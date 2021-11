Die avond, thuis voor de televisie

Soms is er op televisie ook wel iets te beleven. Maandagavond 22 november op Canvas. Twee keer ging het over de betoging van zondag: 35.000 mensen – cijfers van de politie – uiten hun ongenoegen uiten over het Coronabeleid. Expertologen Eerst Terzake. Dat is het programma van de expertologen geworden. Eigenlijk het programma van de luie eindredactie. Hoe dat werkt? Simpel. Je vindt voor alles wel een zogeheten expert, (we hebben (te)veel universiteiten), een prof in de weet ik veel…

Expertologen

Eerst Terzake. Dat is het programma van de expertologen geworden. Eigenlijk het programma van de luie eindredactie. Hoe dat werkt? Simpel. Je vindt voor alles wel een zogeheten expert, (we hebben (te)veel universiteiten), een prof in de weet ik veel wat. Je zet die in de studio, en die lult die minuten wel vol. De grootste platitudes volgen elkaar in ongezien tempo op. De ankervrouw gaat daar totaal in mee, overigens op geheel dezelfde wijze: teveel woorden voor te weinig gedachten.

Zelfs de op Twitter alom bekende Arbiter of Tweets wordt videogewijs als expert opgevoerd. Bij onze openbare omroep werken trouwens bijna uitsluitend experts, indien al niet topexperts: ook de Arbiter of Tweets – alleen al de naam en vooral de gedachte achter die naam is schrikwekkend – blijkt voor de VRT te werken. Hij is een godsgeschenk als er wanhopig weinig ideeën zijn: hij is de woke-versie van de zatte nonkel die wel 10 keer zegt dat ze hem niets moeten wijsmaken. Bij de derde keer gelooft hij het ook zelf.

Terzake is herkenbaar geworden: het programma heeft alle kenmerken van een programma dat in geen enkel opzicht vernieuwt. De kenmerken van een redactie die op het punt staat te worden opgedoekt. Maar bij het Ministerie van Radio en Televisie kan dat nog jaren duren.

De Afspraak

Ongeveer het omgekeerde zie je daarna in De Afspraak: daar zijn ze wél wakker. Daar hebben ze de organisator van de betoging in huis. Zoals het hoort. Ene Sarah Melis. Die heeft zichtbaar geen media-ervaring, heeft Anunagewijs ook geen adviseurs en internationale organisatie, maar ze wordt respectueus benaderd. En ze blijft wel overeind. Phara de Aguirre stelt de vragen die ze moet stellen. Met haar stielkennis kan ze die mevrouw Melis in geen tijd van haar sokken blazen. Andere VRT-coryfeeën lieten dat nooit liggen. Niet hier.

Dat heeft ook te maken met de rest van het panel. Rik Torfs en Egbert Lachaert. Beiden ook te verstandig om Melis ter plekke af te maken. Integendeel. Ze laten zelfs na over de betoging de GrootViroloog te citeren. Die had maar één woord voor de betoging: DOM. (Hij retweette zelfs zichzelf.) De conclusie van De Afspraak is ongeveer het omgekeerde: alle begrip. Om talloze goede én foute redenen.

Gezichtsvernauwing

Het gaat ook over de in feite beangstigende collusie tussen traditionele media en politiek. Over de gezichtsvernauwing van de experts – anders dan die mevrouw Melis hebben die nooit enige respectueuze, kritische vragen gekregen. Maar net dan stopt het. Helaas. Er komt nog een slaapverwekkend gesprek over de koloniale schuld. We gaan die moeten betalen, zo lijkt het. Maar ook weer niet. Of toch weer wel. Het is totaal onduidelijk.

Ik betrap er mezelf op dat ik heb genoten van een goed gesprek en zelden gehoorde meningen. Ik vergeet dat dat eigenlijk is wat je dagdagelijks mag verwachten. Ik ben echt een mild mens.