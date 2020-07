11 juli 2020, start van Doorbraak tv

11 juli 2020 wordt een rustige editie. De meeste 11 juli-vieringen zijn afgelast. Maar dat belet ons niet om een virtuele Doorbraak-11 juli-viering op te zetten. Die maken we volgens het gekende Doorbraakrecept: meer meningen en nieuws. Zo stellen we op 10 juli 2020 — de vooravond van — de eerste uitzending van Doorbraak tv aan u voor.

Waarover men niet speecht

Wat zou een centraal onderwerp kunnen geweest zijn op de vele afgelaste 11-julivieringen? Een eerste gok: de relance na de coronacrisis. De economie heeft een ferme tik gekregen. De groei is een krimp geworden van verschillende procenten. Daarbovenop komt en een snel groeiende staatsschuld. Wat moet er nu gebeuren?

Een tweede onderwerp is het ‘herfederaliseren’. Elke keer er een probleem opduikt, duikt herfederaliseren op als voorgestelde oplossing. Alsof het federale niveau het niveau is waar alle problemen kunnen worden opgelost in dit land. Jean-Pierre Rondas vindt dat woord misleidend en stelt de juistere term ‘herunitariseren’ voor. Een woord dat wel de lading dekt.

En tenslotte staan we stil bij het jongste Doorbraak–boek, de biografie van Herman Van den Reeck en zijn generatie, door Jan Huijbrechts. Een aanleiding om het te hebben over 11 juli en nationalisme. En of nationalisme nu links of rechts is.

Drie gasten

Hoofdredacteur Pieter Bauwens bespreekt deze onderwerpen in de studio, met aan tafel drie gasten.

Kathleen Depoorter (N-VA) is volksvertegenwoordiger en schepen in Evergem, bevoegd voor onder andere volksgezondheid. Ook Peter De Keyzer vervoegt ons: econoom, vennoot van Growth Inc. columnist in De Tijd en regelmatig te gast op Doorbraak Radio. Tot slot schuift ook Lorenzo Terrière aan. Hij is politiek analist bij Doorbraak. Hij is onderzoeker en doceert aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Gent.

De volledige uitzending kan u hieronder bekijken. Veel kijkplezier.