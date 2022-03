Donbas, verscheurd tussen Oekraïne en Rusland

Waar horen de republieken Donetsk en Loegansk thuis, waar horen deze mensen thuis? Ardy Beld, een Nederlandse journalist die perfect Russisch spreekt, schreef er een opvallend boek over met zowel historisch feitenmateriaal als vele gesprekken met gewone mensen die het allemaal moeten ondergaan. Als je hier klikt, kan je het boek bekijken. Luc Pauwels sprak met hem. ‘Donbas’ is de gemeenschappelijk naam voor het gebied waarin de republieken Donetsk en Loegansk liggen, ja? 'Nee, niet helemaal, de eigenlijke Donbas, ook…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Waar horen de republieken Donetsk en Loegansk thuis, waar horen deze mensen thuis? Ardy Beld, een Nederlandse journalist die perfect Russisch spreekt, schreef er een opvallend boek over met zowel historisch feitenmateriaal als vele gesprekken met gewone mensen die het allemaal moeten ondergaan. Als je hier klikt, kan je het boek bekijken. Luc Pauwels sprak met hem.

‘Donbas’ is de gemeenschappelijk naam voor het gebied waarin de republieken Donetsk en Loegansk liggen, ja?

‘Nee, niet helemaal, de eigenlijke Donbas, ook Donetsbekken genaamd, is een stuk groter. De regio’s Donetsk en Loegansk die voor 2014 bestonden staan gedeeltelijk onder Oekraïens bestuur. Enkele van de stadjes en dorpen worden momenteel door het Russische leger en de separatistenmilities ongenadig bestookt.’

Waar liggen die republieken ongeveer?

‘De niet-erkende Volksrepublieken liggen in het zuidoosten van Oekraïne, direct aan de grens met Rusland dat de landen vlak voor de inval officieel erkende.’

Als je ze vergelijkt met België: wat is de omvang van elke van deze republieken? Hoe groot is hun territorium? En hun bevolkingsaantal?

‘De republiek Donetsk heeft een oppervlakte van 9.000 vierkante kilometer en de republiek Loegansk 8.000 vierkante kilometer. Daarmee zijn beide niet-erkende landen ongeveer de helft van België. Bevolkingsaantallen zijn volgens officiële cijfers 2,2 miljoen voor de republiek Donetsk en 1,4 miljoen in Loegansk. Het gros van de mensen woont ook in de twee grote steden.’

Wat is de omgangstaal in de Donbas? Zijn de bewoners etnische Russen? Zo ja, waarom hoort dit gebied dan niet bij de Russische Federatie?

‘De omgangstaal is het Russisch, maar ze hebben ook eigen woorden die alleen in die streek bekend zijn en die in Rusland niemand kent. Zo is er bijvoorbeeld een eigen woord voor kleerhanger. Ik heb een onafhankelijke film uit de Volksrepubliek vertaald naar het Nederlands waardoor ik een aantal keren met dit fenomeen in aanraking kwam. De bewoners zijn geen etnische Russen. Net als de Vlamingen geen Nederlanders zijn, de Duitstalige Belgen geen Duitsers en de Walen geen etnische Fransen.’

‘Het gebied hoort, ook historisch gezien, zeker niet bij de Russische Federatie. Dat is een leugen gebaseerd op historische verdraaiingen en hersenspinsels van de kliek rond Poetin die wordt gebruikt voor een veroveringstocht in de voormalige Sovjetunie. Die man is al veel te lang aan de macht. Ik hoop van harte dat er binnenkort een machtsgreep plaats zal vinden die een einde zal maken aan het rampzalige bewind van Poetin. Een killercommando mag ook en laat ze dan meteen even die besnorde geschiedenisleraar in Minsk te grazen nemen.’

Hoe belangrijk zijn de Donbas-republieken, economisch en militair?

‘Economisch zijn er uiteraard nog de mijnen die echter sinds de verwoestende oorlog in 2014 grotendeels gesloten zijn. Veel bedrijven werden compleet overgeheveld naar Rusland. Vrij ondernemerschap bestaat eigenlijk niet meer, het is smokkel of werken voor de overheid. Een zeer treurig feit is dat vooral mensen met een eigen bedrijf direct na het uitroepen van de ‘onafhankelijkheid’ in de folterkelders terechtkwamen. Doel hiervan was losgeld te krijgen en onroerend goed, auto’s en andere zaken zonder verdere kosten over te kunnen nemen. Enkele zakenmensen kwamen na jaren met de uitwisselingen vrij, anderen zijn voor altijd verdwenen.’

De eerste president van de Volksrepubliek Donetsk, Aleksandr Zachartsjenko, werd in 2018 om het leven gebracht door een bomaanslag? Wie waren de daders? Wie zat erachter?

‘Na meerdere bronnen te hebben gelezen en met mensen te hebben gesproken uit de bestuurderskringen, ga ik ervan uit dat Zachartsjenko is vermoord door de Russische militaire inlichtingendienst ofwel de FSB. Hij werd te zelfstandig voor het Kremlin en wist ook te veel. Bovendien denk ik dat Poetin heel duidelijk wil maken dat de bestuurders in de Volksrepublieken geen echte bestuurders zijn. Zij mogen alleen op de letter uitvoeren wat vanuit Moskou wordt bevolen. Om die reden wilden de verschillende Oekraïense regeringsleiders ook nooit direct met hen spreken.’

Waarom heeft Oekraïne de akkoorden van Minsk (2014 en 2015) niet nageleefd?

‘In principe worden de akkoorden door geen van de partijen nageleefd. Als Oekraïne een stap in de goede richting deed, zou het Kremlin hier direct misbruik van hebben gemaakt.’

Waarom is er niet één republiek Donbas, maar twee afzonderlijke, Donetsk en Loegansk?

‘Dat is de verdeel-en-heersstrategie. In zijn geheel tellen beide republieken samen toch alweer 3,6 miljoen inwoners, bijna zoveel als de drie Baltische republieken, Estland, Letland en Litouwen samen. Een leider van zo’n samengevoegde republiek zou het in zijn hoofd kunnen halen dat hij zelfstandige beslissingen kan nemen. Wellicht zelfs een akkoord sluiten met Kiev over een afzonderlijke status. Dat wilde het Kremlin boven alles verhinderen.’

Waarom worden de Donbas-republieken niet erkend? Ze zijn toch tot stand gekomen na een referendum waarin de bevolking zich massief voor onafhankelijkheid uitsprak. Iets wat van België in 1830 niet kan worden gezegd.

‘Het referendum is volgens ooggetuigen verlopen binnen de beste dictatoriale tradities, er werd gesjoemeld dat het een lieve lust was. Er werden speciaal delegaties met ambtenaren naar de stembussen gebracht. Bovendien waren veel kieslocaties gesloten zodat er in de stad Donetsk, met bijna 1 miljoen inwoners, maar twee geopend waren en de opkomst door lange rijen heel hoog leek. In de stemlokalen stonden gewapende separatisten die de boel in de gaten hielden en over de schouders meekeken. Enkele kiesgerechtigden werden tijdens het tegenstemmen opgepakt en verdwenen in de folterkelders. Veel inwoners hadden het oorlogsgebied bovendien al voor de zogenaamde onafhankelijkheid verlaten.’

‘De revolte in de republieken is vooral een revolte van het proletariaat. Het is een achtergebleven gebied met lage lonen, ondanks de mijnen, dat werd leeggehaald door enkele Oekraïense oligarchen. Nadat alles in 2014-2015 is vernield, wordt nu wat er nog van over is door de Russische elite weggehaald. Het is lood om oud ijzer. Dat een meerderheid toch staat te juichen bij de oorlog en Poetin ondersteunt is iets dat ik eerlijk gezegd niet kan begrijpen.’

‘Ik werd via Telegram ongevraagd bestookt door een van de mensen die ik had geïnterviewd. Hij schreef ellenlange berichten in de trant van: “Nou wordt het koud het bij jullie, Poetin heeft de gaskraan dichtgedraaid! Ha ha ha! Hij is de beste, hij is veel sterker dan het hele Westen bij elkaar.” En het was zo’n aardige man…’

Zou het niet de eenvoudigste, meest democratische en vreedzame oplossing zijn dat Oekraïne de Donbas zijn eigen weg liet gaan, eventueel na een nieuw referendum met internationale waarnemers?

‘In een democratisch land met democratische buurstaten zou dit wellicht een optie zijn. We kunnen de situatie op België projecteren: als de Oostkantons zich zouden uitspreken voor onafhankelijkheid en een ruime meerderheid is voor, dan zou dat een oplossing zijn. Het is echter geen oplossing als er in het grote buurland Duitsland een Adolf Hitler aan het roer zou zitten die de onafhankelijkheidsverklaring van de kantons als voorwendsel zou gebruiken om België binnen te vallen. Hij zou dan Brussel, Antwerpen en Gent in puin kunnen laten leggen door zijn uitgehongerde dienstplichtigen. Woonwijken, ziekenhuizen, scholen en geboorteklinieken kan hij dan laten bombarderen en vervolgens zeggen dat de Belgische militairen dat doen om Duitsland in een kwaad daglicht te stellen. En daarbij nog zou beweren dat het geen oorlog is, maar een operatie voor denazificatie en demilitarisatie van de agressor België.’

‘Poetin is een oorlogsmisdadiger die zich uiteindelijk voor het Internationale Gerechtshof in Den Haag zal moeten verantwoorden. Als de Russen die tegen de oorlog zijn en een ander Rusland willen, niet net iets sneller zijn. Dat zou helemaal ideaal zijn. In dat geval zal hij zeker zijn verdiende doodstraf niet ontlopen.’

‘Voor al diegenen in het Westen die beweren dat Poetin de redder van het christendom is: vandaag werd bekend dat hij strijders uit het Midden-Oosten rekruteert om tegen de Oekraïeners te vechten. Alleen al deze misdadige handeling zou de laatste “Putinversteher” wakker moeten schudden.’