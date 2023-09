Duitse krant: ‘Wie klimaatcrisis ontkent is een fascist!’

De Duitse krant taz legt uit waarom de strijd tegen de klimaatverandering antifascistisch is. Een woke-activist en redacteur biedt met zijn aankondiging van allerhande demonstraties een verhelderende kijk op de huichelarij van de internationale auto-industrie en zijn eigen bizarre gedachtenkronkels. Kapitalistische vrijheidsvoorstelling De ondertitel van het artikel is veelbelovend: ‘Aan hand van de Duitse auto-ideologie is te zien hoe kapitalisme, klimaatcrisis en fascisme samenhangen.’ De auteur, Timm Kühn, schrijft: ‘De auto is het symbool van een reactionaire ideologie die het…

De Duitse krant taz legt uit waarom de strijd tegen de klimaatverandering antifascistisch is. Een woke-activist en redacteur biedt met zijn aankondiging van allerhande demonstraties een verhelderende kijk op de huichelarij van de internationale auto-industrie en zijn eigen bizarre gedachtenkronkels.

Kapitalistische vrijheidsvoorstelling

De ondertitel van het artikel is veelbelovend: ‘Aan hand van de Duitse auto-ideologie is te zien hoe kapitalisme, klimaatcrisis en fascisme samenhangen.’ De auteur, Timm Kühn, schrijft: ‘De auto is het symbool van een reactionaire ideologie die het voertuig tot een identificatiesymbool van de mannelijk-kapitalistische vrijheidsvoorstelling maakt.’ Aanleiding voor zijn column vormt een uitnodiging voor deelname aan protesten tegen de Internationale Automobilausstellung (IAA), ‘een enorme greenwashing-propagandashow, beschermd door 4.500 politieagenten’.

Actrice en klimaatexpert

Met deze beschrijving van de IAA vat Kühn — ondanks zijn mesjogge woke-retoriek — de koe bij de horens. De organisatoren beschrijven de beurs, die van 5 tot 10 september in München plaatsvindt, als het grootste mobiliteitsevenement ter wereld. In overeenstemming met de pensée unique strijden ze uiteraard flink voor een beter klimaat. Zo neemt de Amerikaanse actrice en zelfverklaarde milieu-expert Nathalie Portman op 5 september deel aan een discussiepanel over ‘hoe duurzame mobiliteitsoplossingen betaalbaar en toegankelijk kunnen worden gemaakt voor iedereen, zodat de overgang naar duurzame mobiliteit kan slagen’.

Milieuvriendelijke Chinezen

De IAA biedt niet alleen Hollywood een platform, ook de Chinezen mogen er laten zien dat ze de wereldwijd gepromote klimaatverandering op gepaste wijze bestrijden. De Chinese autofabrikant BYD presenteert zes e-limousines en SUV-modellen onder het motto ‘samen bouwen aan de groene mobiliteitsdroom’. Het hoogtepunt was de Europese première van de SEAL U, ‘een SUV-uitloper van de Seal e-limousine’, aldus het persbericht van de eerste dag.

Voor luttele 175 euro mag men op het expositieterrein een hele dag de SEAL U en andere voor iedereen toegankelijke duurzame mobiliteitsoplossingen bewonderen. Prettig is daarbij te weten dat gebruik van het openbaar vervoer in München inclusief is. Nog prettiger is dat we dan wederom aan het milieu denken. ‘Met de GoGreen-ticketoptie betaal je vier euro meer per ticket en draag je bij aan de veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen bij aankomst en vertrek’, aldus de homepage van IAA. Een rake formulering die uitstekend bij de Chinezen en hun vertaalde handleidingen past.

Reactionaire auto-kapitalist

Van de milieuvriendelijke IAA terug naar de taz-column. Omdat het hoofdkantoor van de uiterst linkse krant zich in Berlijn bevindt, wijst de vinger voor actie ook naar de aldaar gezetelde Tesla-fabriek van een bekende ‘reactionaire auto-kapitalist’. ‘Midden in een verzandende omgeving wil Musk zijn Tesla-fabriek in Grünheide uitbreiden die naar verluidt nu al evenveel water verbruikt als een stad met 40.000 inwoners. Een alliantie van mensen en groepen die zich hiertegen verzetten, nodigt je uit voor een boswandeling om meer te weten te komen over deze plek van verwoesting’, aldus Kühn.

Allemaal nazi’s

Interessant is uiteraard hoe de spagaat tussen ‘klimaatcrisis’ en fascisme wordt gemaakt. De taz-redacteur schrijft:

‘De klimaatcrisis herbergt ook een fascistisch gevaar. Dit is regelmatig te zien in de geweldsuitbarstingen tegen activisten van de Letzte Generation. In plaats van te vechten tegen de klimaatcrisis, ontkennen veel mensen liever de bedreiging en sluiten zich met hun privileges binnen de eigen vier muren op. De auto wordt dan omgedoopt tot een symbool van kapitalistische vrijheid en verwoed verdedigd. De klimaatcrisis wordt tot een (Joods) complot verklaard. Gestreden wordt tegen alles wat progressief, buitenlands en niet-hetero-normatief is.’

Kühn vervolgt: ‘In Duitsland weten we waar dit toe leidt. Om te waarschuwen tegen het nazisme riepen overlevenden van concentratiekampen en gevangenissen in 1945 de ‘Dag van Herinnering’ in het leven. De organisatie vraagt iedereen deel te nemen aan een actiedag tegen racisme, neonazisme en oorlog op zondag (10-09). Om 11 uur start een antifascistische fietstocht op de Pariser Platz.’

En de fiets?

De taz-redacteur vermeldt — kennelijk bewust — niet de ontoereikende geschiedeniskennis van de organisatoren van de fietstocht. Volgens het Nederlandse Nationaal Fietsmuseum Velorama stalen de nazi’s alleen al in Nederland 180.000 fietsen in vijf jaar bezettingstijd. Of de fiets daarmee tot een ‘identificatiesymbool van de mannelijk-fascistische vrijheidsvoorstelling’ is verworden? Hopelijk is dat in een van de volgende edities van de Duitse krant te lezen…