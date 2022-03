‘Don’t Say Gay’ in Florida: geen gender-thema’s in de klas tot het derde leerjaar

Florida is politiek bekeken een bijzonder geval. De zuidoostelijke kuststaat werd tijdens het presidentschap van Barack Obama (2009 – 2017) gezien als het typevoorbeeld van een deelstaat die door demografische veranderingen langzaam maar zeker definitief in de Democratische kolom zou vallen. Jonge en hoogopgeleide blanke kiezers aangevuld door etnische minderheden (in het bijzonder Latino’s en Afro-Amerikanen) – de ‘Obamacoalitie’, zeg maar – zou van de ‘Sunshine State’ een progressieve hub maken. Maar... Bocht naar rechts Niet dat Florida pre-Obama gekend…

Florida is politiek bekeken een bijzonder geval. De zuidoostelijke kuststaat werd tijdens het presidentschap van Barack Obama (2009 – 2017) gezien als het typevoorbeeld van een deelstaat die door demografische veranderingen langzaam maar zeker definitief in de Democratische kolom zou vallen. Jonge en hoogopgeleide blanke kiezers aangevuld door etnische minderheden (in het bijzonder Latino’s en Afro-Amerikanen) – de ‘Obamacoalitie’, zeg maar – zou van de ‘Sunshine State’ een progressieve hub maken. Maar…

Bocht naar rechts

Niet dat Florida pre-Obama gekend stond om haar conservatieve scherpslijpers. Van 1999 tot en met 2007 was Jeb Bush, broer en zoon van, gouverneur van de kuststaat. Als vertegenwoordiger van het Republikeinse establishment kreeg hij goede punten van de kiezer, maar een rebelse bommengooier kon je hem bezwaarlijk noemen. Zijn opvolger in de gouverneurszetel was Charlie Crist, een Republikein die het na één term voor bekeken hield, de partij verliet en nu als Democraat in het federale parlement zetelt.

Maar Florida nam de laatste jaren een bocht naar rechts. In 2010 brachten de Republikeinse partijleden het partijestablishment een mokerslag toe door de jonge Cubaans-Amerikaanse Marco Rubio te verkiezen boven de eerder vermelde Crist in de strijd om één van Florida’s Senaatszetels. Datzelfde jaar won Rick Scott als politieke outsider het gouverneurschap van de zittende minister van Justitie, ook een Republikein.

Ron DeSantis

De interne Republikeinse strubbelingen waren dus bepalend voor de uiteindelijke winnaar, want in elk geval won de Republikein die als winnaar uit de voorverkiezingen kwam ook de race tegen de Democratische tegenstrever. Dat was niet anders in 2018, toen Rick Scott het als gouverneur voor bekeken hield en de Republikeinen in Florida op zoek moesten naar een vervanger.

Ron DeSantis is een naam die u nog vaak zult horen, en om goede redenen. Zijn politieke ster schittert momenteel immers aan het Republikeinse firmament. In 2018 won hij een felbevochten race tegen de met het Republikeinse partijestablishment gelieerde minister van Landbouw. Daarna wist hij met een flinterdunne overwinningsmarge zijn Democratische opponent aan de kant te schuiven.

Cultuurstrijd

Vier jaar later en niemand trekt nog in twijfel dat DeSantis later dit jaar zonder al te veel moeite een tweede ambtstermijn binnenrijft. Florida is tijdens het afgelopen decennium een tint ‘roder’ geworden, waardoor het voor iedere Democraat een extra zware klus is om een zittende Republikeinse gouverneur uit zijn stoel te wippen. Als voorbeeld: in 2008, tijdens de eerste campagne van Barack Obama, waren er nog 700.000 meer geregistreerde Democraten dan Republikeinen. Vandaag zijn er zo’n 50.000 meer Republikeinen dan Democraten.

Maar de electorale kansen van DeSantis gaan verder dan het (relatief recente) voordeel van de Republikeinse Partij in Florida. De gouverneur weet de Republikeinse basis in de staat (en nationaal) tevreden te houden met zijn strenge lijn in de ‘cultuurstrijd’ (de ‘culture wars’). Of het nu gaat over de rol en de (vermeende en werkelijke) censuur van sociale media, de Black Lives Matter protesten en rellen, de deelname van transgenderatleten in sportcompetities of het covid-19 beleid, Ron DeSantis weet wie zijn broodheer is en hoe hij hem gelukkig houdt.

Mores

Momenteel vecht de gouverneur een nieuw gevecht uit, niet enkel met de progressieve inwoners van zijn staat, maar ook met de nationale (mainstream) media. Het parlement van Florida nam wetgeving aan die leraren van openbare scholen verbiedt om seksuele geaardheid of genderidentiteit te bespreken in de kleuterklas tot en met het derde leerjaar of op een manier die niet geschikt is voor de leeftijd of de ontwikkeling van de leerlingen.

De wet past binnen het ‘seksuele luik’ van de Amerikaanse cultuurstrijd. Conservatieve ouders maken zich zorgen dat scholen hun kinderen indoctrineren met liberale seksuele mores die ingaan tegen de traditionele kijk op seks en seksualiteit die zij hun kinderen willen meegeven. De wet verbiedt leerkrachten om les te geven over deze onderwerpen zolang de kinderen niet minstens het derde leerjaar bereikt hebben (en dus zo’n acht jaar oud zijn). Daarna kunnen topics als seksuele voorkeuren en genderidentiteit wel deel uitmaken van het curriculum, op voorwaarde dat ze onderwezen worden op een manier die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind in kwestie.

‘Don’t Say Gay’

Dat Democraten geen fan zijn van dit wetsvoorstel is een understatement van jewelste. In een met de gevestigde media gecoördineerde aanval werd de nieuwe wet ‘geframed’ als de ‘Don’t Say Gay bill’. Volgens progressief Amerika, dat zich als één man achter de Democratische tegenstanders in Florida schaarde, wordt iedere discussie in het klaslokaal over seksualiteit (inclusief deze geïnitieerd door de student) verboden en werkt de wet discriminatie van LHBTQ+ studenten in de hand.

Dat de wet – die officieel trouwens de ‘Parental Rights in Education Bill’ (de ‘Ouderlijke Rechten in het Onderwijs wet’) heet – controverse uitlokt is begrijpelijk. Iedere zweem van pestgedrag tegen jongeren met een LHBTQ+ achtergrond is extra omstreden in een schoolcontext, waar pestkoppen al te vaak de plak zwaaien. Opponenten van de wet vrezen dan ook dat zij (impliciet) bevestigt wat deze jongeren soms aanvoelen: dat zij best zwijgen om niet in het vizier van kleingeestige ettertjes te komen.

Narratief

Maar de manier waarop de media in overdrive gingen om de wet te veroordelen als een achterlijk stukje papier dat zelfs te conservatief zou zijn voor middeleeuws Europa, doet vermoeden dat er meer gaande is. Voor progressieve Amerikanen is het leslokaal immers een uitstekende kweekvijver voor een electoraat met de ‘juiste’ inzichten. Wat het ethisch-sociale luik van hun agenda betreft betekent dit onder meer een kritiekloze aanname van alles wat met seksualiteit en genderidentiteit te maken heeft. Of hun ouders dat nu willen of niet.

Bijzondere aandacht moet besteed worden aan de klakkeloze overname door de media van de Democratische framing van de wet als de ‘Don’t Say Gay’ wet. Misleidend, dat zeker, maar ook onverantwoord voor een instituut dat beide politieke formaties het vuur aan de schenen zou moeten leggen. Conservatieve Amerikanen zijn er immers van overtuigd dat indien zij de meest recente lakse abortuswet de ‘Don’t Kill Babies’ wet hadden gedoopt, de media veel minder geneigd zouden zijn geweest om deze naam te gebruiken in hun nieuwsbijdragen. En gelijk hebben ze.