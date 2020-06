Donald Trump heeft het niet makkelijk

President Donald Trump heeft het lastig dezer dagen. De betogingen in heel het land naar aanleiding van het overlijden van George Floyd blijven voortduren en Trumps dreigementen om het leger in te zetten tegen de betogers heeft niet echt kalmerend gewerkt, integendeel zelfs. Hij zit dus in het verweer en zijn politieke tegenstanders maken hier dan ook gretig gebruik van. Presidentsrace Zo heeft Joe Biden harde kritiek geuit op de manier waarop Donald Trump heeft gereageerd op de protesten tegen…

President Donald Trump heeft het lastig dezer dagen. De betogingen in heel het land naar aanleiding van het overlijden van George Floyd blijven voortduren en Trumps dreigementen om het leger in te zetten tegen de betogers heeft niet echt kalmerend gewerkt, integendeel zelfs. Hij zit dus in het verweer en zijn politieke tegenstanders maken hier dan ook gretig gebruik van.

Presidentsrace

Zo heeft Joe Biden harde kritiek geuit op de manier waarop Donald Trump heeft gereageerd op de protesten tegen het politiegeweld. De voormalige vicepresident vond het onder andere niet kunnen dat veiligheidstroepen vreedzame demonstranten hadden verdreven zodat Trump naar een kerk kon lopen om te poseren voor foto’s terwijl hij een bijbel vasthield. ‘Als hij de bijbel had geopend in plaats van ermee te zwaaien, had hij misschien nog iets kunnen leren’, zei Biden. Als hij de volgende president van de Verenigde Staten wordt zal hij ‘de vlammen van haat niet aanwakkeren. Ik zal proberen de raciale wonden te genezen die ons land al lang teisteren’.

Er wordt dan ook gefluisterd dat Joe Biden, om zijn statement kracht bij te zetten, haast zeker een zwarte vrouw als vicepresident zal kiezen. Senator voor Californië, Kamala Harris, staat dan bovenaan de lijst, alsook de burgemeester van Atlanta, Keisha Lance Bottoms, en Val Demings, vertegenwoordiger voor Florida in het Huis van Afgevaardigden.

Oude presidenten hielden het niet meer

Ook voormalig president Barack Obama haalde stevig uit naar zijn opvolger. Obama heeft zich vier jaar lang op de vlakte kunnen houden, maar heeft zich nu toch niet meer kunnen inhouden, als was het al weken duidelijk dat Obama meer en meer op de voorgrond zou treden. In een videogesprek zei hij dat de protesten een ongelooflijke kans bieden voor mensen om bewust te worden van hoe systemisch racisme juist werkt. Hij sprak ook rechtstreeks jonge gekleurde mensen toe en zei: ‘Ik wil dat je weet dat je leven ertoe doet. Je dromen zijn belangrijk.’ Obama publiceerde eerder ook een blogpost waarin hij de protesten vreedzaam, moedig, verantwoordelijk en inspirerend noemde.

Ook opmerkelijk was het optreden van voormalig president George W. Bush, die in een zeldzame publieke verklaring zei dat het tijd was om ‘een einde te maken aan het systemisch racisme’. Verder zei Bush dat hij en voormalig first lady Laura Bush ‘geschokt’ waren door de ‘meedogenloze verstikking van George Floyd’ en dat ‘dit niet de tijd is voor ons om te spreken. Het is tijd voor ons om te luisteren.’ Trump en de Bush-familie, het heeft ook nooit echt lekker gelopen.

Republikeinse kritiek

Maar ook andere Republikeinse grijze eminenties zoals Colin Powell veroordeelden openlijk het optreden van hun president én partijlid. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Mitch McConnell, meerderheidsleider in de Senaat voor de Republikeinse Partij, die liet optekenen geen commentaar te geven op vragen met betrekking tot de afhandeling door Trump van de protesten. En zo lijkt er toch een kloof te bestaan tussen oudgedienden van de partij en diegenen die nu nog actief zijn en dus in grote mate afhangen van hun loyaliteit ten opzichte van hun president.

Het Witte Huis zelf verdedigde de aanpak van president Trump en deelde mee dat hij vreedzame demonstranten had gesteund terwijl hij tegelijkertijd de Amerikaanse burger probeerde te beschermen tegen ‘gewelddadige en oncontroleerbare relschoppers’.

Wetgeving per kerende

Ondertussen is er wel een hervorming van de politiediensten onderweg, gesteund door zowel de Democraten als de Republikeinen en die ook onder de Amerikaanse bevolking een breed draagvlak heeft. Volgens een recente peiling van Reuters/Ipsos zijn de meeste Amerikanen voorstander van een verbod op bijvoorbeeld wurggrepen (82%) en raciale profilering (83%). 92% van de ondervraagde Amerikanen steunt het voorstel om politieagenten verplicht bodycams te laten dragen.

De Amerikaanse Senaatscommissie voor Defensie, geleid door de Republikeinen, steunt ook een voorstel ingediend door senator Elizabeth Warren waarin gevraagd wordt dat het Pentagon legerbasissen die naar leiders van de Confederatie tijdens de Amerikaanse burgeroorlog zijn genoemd, een andere naam te geven, en dit binnen de drie jaar. Dit kan leiden tot een mogelijke botsing met president Trump, die publiekelijk al verklaard heeft er niet aan te denken om de basissen van naam te veranderen. ‘Trump lijkt de enige overgebleven persoon te zijn die het niet begrijpt’, zei Nancy Pelosi, voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, hierover.

Vrouwen aan de macht in het stemhok

Als Donald Trump niet herverkozen wordt op 3 november, zou dit wel eens niet alleen te wijten kunnen zijn aan zijn aanpak van de coronacrisis en de recente betogingen, maar ook aan zijn onpopulariteit onder de vrouwelijke kiezers. In een peiling van de Monmouth University heeft voormalig vicepresident Joe Biden onder vrouwen een voorsprong van 19 procent op Trump. En in een nieuwe enquête van het Pew Research Center identificeert 56 procent van de vrouwen zich nu als Democraat of leunt richting de Democratische Partij, tegenover slechts 42 procent van de mannen.

Misschien een leuk weetje om met af te sluiten: bij elke presidentsverkiezing sinds 1984 maakten vrouwen de meerderheid uit van alle kiezers, meestal gemiddeld tussen de 52 en 53 procent van het totaal aantal kiezers. Wil Donald Trump herverkozen worden, moet de kloof van 19 procent met Joe Biden dus gedicht worden.