alles zomaar verwijderd. De publieke opinie wordt op een ongekende wijze gedirigeerd. Bepaalde informatie mag niet tot de burger doordringen. Daarbij wordt de burger wel met verkeerde info op een dwaalspoor gezet. Dat zorgt ook voor een tweedeling binnen de maatschappij.’

Is het mogelijk dat de overheid heel doelbewust een kloof wil slaan in de maatschappij?

‘Die indruk ontstaat inderdaad. De Franse president Macron heeft ongeveer een jaar geleden al gezegd: ‘Nous sommes en guerre.’ Toen dacht ik nog, dat is wel wat overdreven. Maar misschien is het helemaal niet overdreven. Wellicht weet Macron dingen die wij niet weten. Over oorlog is ook een bekend citaat: het eerste slachtoffer in de oorlog is de waarheid. Misschien is dat momenteel ook van toepassing. Als je kijkt wat er met onze economie gebeurt, dat we een soort van oorlogssituatie hebben waarin alles ondergeschikt wordt gemaakt aan een mythische strijd.’

‘Alles staat op zijn kop. Alle economische beginselen zijn buiten spel gezet. Alles wordt gemobiliseerd om de vijand te bestrijden. Die vijand is alleen geen ander mens, die vijand is het onbeduidende virus. Er worden continu tests uitgevoerd. Dat is al compleet buiten alle proporties.’

‘Er wordt niet meer gevraagd wie dat eigenlijk betaalt. De lockdowns berokkenen een ongelooflijke schade aan de economie en dat wordt allemaal maar klakkeloos geaccepteerd. Er worden in Oostenrijk en Duitsland zomaar wetten veranderd waardoor bedrijven niet meer failliet moeten worden verklaard. Dat betekent dat er veel bedrijven zijn die onder normale omstandigheden niets eens meer zouden kunnen bestaan. Alles in naam van de strijd tegen het virus. Met argumenten die vanuit medisch oogpunt niet te onderbouwen zijn.’

Gat in de economie slaan

Worden de vaccins door de overheid betaald?

‘Het onderzoek naar de vaccins is in ieder geval bijna compleet door de belastingbetaler gefinancierd. De producenten hebben het grootste deel niet zelf moeten betalen. Daarmee gingen enorme subsidies gepaard. De overheid biedt met zogenaamde Impfstraßen een eigen infrastructuur aan.’

‘Voor de meeste artsen is het ook financieel niet interessant te vaccineren: per vaccin krijgt een arts bij ons 25 euro. Dat is belachelijk weinig. Alleen als er geen medisch advies bij komt kijken en aan de lopende band wordt ingeënt is het voor sommige praktijken misschien van interesse. Maar het is kennelijk door de overheid zo gepland alles via aparte structuren aan te bieden, anders had men dat wel anders geregeld. De staat dwingt daarmee de burger uitsluitend gebruik te maken van nieuwe, bijna op militaire wijze georganiseerde systemen.‘

Voor een verplicht vaccin dat nog steeds niet officieel is toegelaten?

‘Het vaccin is in de gehele Europese Unie door de EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau, niet toegelaten. Niet alleen is het vaccin niet toegelaten, het is zelfs geen echt vaccin. Ik heb in meerdere artikelen beschreven dat het hierbij gaat om een geprogrammeerde zelfvernietiging. Het lichaam wordt er namelijk toe aangezet eigen gezonde lichaamscellen te vernietigen.’

‘Ik kan dat in het kort verklaren: bij een normale inenting wordt een afgezwakte virusstam toegediend. Het lichaam leert dan hoe die afgezwakte virusstam eruit ziet, onthoudt dat en als dan op een later tijdstip het echte virus zich aandient, dan kent het immuunsysteem dit al en kan het zeer effectief bestrijden.’

‘Bij het coronavaccin gebeurt iets fundamenteel anders: Er wordt een bouwkern, een zogenaamde mRNA van een identificatiekenmerk toegediend dat door de gezonde cellen aan de oppervlakte wordt vastgeplakt. Gezonde cellen worden zo misbruikt om het immuunsysteem te trainen. Om het eenvoudiger te verklaren: als een staat lange tijd niet in oorlog was en soldaten het schieten verleerd zijn, wordt in plaats van op de schietbaan te oefenen een deel van de soldaten door de anderen overhoop geschoten. Om te oefenen. De paar soldaten die overblijven, trekken dan ten strijde.’

Gebrek aan organisatie

In Oostenrijk zal vanaf februari volgend jaar een vaccinatieplicht worden ingevoerd. Hoe wil de overheid dat gaan regelen?

‘Dat weet natuurlijk nog niemand. Gedurende de afgelopen anderhalf jaar die deze hysterie al duurt, heeft de regering telkens weer bepaalde dingen aangekondigd tijdens persconferenties. Dan komen de verordeningen meestal een paar uur voordat ze in kracht treden. Het is een mate aan absurditeit die tot dusver nog niet bestond.’

‘Er worden nu al op grote schaal mensen gediscrimineerd die niet tegen corona zijn ingeënt. Terwijl het niet eens een echt vaccin is, dat de gezondheid van de burger inderdaad beschermt. Het is afgrijselijk dat de staat de mensen verplicht hieraan mee te doen. Ik vraag me af waartoe dit alles nog gaat leiden. Het kan niet de opgave van de overheid zijn burgers te dwingen tot dit soort dingen.’

Massale opkomst

U was bij de demonstratie aanwezig. Hoeveel mensen waren er?

‘Het is moeilijk in te schatten. Het waren er in ieder geval nog nooit zoveel. Het merendeel van de demonstranten waren doorsnee mensen die op het eerste gezicht nog niet eerder aan protesten hadden deelgenomen. Het waren vooral burgers die ongerust zijn over wat er op het moment gaande is in ons land.’

Door het hele centrum liepen verspreid demonstranten, zodat het echt moeilijk is een aantal te noemen. De politie had het over 40 000 deelnemers, dat zal de ondergrens zijn geweest. Ik heb ook ergens 100 000 gelezen, dat is wellicht een beetje te veel. Maar het waren er in ieder geval zoveel dat de politie niet meer de mogelijkheid had iets te ondernemen. Mijn indruk was dat de agenten zich door de massale opkomst op de achtergrond hielden.’

‘Als burger van dit land vond ik het wel overdreven dat er voortdurend een helikopter boven de demonstratie vloog. Het ging om vreedzame mensen die hun stem wilden laten horen tegen de vaccinatieplicht. Ook de speciale eenheden in strijdtenue die in groten getale in zijstraten bereid stonden… dat vond ik nogal irritant. Er heerste een absoluut vreedzame stemming onder de demonstranten.’

In de media wordt steeds weer gewag gemaakt van neonazi’s op de demonstratie. Een zwaktebod van de pers?

‘Dat wordt heel speciaal gedaan om de demonstranten in een kwaad daglicht te zetten. Het herinnert me aan de Sovjet-Unie, als iemand daar een anticommunistisch geluid liet horen, was direct sprake van verbindingen met de CIA. Dat zijn van die goedkope politieke trucjes.’

‘Waarschijnlijk waren er ook een paar extreemrechtse personen aanwezig, dat is in elk land zo. Het overgrote deel van de demonstranten bestond echter uit een dwarsdoorsnede van de Oostenrijkse bevolking die zich niet langer willen laten bevoogden. Die verwijten over extreemrechts, dat is een belediging van al die duizenden mensen. Door alle demonstranten in de extreemrechtse hoek te stoppen, vermijden de media dat ze zich inhoudelijk met de kwestie bezig moeten houden.‘