Dries Van Langenhove: ‘Als je uit overtuiging een hoofddoek wil dragen, moet dat kunnen’

Dries Van Langenhove kwam de laatste dagen in het nieuws met zijn ontslag uit het parlement. Niet geheel onterecht klaagt de nu ex-parlementariër over het feit dat de media veel óver maar niet mét hem spreken. Volgens hem schuwen die daarbij framing noch leugens. Hoog tijd om de man zelf aan het woord te laten. Iemand moet het doen.

Wie is Dries Van Langenhove en waar komt zijn maatschappijvisie vandaan?

Dries Van Langenhove: ‘Ik kom uit Opwijk, een gemeente in Vlaams Brabant tegen de grens met Oost-Vlaanderen. Uit een heel normaal, gemiddeld gezin en een doorsnee buurt. Mijn moeder is secretaresse, mijn vader kok. Geen fils à papa, dus. Ondanks het feit dat het hier nog een landelijke gemeente is, merk je toch al het doordringen van de grootstedelijke problematiek: de verstedelijking, de vervreemding en verfransing. Ik heb dat in de eigen straat zien evolueren. Niet dat het echt problematisch was, maar het viel wel op.’

‘Waar mijn overtuiging dan vandaan komt? Vaak gaan journalisten in hun fantasie op zoek naar één of andere traumatische gebeurtenis waardoor ik plots transformeerde tot een zogezegd extreem-rechtse nationalist. In realiteit heb ik gewoon geleefd, ervaren, gezien en gelezen. Van daaruit is mijn overtuiging gradueel gegroeid. Ik heb gezien hoe in Brussel Nederlandstaligen achtergesteld worden. Ik heb gezien hoe allochtonen zorgen voor criminaliteit op het openbaar vervoer. Hoe in het recreatiedomein van Huizingen, toen ik daar met de jeugdbeweging kwam, de bikini’s van twaalfjarige meisjes werden afgetrokken door allochtonen. Hoe daar later politie met honden en machinepistolen moest patrouilleren omdat dat prachtige domein onleefbaar was geworden door de aanwezigheid van dat crapuul.’

‘Zulke zaken heb ik voortdurend meegemaakt als tiener. Zo kwam de overtuiging dat we onze Vlaamse identiteit, onze taal en het gezin moeten herwaarderen. Dat we de massamigratie moeten stoppen. Ik heb dus gewoon geleefd en ik denk dat dat bij de meeste Vlamingen die mijn inzichten delen op dezelfde manier verloopt.’

U ging dan naar de universiteit in Gent en was daar actief bij het KVHV. U richtte Schild Vrienden op. Toen kwam de Pano-reportage en barstte de heisa los. Wat is daar eigenlijk gebeurd?

‘Heel veel, natuurlijk. Om een eerste mythe uit de wereld te helpen: ik heb die journalist – Tim Verheyden van de VRT – niet zelf gevraagd om bij ons te komen filmen. Die man belde me en zei dat hij een reportage draaide over Schild & Vrienden. Dat hij geïnteresseerd was in wie we waren, wat onze overtuiging was en dat hij een neutraal stuk wou maken. Het klassieke riedeltje.’

‘Hij vroeg of hij bij ons mocht komen filmen. Ik wist van bij de aanvang dat de insteek niet neutraal, laat staan positief, ging zijn. De vraag was dan hoe negatief dit zou uitvallen. Aangezien ze toch al aan het werk waren had ik de keuze. Ofwel zou ik weigeren en overkomen als een duistere organisatie die het daglicht schuwt, of ik geef toestemming en dan – zo was mijn redenering – zal er misschien hier en daar tussen het negatieve een klein stukje zitten waarmee de mensen zich zouden kunnen identificeren. Ik had als het ware de keuze tussen de pest en de griep en heb voor de griep gekozen. Dacht ik.’

‘Niemand, ook niet de mensen aan wie ik op voorhand uitvoerig raad had gevraagd, had verwacht dat Verheyden zó ver zou gaan. Dat het dermate negatief zou zijn, dat hij zo ver zou gaan. We werden gedemoniseerd en afgebeeld als terroristen in plaats van als positief bedoelende Vlaams-nationalistische activisten. Wat er in de reportage en nadien in de pers over ons verscheen was hallucinant.’

‘Jan Segers, politiek hoofdredacteur van HLN, schreef dat ik Afrikanen wou neerschieten. Een andere journalist beweerde dat alle leden van Schild & Vrienden over vuurwapens moesten beschikken en daar mee moeten kunnen omgaan voor ze in de rangen konden opklimmen. De meest absurde indianenverhalen werden opgehangen waardoor we overkwamen als een terroristische organisatie.’

U poseerde natuurlijk wél voor een foto met een vuurwapen. Het helpt niet om zo’n zaken te communiceren.

‘Dat is nog zo een mythe. Ik heb nooit of te nimmer een foto gedeeld of gepost van mezelf met een vuurwapen. De foto waar u het over hebt is ooit gemaakt op een schietstand in Oost-Europa in het kader van een vrijgezellenuitstap. Ik heb daar vijftien euro betaald – net als de rest van de groep – om enkele kogels te mogen schieten met dat wapen. Naast me stond een begeleider die toezicht hield. In Oost-Europa is dat volstrekt legaal. Er was dus geen vuiltje aan de lucht.’

‘Die foto heb ik dus nooit gepost. Die is in het kader van de reportage van mijn computer gehackt en verspreid door journalisten van de VRT. Ik heb die zelf – en dat moet heel duidelijk zijn – nooit gedeeld vóór die reportage.’

Die reportage was wel de aanleiding voor een gerechtelijk onderzoek en nu ook een proces. Wat wordt u eigenlijk ten laste gelegd?

‘Men verwijt ons dat er memes zijn gedeeld – in een private chatgroep – die volgens het parket vallen onder het ‘aanzetten tot haat’. Die chatgroep was privé, net zoals een groepje van familieleden op whatsapp dat is. Niet “geheim”, zoals de media graag schrijven om wat sfeer te scheppen. De memes die daar zouden gedeeld zijn kan je overal op het internet terugvinden. Een Nederlands onderzoek van de NPO heeft aangetoond dat op meer dan de helft van de telefoons van Nederlandse tieners gelijkaardige memes staan. Als je de redenering van het Belgische parket volgt moet je in Nederland meer dan de helft van de jeugd vervolgen wegens aanzetten tot haat.’

‘Verder stelt het parket dat ik aan wapenhandel zou hebben gedaan. Concreet gaat dat over een busje pepperspray dat ik aan een meisje zou hebben gegeven. De termen die ze op de beschuldigingen kleven zijn indrukwekkend: wapenhandel en aanzetten tot haat en geweld, terwijl het in de realiteit gaat om memes in een besloten chatgroep die – voor alle duidelijkheid – niet eens door mij zijn gedeeld. Die zouden zijn gedeeld door anderen maar ik heb dan het klimaat gecreëerd waarbinnen anderen memes zouden delen. Het zou dus mijn schuld zijn dat anderen de mogelijkheid hebben gehad om die in een groep te delen.’

‘Ik vind die aantijgingen flinterdun. Maar natuurlijk, als in de media al vijf jaar lang wordt geschreven dat het gaat over aanzetten tot haat en geweld, wapenhandel… Dan mag het niet verbazen dat bij de Vlaming het idee begint te leven dat ik een gevaarlijk persoon ben, een crimineel waarvan de veroordeling enkel nog op zich laat wachten. Ik denk dan ook oprecht dat we voor de vrijspraak kunnen gaan. Al ondergaan alle betrokkenen nu al vijf jaar een echte straf: de staatsterreur met huiszoekingen en inbeslagnames.’

Is er al een datum geprikt voor het proces?

‘Neen. Nog niet. Ik weet niet hoe lang deze uitputtingsslag nog gaat duren.

Naast het proces worden u nog andere zaken verweten, In De Standaard van dit weekend had men het over het verspreiden en steunen van complottheorieën, te beginnen met Qanon. Bent u een aanhanger van Qanon?

‘Nee, absoluut niet. Ik heb dat ook duidelijk gezegd aan de auteur van dat mooie stukje propaganda, Simon Andries. In De Standaard heeft hij hallucinante dingen geschreven, zoals dat ik aansluiting zou zoeken bij Qanon. Eerlijk gezegd, mochten die journalisten niet constant over Qanon beginnen, had ik het fenomeen wellicht niet gekend. Het lijkt me een marginaal Amerikaans randfenomeen. Als ik het goed begrepen heb gaat het over een figuur die Q heet en allerlei zaken dirigeert. De aanhangers verspreiden een aantal theorieën. Ik heb daar nooit in geloofd. Als ik kijk naar de mensen die daarin meegaan is het letterlijk en figuurlijk marginaal. Ik heb daar niets mee te maken en zoek daar geen aansluiting bij. Dat heb ik klaar en duidelijk meegedeeld aan de journalist.’

Een ander complot waar u mee zou dwepen draait om anti-vaxers.

‘Tja, de anti-vaxcomplottheorie. Ik vroeg aan die journalist waar hij nu net een complottheorie zag. Daar kan hij niet op antwoorden. Ik heb gewoon vier fragmenten uit de mainstream media gedeeld waaruit blijkt dat Zuhal Demir (N-VA), Conner Rousseau (Vooruit), Egbert Lachaert (Open Vld) en ook de CD&V opriepen tot verplichte vaccinatie. Ik heb daarbij gezet dat we dat niet mogen vergeten, ook al willen zij daar nu niet meer over praten.’

‘Ik roep enkel op tot een kritische analyse van het coronabeleid. Ik zou graag hebben dat de media die maken, gaan kijken waar het is fout gelopen. Ik denk dat de oproepen tot verplichte vaccinatie overduidelijk een fout waren. Evenals de avondklok en de QR-codes voor toegang tot het publieke leven. Men is daar zwaar in de fout gegaan. Dat was gewoon autoritair en het nut ervan moet nog altijd worden bewezen. Wat niet mogelijk is, want het waren gewoon geen nuttige maatregelen.’

‘Maar dat is het enige waar ik toe opgeroepen heb. Ik zie niet in hoe dat een anti-vaxcomplottheorie kan zijn. Ik weet zelfs niet wat daar anti-vax aan is. Ik heb die vraag dan ook gesteld aan minister Demir, die me eveneens verwijt van antivaxcomplottheorieën te verspreiden. Ik heb niets tegen vaccinatie. Ik heb wel iets tegen de verplichte vaccinatie die zij wou opleggen, maar ben geen anti-vaxxer.’

Dan is er nog de complottheorie over het establishment dat pedofilie zou steunen.

‘Opnieuw vraag ik me af waar nu die complottheorie zit. De post waar Simon Andries naar verwijst gaat over kunst die in het Europees parlement hangt waar bebloede en naakte kindjes met afgehakte ledematen op afgebeeld staan. Ik stel me daar vragen bij, bij dat soort “kunst”. Ik walg daarvan.’

‘Verder had ik ook iets gedeeld over Balenciaga, een luxemerk dat een reclamecampagne voerde met foto’s van kinderen met BDSM-parafernalia (Bondage and Discipline (BD), Dominance and Submission (DS) and Sadism and Masochism (SM),nvdr.). Ook dat vind ik degoutant en een normalisering van de seksualisering van kinderen. Ik denk dat een groot percentage van de Vlamingen het daar volmondig mee eens is. Hoe is dat in godsnaam een complottheorie?’

Die zit waarschijnlijk in uw bewering dat het establishment pedofilie propageert. Wat bedoelt u daarmee?

‘Ik bedoel daarmee the powers that be, alle machten, de pers, Hollywood, de politiek, de bankierswereld. Voor alle duidelijkheid, ik zeg niet dat er één of ander pedofiliecomplot zou zijn. Wat ik wel zeg is dat ik het heel bizar vind dat iemand zoals ik voor enkele memes al vijf jaar wordt geterroriseerd terwijl pedofielen steeds wegkomen met een lichte straf.’

‘Neem nu de zaak in Nederland rond kinderboekenschrijver Pim Lammers die zich na doodsbedreigingen terugtrekt als schrijver van het kinderboekenweekgedicht. Die man schrijft een kinderboek over een jongen van twaalf jaar die seks heeft met zijn volwassen voetbaltrainer. Ik vind dat pedofilie. Als zulke zaken worden getolereerd en gepromoot, stel ik me daar vragen bij. Op Radio 1 heeft men daar dan medelijden mee en klagen ze over die bedreigingen. Dan zijn ze als media toch medeplichtig aan de normalisering van zulke degoutante zaken?’

‘En kijk toch ook eens naar de zaak Jeffrey Epstein, die een eiland had waarop systematisch minderjarigen seksueel werden uitgebuit. Die man is veroordeeld voor kinderprostitutie en mensenhandel. Maar er is geen enkele klant veroordeeld. Als je dan kijkt naar de klantenlijst gaat het over acteurs, bankiers, groot-kapitalisten en politici, mensen met veel macht. Ik denk, mochten die mensen niet zo machtig zijn, ze wel vervolgd en veroordeeld zouden worden. Dan is het toch niet zo vreemd dat je tot de logische conclusie komt dat de mensen die momenteel de macht hebben van het bestrijden van pedofilie geen prioriteit maken.’

‘Overigens bestaan complotten wel degelijk, hé! Men hanteert nu “complottheorie” als een term om niet op bepaalde zaken in te moeten gaan. Eens je het label van complotdenker hebt, moet niemand nog met je praten.’

Een ander verwijt is dat u een rabiate racist bent die streeft naar een etnisch zuiver Vlaanderen. Hoe ziet u het samenleven in de multiculturele realiteit die er ontegensprekelijk is?

‘Er moeten een aantal zaken gebeuren. Nu zitten we in de onmogelijke situatie waarin men allochtonen wil opleggen zich te integreren. Maar integreren in wát? Die vraag moeten we durven stellen en beantwoorden voor we kunnen eisen dat iemand zich integreert.’

‘We moeten een Vlaamse leidcultuur definiëren, onze eigen identiteit en cultuur terug herwaarderen. Pas wanneer we die leidcultuur terug versterken en op de kaart zetten, kunnen we vragen aan nieuwkomers en migrantengroepen dat ze zich daar naar schikken. Ik vind niet – en daar verschil ik misschien met andere Vlaams-nationalisten van mening – dat iemand die naar hier is geëmigreerd zijn wortels moet doorknippen. Ik vind dat die gerust zijn roots mag behouden maar dat hij zich moet schikken naar de Vlaamse leidcultuur. De beleving van zijn cultuur, geloof of identiteit is perfect toelaatbaar tot op het punt dat die in botsing komt met onze cultuur.’

‘Een heel concreet voorbeeld: ik ben niet per definitie tegen de hoofddoek. Ik ben daar enkel tegen wanneer die er voor zorgt dat Vlaamse meisjes zich beperkt voelen in hun beleving van de Vlaamse identiteit. De hoofddoek maakt volgens mij geen deel uit van die Vlaamse identiteit, maar kan wel getolereerd worden tot op het punt dat die de beleving van de Vlaamse identiteit bemoeilijkt of onmogelijk maakt. Als je ziet dat meisjes zonder hoofddoek worden uitgescholden voor hoer vind ik dat je heel kordaat moet ingrijpen. Maar als er iemand uit de migrantengemeenschap uit eigen overtuiging een hoofddoek wil dragen vind ik dat dat moet kunnen.’

U verbaast me. Dat is een sterk statement.

‘Regelmatig spreken allochtonen me aan die me steunen omdat ik over onderwerpen praat die hen aanspreken. Zaken zoals genderideologie die ons door de linkerzijde worden opgedrongen liggen bij hen bijvoorbeeld niet goed. Die zeggen me dan dat het toch jammer is dat ik zo tegen moslims ben. Maar ik heb an sich niets tegen moslims. Ik heb een eigen boksclub waar ook een aantal moslims komen. Ik heb pas een probleem met de islam vanaf het moment dat de Vlaamse leidcultuur in het gedrang komt.’

‘Ik maak daar wel de belangrijke kanttekening bij dat op de dag van vandaag er dermate veel migranten zijn en de Vlaamse leidcultuur zó zwak staat, dat die bedreiging voor de Vlaamse identiteit er automatisch is. De migranten zijn zó talrijk en hebben wél een sterke identiteit. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld meer Turkse nationalisten dan er overtuigde Vlaamse nationalisten zijn. Dat wil wel iets zeggen. Maar dat is niet de schuld van die migranten. We moeten eerst naar onszelf kijken en onze leidcultuur herwaarderen. Ik ben geen zwart-witdenker, geen dogmaticus. Ik pleit niet voor een Vlaamse etnostaat, zoals sommigen beweren. Maar ik vind wel dat de Vlaamse leidcultuur dé leidcultuur moet zijn en dat andere groepen zich daar naar moeten schikken. En dat wil niet zeggen dat zij daarom hun identiteit moeten opgeven. Ik heb nooit begrepen dat sommige rechtse stemmen de eigen identiteit belangrijk vinden en tegelijk van anderen eisen dat ze de hunne moeten laten varen.’

U wil dus niet alle migranten buiten?

‘Ik denk dat ik over migranten een heel genuanceerd standpunt heb waar jammer genoeg nog nooit iemand naar heeft willen luisteren, behalve u nu. Voor mij zijn er maar een aantal groepen die van het grondgebied moeten worden verwijderd: criminele vreemdelingen, illegalen vreemdelingen en zij die een bedreiging vormen voor of zich niet willen schikken naar de Vlaamse leidcultuur. Heel simpel, voor mij.’

‘De rest is hier en zal en kan hier ook blijven. Het is niet realistisch om te eisen dat die mensen allemaal zouden vertrekken. Volgens mij is het ook maar een heel beperkte groep die dat eist. Maar laat ons er nu wel voor zorgen dat de problemen die er zijn niet erger worden en laat ons dus wel een migratiestop invoeren.’