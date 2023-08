Chloe Cole heeft transitiespijt: ‘Mijn tienerjaren werden weggenomen, tijd heelt niet alle wonden’

Er zijn maar weinig standpunten die evenveel hoon oproepen als het in twijfel trekken van het absolute goed van wat sommigen 'genderbevestigende zorg' noemen. Chloe Cole maakte dat in de praktijk mee. Chloe Cole begon aan haar gendertransitie toen ze twaalf jaar was. Twee jaar nadat ze was begonnen met hormoontherapie, soms 'puberteitsremmers' genoemd, lag ze op de operatietafel om haar borsten te laten verwijderen. Een jaar later, op zestienjarige leeftijd, keerde Chloe op haar stappen terug en werd ze…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Er zijn maar weinig standpunten die evenveel hoon oproepen als het in twijfel trekken van het absolute goed van wat sommigen ‘genderbevestigende zorg’ noemen. Chloe Cole maakte dat in de praktijk mee.

Chloe Cole begon aan haar gendertransitie toen ze twaalf jaar was. Twee jaar nadat ze was begonnen met hormoontherapie, soms ‘puberteitsremmers’ genoemd, lag ze op de operatietafel om haar borsten te laten verwijderen. Een jaar later, op zestienjarige leeftijd, keerde Chloe op haar stappen terug en werd ze weer de jonge vrouw die ze altijd al geweest was. Maar detransitie is niet hetzelfde als het terugdraaien van de jaren. In de wereld van gender is dat onmogelijk.

Chloe, deze vraag is je vast al ontelbare keren gesteld, maar hoe kwam je in contact met de gendertransitie-industrie of die met jou?

‘Bedankt dat jullie mij een platform geven. Dat waardeer ik enorm. Bij wijze van introductie: ik ben Chloe Cole, een negentienjarige activist en ‘detransitioner’. Dat laatste betekent dat ik zowel sociaal als medisch van geslacht veranderde, maar inmiddels teruggekeerd ben op mijn stappen. Biologisch ben ik een vrouw, maar op m’n twaalfde “voelde” ik me een jongen. Ik probeerde vervolgens om ook écht een jongen te worden. Een beslissing waar ik spijt van kreeg nadat ik op m’n vijftiende een dubbele borstamputatie had ondergaan.’

‘Het afgelopen jaar hield ik me bezig met sensibilisering over de gevaren van de gendertransitie-industrie. Door mijn ervaring te delen, hoop ik ouders, journalisten en beleidsmakers te overtuigen van deze gevaren en ervoor te zorgen dat niemand anders ondergaat wat ik heb meegemaakt.’

Twaalf lijkt opmerkelijk jong om zo’n beslissing te nemen, of niet?

‘Klopt. Die periode was uitdagend voor mij. Ik had moeite met het leggen van contacten met mijn leeftijdsgenoten en worstelde met een bijzonder slecht zelfbeeld. Omdat ik al op m’n negende begon te puberen, ontwikkelde ik me anders dan de meeste meisjes van mijn leeftijd en ik had het ook echt moeilijk met die verschillen. Mijn gevoel van eigenwaarde nam in de loop der jaren af. Ik vroeg me af waarom God me eigenlijk een meisje had gemaakt.’

Eerder zei je dat je je ‘een jongen voelde’? Hoe weet een twaalfjarig meisje wat het betekent om zich een jongen te voelen?

‘Mijn perceptie van wat het betekende om “een jongen te zijn” was doordrenkt van genderstereotypen. Ik wou kort haar, schuwde vrouwelijke kleding en mijn humor was, denk ik, “jongensachtig”. Ik ging meestal om met jongens en bewonderde mijn vader en broer meer dan mijn moeder of zussen. Ik was een stereotiep jongensachtig meisje. Een tomboy, maar geen boy.’

‘Er waren ook momenten dat ik verliefd was op meisjes, wat mijn relatie met mijn vrouwelijke leeftijdsgenoten nog ingewikkelder maakte. Ik was geen typisch meisje, had niet de typische meisjesachtige interesses, maar ik leek meisjes leuk te vinden op de manier waarop jongens gewoonlijk meisjes leuk vinden. Dus misschien was ik wel een jongen.’

Je begon je sociale transitie dus op je twaalfde?

‘Vlak voordat ik dertien werd, schreef ik een brief aan mijn ouders waarmee ik mijn gevoelens op papier zette, in de hoop dat ze me als jongen zouden aanvaarden. Mijn ouders, die me altijd hebben gesteund, wilden dat ik me op mijn gemak voelde met wie ik dacht te zijn en hielpen me zelfs om uit de kast te komen bij de rest van de familie.’

‘Maar ze maakten zich ook grote zorgen. Ze dachten over mijn transitie in termen van mentale gezondheidszorg. Daar hadden ze gelijk in. Mam en pap besloten me naar een therapeut te sturen, in de veronderstelling dat deze professional me zou helpen mijn gevoelens te begrijpen en me manieren zou aanleren om ermee om te gaan. Dat deed hij niet. Zodra het onderwerp “gender” ter sprake kwam, draaide het hele gesprek om het bevestigen van mijn nieuwe genderidentiteit. In plaats van te proberen mijn gevoelens bij de wortel aan te pakken en me er doorheen te loodsen, zei hij eigenlijk: “Als je zegt dat je een jongen bent, dan ben je een jongen.” Dat is nogal wat voor een dertienjarige om te horen.’

Hoe ben je begonnen met de medische transitie?

‘Ik wilde een diepere stem en, net als mijn mannelijke leeftijdsgenoten, een mannelijke puberteit doormaken. Mijn ouders waren ongerust over mijn enthousiasme en hoopten dat de therapeut me zou aanmoedigen om geduldig te zijn. Ze dachten dat hij me op zijn minst zou laten inzien dat mijn gevoelens beheersbaar waren en waarschijnlijk tijdelijk.’

‘Hun zorgen werden weggewuifd. Eén therapeut in het bijzonder verzekerde mijn vader en moeder dat ik, ook al was ik nog maar een kind, heel goed wist wat het betekende om van geslacht te veranderen. Hij verzekerde hen dat “transitiespijt” vrijwel niet voorkwam en dat ik wellicht veel meer spijt zou hebben als ik als vrouw had moeten puberen en niet al deze behandelingen had gekregen.’

Het lijkt erop dat ze geen echte keuze voorgeschoteld kregen.

‘De therapeuten en artsen maakten heel duidelijk dat het een kwestie van leven of dood was: of hun dochter werd hun zoon of zij/hij zou zelfdoding plegen. Dat was trouwens een leugen. Ze hebben een psychologische test bij me gedaan, waaruit inderdaad tekenen van sociale angst en autisme naar voren kwamen, maar met die bevindingen is nooit rekening gehouden tijdens het transitieproces.’

Studies tonen toch aan dat spijt onder transpersonen zeldzaam is?

‘Dat doen ze niet. Het zijn niet eens echte onderzoeken. Het zijn enquêtes, ontworpen om het aantal gerapporteerde gevallen van transitiespijt te minimaliseren. Zelfrapportage is notoir onbetrouwbaar, maar toch zijn het meestal zulke gegevens die worden gebruikt om algemene claims over transitiespijt te stutten. Detransitioners of personen die bezig zijn met hun detransition doen niet mee aan deze onderzoeken, omdat ze daar niet voor kiezen of omdat ze niet langer als “transgender” worden beschouwd voor doelen van het onderzoek. Zij vallen van de kaart. Transgenders of mensen die bezig zijn met hun transitie worden actief ontmoedigd om spijt te betuigen en op hun schreden terug te keren. Of ze detransitioneren niet of ze doen het stilletjes zonder hulp van buitenaf.’

Er was toch wel iemand die zich verzette tegen een dertienjarig meisje dat haar hersenchemie en fysieke verschijning fundamenteel wilde veranderen?

‘De professionals die mijn ouders en ik raadpleegden werkten volgens het dogma dat “transgender zijn geen aandoening is” en dus ook niet als zodanig behandeld moet worden. Mensen die niet ziek zijn, hoeven niet gediagnosticeerd te worden, ze hoeven niet genezen te worden, ze hoeven alleen maar aanvaard te worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste therapeuten en dokters nogal trigger-happy waren om me alles te geven of te doen wat nodig was om mijn nieuwe genderidentiteit te bevestigen.’

‘Ik ben ervan overtuigd dat er verschillende soorten therapeuten zijn. Er zijn er die duidelijk een sociale agenda nastreven of hun praktijk gebruiken als een manier om hun sociale status te verbeteren. Dan zijn er die gewoon zelfgenoegzaam zijn, die meedoen om mee te mogen doen. Maar er zijn ook welwillende artsen die echt geloven dat ze deze patiënten helpen door ze aan te moedigen om het pad van de gendertransitie te bewandelen. Ik ben elke soort tegengekomen.’

Er is veel geschreven over de effecten van sociale media op de ontwikkeling van jonge kinderen. Wat was de invloed van online socialisatie op jouw genderreis?

‘Vlak voor mijn dertiende verjaardag zette ik m’n eerste stappen op sociale media. Instagram was het belangrijkste om in contact te komen met de transgendergemeenschap. Tot dat moment wist ik niet écht wat transgenderisme was, dus het is niet zo dat ik actief op zoek was naar transgenders om mee om te gaan. Ik ontdekte ze door interactie met andere online gemeenschappen, fandoms die rond mijn interesses draaiden zoals anime, manga, videogames en cartoons.’

‘Een groot aantal van deze mensen identificeerde zichzelf als lid van de LGBTQ-gemeenschap. Er waren jonge meisjes die zichzelf jongens noemden en die dingen postten die niet per se met het fandom te maken hadden, maar meer met hun persoonlijke leven, in het bijzonder hun worstelingen met uit de kast komen en geaccepteerd worden. Ik had het gevoel dat ik me tot deze mensen kon verhouden, deze geliefde leden van een hechte, liefdevolle gemeenschap van verschoppelingen die al deze hippe nieuwe woorden en kleurrijke vlaggen gebruikten. Voor iemand die moeite had om “erbij te horen” en zichzelf te accepteren, was dat heel intrigerend.’

Was de transgendergemeenschap respectvol over je beslissing om te detransitioneren?

‘Toen ik wat verder stond in mijn medische transitie, begon ik online vrienden te maken met andere transitioners. Ze vierden me, prezen me, vooral toen ik op mijn vijftiende een dubbele borstamputatie onderging.’

‘Dat ging allemaal het raam uit toen ik gedachten en gevoelens begon te uiten die niet overeenkwamen met de verwachte uitkomst van mijn transitie. Ik vertelde ze dat testosteron me lelijk maakte en dat ik begon te twijfelen aan mijn transitie. Toen begon ik veel venijnige opmerkingen te krijgen van dezelfde mensen die ik als een tweede familie was gaan beschouwen. Toen ik uitlegde dat ik me gebruikt voelde door mijn therapeuten en artsen, vierden en prezen ze me niet, maar bekritiseerden ze me omdat ik de verkeerde beslissing had genomen. Het was allemaal mijn schuld en ik had maar precies moeten weten waar ik aan begonnen was.’

Waarom het venijn?

‘Angst en jaloezie, vooral van mensen die niet zoals ik een ondersteunende familie hadden en die niet zo jong als ik met hun transitie konden beginnen. Dat betekende dat hun secundaire geslachtskenmerken, de kenmerken die het meest zichtbaar zijn, zich hadden ontwikkeld, waardoor het voor hen moeilijker werd om door te gaan voor het andere geslacht. Dat iemand zoals ik, iemand die onder ogenschijnlijk perfecte omstandigheden transitioneerde, nog steeds niet blij was met het resultaat, was heel eng voor mensen die net begonnen waren. De transgendergemeenschap is niet de meest gezonde bevolkingsgroep; veel van hen hebben al te maken met andere geestelijke gezondheidsproblemen. Een dosis existentiële angst toevoegen doet hen geen goed.’

Sommige politici en medische professionals beweren dat hormoonbehandeling de puberteit alleen maar ‘pauzeert’ en dat de gendertransitie ongedaan kan worden gemaakt.

‘Geen enkel aspect van mijn geslachtstransitie is volledig omkeerbaar. Dat geldt ook voor de sociale transitie. Bepaalde aspecten van mijn lichaam zijn mannelijker geworden. Ik heb een sterkere kaaklijn, sterkere jukbeenderen en een langere neus. Ik heb een Adamsappel die zichtbaarder is dan zou moeten. Mijn nek is dikker, mijn bovenlichaam is groter en mijn heupen zijn aan de onderontwikkelde kant. Ik had gezichtshaar, wat we aanpakten met laser- en elektrolysebehandelingen, maar mijn andere lichaamsbeharing is nog steeds dikker dan bij de gemiddelde vrouw.’

‘Mijn borsten, die krijg ik nooit meer terug. Ik zal nooit borstvoeding kunnen geven. Ik weet niet zeker in hoeverre mijn voortplantingssysteem is aangetast. Ik werd ongesteld een jaar voordat ik met de hormoontherapie begon en ik word nog steeds ongesteld, wat een goed teken zou moeten zijn. Maar ik heb verschillende complicaties overgehouden aan de behandelingen en operaties: gewrichtspijnen, problemen met mijn urinewegen en seksuele disfunctie. Mijn borst lekt nu al een jaar vocht en daar krijg ik maar geen hulp voor.’

‘Het sociale aspect mag ook niet als bijzaak worden behandeld. Ik ben opgevoed, gesocialiseerd als jongen. In sommige opzichten heb ik nog steeds het gevoel dat ik niet mee ben met andere meisjes van negentien. De tienerjaren zijn bepalend voor de persoon die je zult worden. Die jaren werden me ontnomen. Dat zijn wonden die de tijd niet kan helen.’

Vorige maand was je in Washington D.C. om te getuigen voor het Congres. Wat verwacht je van je overheid?

‘Ik wil dat ze gendertransitie bij kinderen helemaal verbieden omdat het nooit een gepaste behandeling is. Het uitgangspunt van gendertransitie is gebaseerd op een leugen en niet één waar kinderen iets aan hebben. De puberteit is niet iets waarover je kunt onderhandelen, niet iets dat je zomaar kunt “overslaan”. Het is een overgangsritueel waardoor jonge mensen zich lichamelijk en geestelijk op een natuurlijke en gezonde manier kunnen ontwikkelen. Geen dokter, geen ouder heeft het recht om dit een kind aan te doen. Het zijn medische wanpraktijken, het is misbruik. We moeten ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt.’