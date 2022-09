Deutschland unter alles, Vlaanderen bloedt

Een bloeiende Duitse economie is hoogst belangrijk voor de Vlaamse welvaart. Tsaar Poetin voert het Morgenthau Plan van 1944 uit. De Amerikaanse financiënminister wilde van Duitsland een boerenstaat maken, zonder Ruhr, zonder industrie, als wraak voor de nazi-verwoestingen. Poetin verzwakt de vierde grootste economie en de derde grootste exporteur van de wereld met het gas als wapen. De Chinese economie kocht in 2021 bij de oosterbuur voor 100 miljard euro auto's, medische apparatuur, chemie en verzwakt door covid-19, de blijvende…

Een bloeiende Duitse economie is hoogst belangrijk voor de Vlaamse welvaart. Tsaar Poetin voert het Morgenthau Plan van 1944 uit. De Amerikaanse financiënminister wilde van Duitsland een boerenstaat maken, zonder Ruhr, zonder industrie, als wraak voor de nazi-verwoestingen.

Poetin verzwakt de vierde grootste economie en de derde grootste exporteur van de wereld met het gas als wapen. De Chinese economie kocht in 2021 bij de oosterbuur voor 100 miljard euro auto’s, medische apparatuur, chemie en verzwakt door covid-19, de blijvende lockdown, de alarmfase van het vastgoed en het verkouden financiële systeem. Duitsland vecht met twee vijanden: het gas van Poetin en de markt van Xi.

Duitsland is de grootste exportmarkt voor Vlaanderen met jaarlijks 20 miljard euro aankopen, meer dan 20% van het Vlaamse bbp. Ongeveer 82,5% van de Belgische export naar de oosterbuur komt uit Vlaanderen. Een verzwakkende Duitse economie is verderfelijk voor Vlaanderen. De prijzen aan de Duitse fabriekspoort, de zogenaamde producentenprijzen, klommen in augustus 45,8% hoger. Dat betekent problemen voor de Duitse uitvoer, dé kurk van de Duitse economie.

Vladimir Poetin voert (onbewust?) het Plan Morgenthau uit, een ontwerp van 1944 van de Amerikaanse minister van Financiën Henry Morgenthau, of beter van zijn assistent (een agent van de Sovjets), Harry Dexter White, om Duitsland te de-industrialiseren, het op te splitsen in een noordelijke en een zuidelijke helft, met het Rijnland, de Noordzeekust, en andere belangrijke industriële en strategische regio’s onder internationale controle. President Roosevelt zei aanvankelijk ja maar verwierp het Morgenthau Plan als onpraktisch en een last voor de internationale geldschieters die Duitsland dan zouden moeten recht houden. Nazi-propagandaminister Goebbels gebruikte het idee van de joods-Amerikaanse Morgenthau om de Duitse vechtlust in het laatste oorlogsjaar aan te wakkeren. Die pientere verwijzing naar Henry Morgenthau duikt op in Duitse kwaliteitskranten en in The Economist.

Topaandelen

Waar staat de Duitse economie vandaag? De waarde van de Duitse topaandelen zakte sedert het begin van 2022 met 27%, tweemaal zoveel als de Amerikaanse S&P-beursindex. De baas van de BDI, het Duitse VBO-cum-Voka, jammerde in augustus dat ‘de ruggengraat van onze economie wordt bedreigd’. Hij sprak over een ’toxische’ situatie voor veel ondernemingen en verwacht een besmetting van andere industrielanden door de toeleveringsketen. Een bevraging van de BDI toont dat een op de tien van 600 middelgrote ondernemingen de productie onderbrak of beperkte omwille van de hoge prijzen van grondstoffen en energie. Negen op de tien ondernemingen noemde de hogere energiekosten en hogere grondstoffenkosten levensbedreigend. Een op vijf overweegt deels of volledig buiten Duitsland te produceren. En de investering in de vergroening? Die zal moeten wachten tot na deze inzinking.

Zoals in België en Vlaanderen is de grootste vijand de stijging van de energiekosten. De prijs voor elektriciteit zal vijftienmaal hoger zijn in 2023 dan in 2022, die voor gas tienmaal hoger. In juli lag het gasverbruik 21% lager door zuinigheid én, bedroevender, een lagere productie. De verwachting is dat de groei van het Duitse bbp in 2022 zal stoppen bij 1,4%, de economie verder zal krimpen en de inflatie 8,7% zal halen. FTI Andersch, een raadgevend bedrijf, testte 100 Duitse mini-nationals (zakdoekmultinationals) van de fameuze Mittelstand met minder dan 1.000 werknemers. Een kwart van deze steekproef schrapte bestellingen of maakt plannen voor die stap.

Chemie, denk aan de Duitse scheikunde in de Antwerpse haven, en staal leiden de Duitse industrie en deze energie-opslorpende branches wedijveren met buitenlandse concurrenten waar de energie goedkoper is. BASF dat gas koopt voor zijn energiebehoeften en als grondstof, knipte reeds in de productie en denkt aan een nieuwe mindering. Zelfs met de beloofde overheidssteun en het afzwakken van enkele grondstoffenprijzen wordt de Duitse nijverheid bovendien geconfronteerd met de jaarlijkse loononderhandelingen. IG Metall, de grootste vakbond van Duitsland, zal voor niet minder dan 8,5% loonopslag buigen, vrezen waarnemers.

ArcelorMittal

Na jaren van goede verkoop vermageren de orderboeken van de autofabrikanten. Zij hebben weinig soepele productieprocessen en kunnen maar besparen in de administratie en onderzoek en ontwikkeling en dat laatste is de werkplaats voor de overschakeling van fossiele brandstof naar elektrische aandrijving.

ArcelorMittal, hier bekend omwille van zijn Sidmar, sluit twee staalovens in Noord-Duitsland en stuurt arbeiders op verlof. Stickstoffwerke Piesteritz is Duitslands grootste maker van ammoniak en ureum en sloot zijn ammoniakdochters in Sachsen-Anhalt. Daardoor groeit het tekort van AdBlue, een product van BASF, dat essentieel is om de dieselmotoren schoon te houden van de trucks die de Duitse en de buitenlandse markt bedienen.

De economen van het Kiel Institut für Weltwirtschaft, een bekende denktank, vrezen een economische lawine voor Duitsland met gevolgen over de grenzen. Dus, onder meer voor de Vlaamse welvaart.