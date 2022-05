Dewinter en Wilders niet welkom voor Brusselse PS-burgemeesters

Onder massale persbelangstelling trokken Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Geert Wilders (PVV) gisteren richting Sint-Joost-ten-Node voor een ‘werkbezoek’. Ver kwamen ze niet: na Catherine Moureaux (PS) in Molenbeek toverde nu ook Emir Kir (ex-PS) een politieverordening uit zijn hoge hoed om beide politici de toegang tot de gemeente te ontzeggen. ‘Dit is een islamitische fatwa’, klonk het. Twee politici, een tiental lijfwachten en agenten in burger en minstens dertig journalisten en cameramensen: het was een ietwat vreemde stoet die gisterenmiddag…

Onder massale persbelangstelling trokken Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Geert Wilders (PVV) gisteren richting Sint-Joost-ten-Node voor een ‘werkbezoek’. Ver kwamen ze niet: na Catherine Moureaux (PS) in Molenbeek toverde nu ook Emir Kir (ex-PS) een politieverordening uit zijn hoge hoed om beide politici de toegang tot de gemeente te ontzeggen. ‘Dit is een islamitische fatwa’, klonk het.

Twee politici, een tiental lijfwachten en agenten in burger en minstens dertig journalisten en cameramensen: het was een ietwat vreemde stoet die gisterenmiddag vanuit het Vlaams parlement richting Brusselse kleine ring trok. Op uitnodiging van Vlaams parlementslid Filip Dewinter (Vlaams Belang) was PVV-voorman Geert Wilders gisteren vanuit Nederland naar Brussel afgezakt. Aanvankelijk zouden ze samen een wandeling maken door Molenbeek, maar via een politieverordening had het gemeentebestuur daar ter elfder ure een stokje voor gestoken. Dewinter besloot dan maar om Wilders een ander stukje Brussel te tonen dat volgens hem treffend illustreert hoe ver de islamisering van de hoofdstad intussen is doorgeschoten.

Partijsecretariaat

Maar ook deze poging was geen lang leven beschoren: amper had het bonte gezelschap de kleine Brusselse ring overgestoken, of daar dook de politie al op. Ironisch genoeg op amper vijftig meter van het partijsecretariaat van het Vlaams Belang aan het Madouplein, wat Dewinter prompt de opmerking ontlokte dat hij nu strikt genomen zelfs zijn eigen partijsecretariaat niet meer binnen mocht. (tekst gaat verder onder foto)

Belga

Ditmaal zwaaiden de agenten van dienst met een gelijkaardige verordening van het gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node. Ook daar vond het gemeentebestuur het blijkbaar wenselijk om twee politici te verbieden samen een werkbezoek te brengen aan hun gemeente. De gemeentebesturen van Anderlecht en Schaarbeek hadden het eerder op de dag zelfs nog iets bruiner gebakken: zij hadden ’s ochtends al beslist om Dewinter en Wilders preventief de toegang tot het grondgebied te ontzeggen. Lees: zonder dat daar zelfs maar een aanvraag werd ingediend voor zo’n werkbezoek.

Zware beveiliging Wilders

Dewinter kondigde gisterenmiddag meteen aan dat hij ook tegen deze beslissing beroep zou aantekenen bij de Raad van State. Enkele jaren geleden al, nog voor de pandemie uitbrak, was de Vlaams Belang-politicus al eens naar de Raad van State gestapt. Ook toen had het Molenbeekse gemeentebestuur hem en Wilders verboden om samen door de gemeente te stappen. De argumentatie die de gemeente toen hanteerde – als zou de openbare orde hierdoor in gevaar komen – werd door diezelfde raad van State in een arrest van maart vorig jaar volledig van tafel geveegd.

Op de vraag waarom hij zo nodig vooraf toestemming moest vragen voor een eenvoudige wandeling, verwees Filip Dewinter gisteren naar de zware beveiliging die de Nederlandse politicus intussen al 18 jaar nodig heeft. ‘Wanneer Geert Wilders ergens zijn opwachting maakt, moet er flink wat politie opgetrommeld worden en moeten we ook de burgemeester verwittigen. Net omdat hij zo zwaar bedreigd word door radicale moslims. Als verkozen politici hier blijkbaar al niet meer welkom zijn, dan moet ik u geen tekening maken bij het lot van de autochtone bevolking hier.’

Wilders: ‘dit nog nooit ergens meegemaakt’

Geert Wilders, met in zijn kielzog overigens ook enkele Nederlandse journalisten, reageerde gisteren verontwaardigd op de nieuwe weigering. ‘Gemeenten zoals Molenbeek of Sint-Joost-ten-Node zijn helaas de voorbode van hoe binnenkort hele delen van Vlaanderen en Nederland eruit zullen zien als we nu niet drastisch ingrijpen,’ verklaarde Wilders. ‘In de drie grootste steden van Nederland zijn intussen meer dan de helft van de pasgeborenen van niet-Westerse allochtone afkomst.’

‘Tegelijk is en blijft dit wel een stuk van ons grondgebied, dat we op vreedzame wijze wilden bezoeken. Waar zijn we mee bezig als twee verkozenen des volks al niet gewoon over straat mogen lopen in hun eigen land? Ik kan je zeggen: ik heb de halve wereld afgereisd en bezocht, maar zoiets heb ik nooit eerder ergens meegemaakt. Overigens: als ons oorspronkelijke plan was doorgegaan, dan hadden we de pers pas na de wandeling uitgenodigd. Maar als politici moeten we toch het recht hebben om iets over te brengen, nee?’

Fatwa van PS-burgemeesters

Filip Dewinter had het over een fatwa van de PS-burgemeesters, al kon hij uiteraard ook niet om de vaststelling heen dat zij met deze weigering eigenlijk net ook het punt van het Vlaams belang – de almaar grotere impact van het islamitisch electoraat in die gemeenten – bewezen. De ironie ten top dus: de PS ten dienste van het Vlaams Belang.

Dewinter: ‘Dit illustreert nog maar eens dat bepaalde Brusselse gemeenten een no-go zone zijn geworden voor islam-kritische politici en voor iedereen die zich weigert neer te leggen bij de dominantie van hoofddoeken en halal-zaken in het straatbeeld’, klonk het. ‘Maar los daarvan ben ik natuurlijk beschaamd dat dit hier nu gebeurt, wat hebben deze burgemeesters eigenlijk te verbergen? Dit is een duidelijk bewijs dat de radicale islam het hier in Brussel almaar meer voor het zeggen heeft.’

Dewinter liet ook de kans niet liggen om ook Conner Rousseau (Vooruit) en Sammy Mahdi (CD&V) nog even mee in het bad te trekken. ‘Zowel Rousseau als Mahdi deden de voorbije weken enkele uitspraken die ons impliciet gelijk gaven. Ook die uitspraken zien we hier nu bevestigd. De politiek in dit land lijkt stilaan door te hebben dat er een een grens overschreden is, en dat we ons niet langer onder druk mogen laten zetten door radicale moslims.’ En weg waren ze, terug richting Vlaams Parlement. Wordt ongetwijfeld vervolgd.