Duidelijkheid gewenst over Covid-19

Virussen zijn een moeilijke materie. In de officiële communicatie missen we vaak een begrijpelijke en duidelijke wetenschappelijke basis. Een boek als Over mazelen, microben en mensen, van variolatie tot anti-vaxx zouden ze in iedere brievenbus moeten steken. Helder en stevig onderbouwd. Luc Pauwels sprak met de auteur, Maut Boshart, een Nederlandse geograaf gespecialiseerd in spreidingsprocessen van besmettelijke ziekten.

Mazelen en Covid-19, allebei virussen. Een onschuldige kinderziekte en een dodelijke epidemie. Maar wat is dan eigenlijk een virus?

Maut Boshart: ‘Mazelen en Covid-19 zijn beide aandoeningen veroorzaakt door virussen. Mazelen zijn bepaald geen onschuldige kinderziekte. In het Westen hebben we er weinig last meer van door een uitgebreid vaccinatieprogramma, maar in de ontwikkelingslanden vormen mazelen nog steeds een gezondheidsprobleem. Slechts vijf ziekten zijn samen verantwoordelijk voor de helft van de wereldwijde kindersterfte en mazelen zijn een van die ziekten. En het mazelenprobleem zal zeker nog groter worden, nu verschillende vaccinatiecampagnes tegen mazelen zijn afgebroken vanwege de strijd tegen Covid-19.’

‘Een virus bestaat uit een microscopisch pakketje genetisch materiaal, beschermd door een manteltje dat is samengesteld uit verschillende eiwitten. Dit manteltje zorgt voor bescherming van de viruskern en eiwitten spelen een rol bij het binnendringen van een virus in een levende cel. Dat laatste is noodzakelijk voor de vermenigvuldiging van het virus. Zoiets is namelijk alleen mogelijk als het virus gebruik maakt van materialen die in de cel aanwezig zijn en die het virus kan gebruiken om zichzelf te kopiëren.’

Een verschillende evolutionaire richting

Waar komen virussen vandaan?

‘Over de herkomst van virussen bestaan verschillende ideeën. Uit het feit dat elke vertegenwoordiger van de levende have op onze planeet wel zo zijn eigen specifieke virussen heeft (dat geldt ook voor bacteriën) kan worden afgeleid dat het tijdstip van hun ontstaan wel erg dicht bij dat van het begin van het leven op aarde in het algemeen moet liggen.’

‘Sommige wetenschappers vermoeden dat virussen zijn ontstaan uit genetische materialen en eiwitten die zich hebben losgemaakt uit complexere organismen (cellen). Deze brokstukjes hebben elkaar gevonden en zijn er uiteindelijk in geslaagd een eigen manier te ontwikkelen om zich te reproduceren. Een andere theorie is dat virussen in feite cellen zijn die bij de vorming van de basis van het leven afzagen van een zelfstandig bestaan met eigen stofwisseling en de voorkeur gaven aan het parasiteren op wel geëvolueerde cellen. In ieder geval is het hoogstwaarschijnlijk dat cellen en virussen zijn voortgekomen uit dezelfde ‘oersoep’, en daarna een verschillende evolutionaire richting zijn ingeslagen’

Kan je preventief wat doen tegen virussen in het algemeen en specifiek tegen corona?

‘Aangezien veel menselijke aandoeningen ontstaan doordat virussen een overstap maken van dieren naar mensen (zogenaamde zoönoses), ligt een eerste defensielijn bij het voorkomen daarvan. Maar de mogelijkheden daartoe worden doorkruist door onze behoorlijk kritiekloze consumptie van vlees en gevogelte uit het wild en door een uitermate ongezonde opeenhoping van dieren in de bio-industrie.’

‘Een volgende verdedigingslijn is het concentreren van een virale besmetting tot een beperkt gebied door quarantainemaatregelen. Maar de praktijk van Covid-19 leert helaas dat de moderne mens te mobiel is geworden om nog veel succes van dit soort maatregelen te kunnen verwachten. Ook als deze maatregelen op de “harde manier” worden toegepast, weet het Covid-19 virus zich over de wereld te verspreiden.’

‘Vaccinatie blijft dan nog over als een effectief preventief middel: ze beschermt mensen tegen het virus, maar zorgt er bovendien voor dat het virus zich minder snel kan verspreiden. Het aantal potentiële gastlichamen vermindert met elke prik. Uiteindelijk kan vaccinatie leiden tot uitroeiing van een virus. Het verdwijnen van het pokkenvirus is een lichtend voorbeeld.’

Groepsimmuniteit

Wat is de beste weg om het virus schaakmat te zetten, groepsimmuniteit of vaccinatie?

‘De keuze is niet tussen groepsimmuniteit en vaccinatie. Er zijn twee manieren om groepsimmuniteit te bereiken. Ten eerste het virus gewoon zijn werk laten doen. Slachtoffers die niet overlijden kunnen in beginsel als immuun worden beschouwd en uiteindelijk vindt het virus geen potentiële slachtoffers meer. Dat is de onaangename weg, veel geïnfecteerden zullen sterven en van de overlevenden zullen velen nog jaren met de gevolgen van besmetting worstelen.

De andere manier is vaccinatie, die evenals besmetting tot immuniteit kan leiden, maar op een heel wat minder drastische manier en bij voldoende gevaccineerden treedt er eveneens groepsimmuniteit op.’

Hoe voorkomen we dat we te afhankelijk worden van big pharma?

‘Het gaat ook vooral om het “te” in “te afhankelijk”. Is een beetje afhankelijk wel acceptabel? Tot welke grens dan? De farmaceutische sector maakt deel uit van een economisch systeem waarvan winstmaximalisatie de drijvende kracht vormt. Het is een systeem dat de wereld stevig in zijn greep heeft. Pogingen om “big pharma” te temmen zullen dan ook in wijdere kring dan alleen in die van de medicijnfabrikanten tegenstand ontmoeten.’

‘Een schuchter voorstel om het octrooisysteem voor vaccins tegen Covid-19 even in de ijskast te zetten, veroorzaakte zo’n storm dat we er na enkele weken al niets meer over hoorden. Ondanks het feit dat nog tig miljard mensen op een prik zitten te wachten en een opschorting van de octrooirechten tot een snellere productie van vaccins kan zorgen. Ideeën tot het oprichten van een overheidsvaccinbedrijf (zoals vroeger nagenoeg elke westerse natie had) verdampen snel na het lanceren ervan.’

Onacceptabel hoge mortaliteit

Zijn er ernstige bezwaren tegen vaccinatie?

‘“Ernstig” lijkt me een waardeoordeel. Zowel een religieus gemotiveerde anti-vaxxer als een viruswappie zal zijn/haar bezwaar als “ernstig” kwalificeren.’

‘Objectief gezien: een vaccinatie is een medische ingreep. Er zijn weinig medische ingrepen zonder bijverschijnselen. Nu miljoenen mensen gevaccineerd zijn, vallen bijverschijnselen van vaccinatie meer op. Als hartoperaties of chemotherapieën op dezelfde schaal als vaccinaties zouden worden uitgevoerd, dan zouden nog maar weinig mensen zich lenen voor zulke ingreep. Dat deze ingrepen ernstige en zelfs dodelijke bijwerkingen kunnen hebben is bekend, maar het alternatief is nog onaangenamer.’

‘De risico’s van vaccinatie tegen corona zijn oneindig kleiner dan van deze ingrepen. Het risico van een Covid-19 besmetting is bekend: een onacceptabel hoge mortaliteit (en echt niet alleen bij “dor hout”) en bij overleven een grote kans op langdurige invaliditeit.

Moeten we vaccinatie verplichten?

‘Neen, hoe aantrekkelijk ook vanuit het standpunt van volksgezondheid, vaccinatie moet niet worden verplicht. In de eerste plaats al niet omdat zo’n maatregel in strijd is met het grondwetsartikel over lichamelijke integriteit, losjes vertaald als: “aan mijn lijf geen polonaise” als ik het daar niet mee eens ben. Met grondwetsartikelen mogen we niet spotten.’

‘In de tweede plaats, welk effect zou van verplichtende maatregelen mogen worden verwacht? En hoe zouden deze maatregelen bij weigering moeten worden afgedwongen? Dokter begeleid door twee agenten aan de voordeur (als dokter al zou willen)?’

‘En in de derde plaats, is zo’n maatregel alle maatschappelijke onrust die ongetwijfeld zou ontstaan wel waard? Vaccinatie staat nog vrij en we struikelen nu al over anti-vaxx types met hier en daar werkelijk bizarre activistische extremen. Verplichte vaccinatie verdiept alleen maar de kloof tussen anti-vaxxers en de samenleving met de kans dat onze bossen te klein worden om de onderduikers op te kunnen vangen. Hoe lastig ook, een volwassen democratie moet er tegen kunnen dat een deel van de bevolking er afwijkende standpunten (inzake vaccinatie) op na houdt. Hoe schadelijk die standpunten ook voor de volksgezondheid kunnen zijn.’