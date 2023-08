Donald Trump gaat strijd aan met justitie

De juridische adviseurs van Donald Trump vechten tegen een bierkaai van strafklachten. Hun weerbarstige cliënt weigert zich bovendien te houden aan de allerbelangrijkste regel van toepassing op beklaagden: zwijgen. The Donald houdt van de camera en de camera houdt van hem. Dat maakt zijn verdediging tegen de stortvloed aan aantijgingen, inbeschuldigingstellingen en arrestaties nóg moeilijker dan ze al is. Storm in New York In ‘zijn’ New York wordt Donald Trump vervolgd door procureur Alvin Bragg. Het voormalige staatshoofd zou een…

De juridische adviseurs van Donald Trump vechten tegen een bierkaai van strafklachten. Hun weerbarstige cliënt weigert zich bovendien te houden aan de allerbelangrijkste regel van toepassing op beklaagden: zwijgen.

The Donald houdt van de camera en de camera houdt van hem. Dat maakt zijn verdediging tegen de stortvloed aan aantijgingen, inbeschuldigingstellingen en arrestaties nóg moeilijker dan ze al is.

Storm in New York

In ‘zijn’ New York wordt Donald Trump vervolgd door procureur Alvin Bragg. Het voormalige staatshoofd zou een inbreuk hebben gepleegd op de belastingwet van de deelstaat New York door de betaling van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels via zijn bedrijf te laten verlopen, om deze sommen vervolgens onwettig af te trekken als bedrijfskost.

Dat misdrijf is intussen verjaard. Bragg liet het daar niet bij en besloot om het belastingmisdrijf te linken aan een overtreding van de federale kieswet. Deze link promoot het wanbedrijf tot misdaad en verlengt de verjaringstermijn. Aangezien de betaling gebeurde voor de verkiezing van ’16, zou Trump een niet-aangegeven bijdrage in natura aan zijn campagne hebben georkestreerd. Als uitkwam dat The Donald er een buitenechtelijke affaire op had nagehouden, zouden sommige kiezers hem de rug toe kunnen keren.

De procureur poneert een strafrechtelijke theorie die slecht twee doelen dient: de beschadiging van de voornaamste politieke tegenstander van zijn partijbaas, Joe Biden en de verheffing van zijn eigen politiek profiel. District Attorney is niet louter een verkozen positie. Het is een verkozen positie die kan dienen als springplank voor een ambitieuze politicus. Een politicus als Alvin Bragg.

Merite: •

Slaagkans: ••

Politiek gemotiveerd: •••••

Jaren in de gevangenis (max.): 136 jaar – 4 jaar per vervalst belastingdocument, in totaal 34.

Beste verdediging: ‘Dat is niet wat de wet zegt, zeveraar.’

Documenten in Florida

In de marge van zijn vertrek uit het Witte Huis besloot Trump dozen vol overheidsdocumenten, waaronder een aantal geheime, mee te nemen naar zijn ‘Mar-a-Lago club’ in Florida. Na herhaaldelijk aandringen door de National Archives, de instelling belast met de bewaring van presidentieel papier, kwam de FBI in actie.

Het beeld van de federale politiedienst, een dienst onder de indirecte controle van de president, die binnenviel bij de leider van de oppositie veroorzaakte heel wat ophef. In eender welk politiek landschap is dat voorpaginanieuws. Maar rekening houdend met de uitzonderlijke vijandigheid tussen Joe Biden en Donald Trump, is het meer dan dat.

Trump is waarschijnlijk schuldig aan deze feiten. De documenten werden nu eenmaal aangetroffen in zijn woonst. Daarnaast bestaat er tape waarop te horen is hoe de inmiddels oud-president opschept over het feit dat hij wederrechtelijk geclassificeerde documenten in zijn bezit heeft. Trump zal zich verdedigen op procedurele en politieke gronden die, zo hopen zijn advocaten, volstaan om een hem goedgezinde jury in Florida te overtuigen. De vervolging is een heksenjacht tegen de Republikeinse vaandeldrager. Eén waarin de goede mensen van de jury niet meestappen, toch?

Merite: •••••

Slaagkans: ••••

Politiek gemotiveerd: ••••

Jaren in de gevangenis (max.): 450 – 10 per achtergehouden document (in totaal 32), aangevuld met misdrijven rond belemmering van de rechtsgang.

Beste verdediging: ‘Iedereen doet het, waarom word alleen ik gestraft!?’

Rellen in D.C.

De rechtszaak die het meest geschikt is voor een Hollywoodverfilming is zonder twijfel die over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Donald Trump, niet bijzonder enthousiast over zijn verkiezingsnederlaag, promootte bizarre politieke en grondwettelijke theorieën over de presidentsverkiezing, en het recht van deelstaten en de vicepresident de officiële resultaten naast zich neer te leggen. Naar verluidt omwille van verkiezingsfraude, al liet Team Trump na dit te beweren, laat staan te bewijzen in de rechtbank.

Dat betekent niet dat Jack Smith, de bevoegde procureur, een uitzonderlijk sterke zaak heeft. Die heeft hij niet. Vooreerst lenen de vermeende misdrijven zich niet tot een elegant vehikel voor de strafvervolging. De ‘oplichting van de overheid’, bijvoorbeeld, gaat doorgaans over geld, niet over het nastreven van vreemde constitutionele theorieën.

Maar waarmee Smith vooral zal sukkelen, is het bewijs leveren van criminele ingesteldheid. Dat betekent dat Donald Trump wist dat hij onmogelijk op legale wijze aan de macht kon blijven, maar toch zijn plannen voortzette voor een tweede ambtstermijn. Dat Trump een unieke gave heeft om zowat alles dat hem persoonlijk tot voordeel strekt oprecht te geloven, speelt in zijn voordeel. Een vijandige jury in het meest Democratische territorium van de Verenigde Staten speelt dan weer in zijn nadeel.

Merite: •••

Slaagkans: ••••

Politiek gemotiveerd: ••••

Jaren in de gevangenis: 55 – 2 keer 20 jaar voor de verhindering van een officiële procedure (de machtsoverdracht), 10 jaar voor het ondergraven van het stemrecht en 5 jaar voor oplichting van de VS.

Beste verdediging: ‘Ik ben authentiek waanzinnig en dacht echt dat ik aan de macht kon blijven.’

Telefoontjes naar Georgia

In Georgia speurt een procureur naar regionale misdrijven waaraan Donald Trump zich schuldig zou hebben gemaakt. De concrete aanklacht zou pas in de komende weken geformuleerd worden. Enkele dagen voor de bestorming van het Capitool besloot Trump een telefoontje te plegen naar het bureau van de kiescommissaris in Georgia, Brad Raffensperger. De toenmalige president was de eerste Republikein sinds 1992 die de Peach State had verloren aan een Democraat. Dat moest een vergissing zijn. Op 2 januari verzocht Trump, de machtigste man van het land, een lokale politicus om even ‘11.780 stemmen te vinden’.

Klinkt niet goed, maar opnieuw komt de zaak neer op de ingesteldheid van de president: wat bedoelde Donald Trump nu écht toen hij Raffensperger opdroeg om stemmen te vinden? Critici claimen dat ‘vinden’ een codewoord was voor ‘fabriceren’. Verdedigers van de president beweren dan weer dat Trump oprecht dacht dat zijn nederlaag het resultaat was van intentionele of niet-intentionele telfouten.

Merite: •••

Slaagkans: •••

Politiek gemotiveerd: ••

Jaren in de gevangenis: nog niet duidelijk.

Beste verdediging: ‘Jullie hebben me verkeerd begrepen.’

Toetje

Geen van de aanklachten verhindert Donald Trump zich kandidaat te stellen voor het presidentschap, ook niet als hij nog voor de verkiezing van november 2024 veroordeeld en opgesloten wordt. Wint hij, dan heeft hij pardon power, de bevoegdheid om zichzelf gratie te verlenen. President Trump die de eed aflegt in de federale gevangenis, zijn vrijlatingspapieren tekent en vervolgens de helikopter neemt naar het Witte Huis behoort zomaar even tot de mogelijkheden.