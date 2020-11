Donald Trump: Ich bin ein Kallstadter

President Trump is een gladjanus. En hij heeft het brullen in de genen. De burgers van Kallstadt in het Rijnland, de geboorteplaats van de clan Trump, staan immers bekend als ‘Brulljesmacher’, lawaaimakers. Donald Trump is tweeslachtig over zijn Duitse achtergrond. Graag laat hij doorschemeren dat zoiets niet klopt en dat zijn voorouders uit... Zweden komen. Simone Wendel, een filmmaker van Kallstadt, bezocht Donald in zijn Trump Tower aan Fifth Avenue bij Central Park voor de documentaire Kings of Kallstadt. Ze…

President Trump is een gladjanus. En hij heeft het brullen in de genen. De burgers van Kallstadt in het Rijnland, de geboorteplaats van de clan Trump, staan immers bekend als ‘Brulljesmacher’, lawaaimakers. Donald Trump is tweeslachtig over zijn Duitse achtergrond. Graag laat hij doorschemeren dat zoiets niet klopt en dat zijn voorouders uit… Zweden komen. Simone Wendel, een filmmaker van Kallstadt, bezocht Donald in zijn Trump Tower aan Fifth Avenue bij Central Park voor de documentaire Kings of Kallstadt. Ze kon The Donald zo ver krijgen dat hij opwarmde voor een gesprek door hem foto’s te tonen van zijn Duitse opa. In de documentaire kreeg zij de president zover dat hij zei: ‘I love Kallstadt’.

Duitse inwijkelingen klimmen op

Donald Trump is gemaakt van veel ingrediënten. Maar eentje waar men weinig bij stilstaat, is zijn Duitsheid. Hij is een afstammeling van Duitse inwijkelingen die zonder een penning in de VS arriveerden. Ze kwamen echter snel vooruit door hard te werken, een losse omgang met de waarheid, een koopmansneus en familietrouw.

De vader van Fred was Friedrich. Die stapte van de migrantenboot in 1885 als 16-jarige uit Kallstadt. Die streek is bekend om haar wijn en gevuld varkensgebraad. Friedrich ging aan de slag als kapper in New York. Enkele jaren later opende hij een restaurant in de staat Washington, aan de westkust, ten noorden van Californië. Het was een combinatie van eten, sterke drank en gewillige vrouwen die in achterkamertjes konden bepoteld worden.

Met een stevige spaarpot keerde Friedrich terug naar Kallstadt. Daar huwde hij Elisabeth Christ, zijn vroegere buurmeisje. Hij nam haar mee naar de VS. Ze werd echter ziek van heimwee. Daarom keerde het koppel terug naar Duitsland. Zo ontstond een rel: Friedrich zou immers volgens de Amerikaanse overheid zijn militaire dienst ontlopen zijn. Na enig gehaspel werden de jonge Trumps nadien toch geboren in Amerika. In 1905 lag Fred Trump, dus de pa van Donald, in de luiers.

Liberty cabbage

12 jaar later (1917) mengden de Amerikanen zich in de Eerste Wereldoorlog. Dat maakte Duits-Amerikanen niet tot populaire burgers. Het had ook taalkundige gevolgen: de bekende Frankfurterworst werd vanaf dan over de plas een hot dog, en zuurkool (Sauerkraut) veranderde in ‘liberty cabbage’ (vrijheidskool).

Friedrich stierf op zijn 49ste en liet zijn weduwe een grote som geld na. Daarmee werd E. Trump & Son gesticht, voor vastgoedbeleggingen en bouwactiviteiten. Zoon Fred begreep dat zijn Duitse origine ook in de Vrolijke Jaren twintig in de VS geen troef was. Hij beweerde daarop dat zijn ouders Zweden waren. Ondanks het feit dat zijn moeder Engels met een vet Duits accent sprak en de familie vergastte op Apfeltorte. Donald was Freds lievelingszoon en volgde zijn vader in de bouwbranche.

Een deel van Trumps succes in het zakenleven hangt samen met zijn naam. Trump is handig en kan kloek op gevels geplakt worden als merknaam. Dat die naam puur Duits was, wilde ook Donald verbergen. In zijn autobiografie jokte hij over zijn Duitse wortels. Hij vertelde dat zijn pa een Zweed was. Puur bedrog.

Typische Duits-Amerikanen

De Trumps zijn typische Duits-Amerikanen, de grootste etnische groep van de VS. Velen van hen zijn gevestigd in Milwaukee, waar zij grote bierbrouwerijen hebben opgericht. Ze voerden er ook een strijd — die zij verloren — om het Duits als Amerikaanse taal te introduceren. Duits legde de duimen voor Engels, alhoewel er vandaag opnieuw strijd gevoerd wordt, dit maal tussen Spaans en Engels. Duitsers zijn bekend in de VS als inwijkelingen die, als het hen enigszins lukt, de sporen naar hun afkomst wissen. Niet zoals de Italo-Amerikanen of Iers-Amerikanen of Pools-Amerikanen dus, die blijven verwijzen naar hun wieg.

Donald Trump is niet de eerste Amerikaanse president met een Duitse stamboom. De familie van Dwight Eisenhower kwam van Karlsbrunn bij de Frans-Duitse grens. Ze heette daar Eisenhauer. De voorouders van Herbert Hoover waren de familie Huber uit Baden, in het zuiden van Duitsland. Zij pronkten evenmin met hun Duitse afstamming, maar ze verzonnen ook geen Zweedse voorvaderen om zich geliefder te maken in het nieuwe vaderland.