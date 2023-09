Duitse media noemen 13-jarige een ‘neonazi’

In Keulen vond eind augustus een huiszoeking plaats bij een 13-jarige. Hij zou in een chat plannen hebben geuit over het plaatsen van een bom in een asielzoekerscentrum. De politie vond in zijn slaapkamer geen explosieven. Duitse media spraken eensgezind over het ultieme gevaar dat jeugdige neonazi’s zouden vormen. Bommen gooien De jongen uit Keulen had volgens weekblad Der Spiegel een 'Feuerkrieg Division' Telegram-kanaal gestart. Daar zou hij met ‘een paar dozijn gelijkgezinden haat spuien‘. De scholier zou andere deelnemers…

In Keulen vond eind augustus een huiszoeking plaats bij een 13-jarige. Hij zou in een chat plannen hebben geuit over het plaatsen van een bom in een asielzoekerscentrum. De politie vond in zijn slaapkamer geen explosieven. Duitse media spraken eensgezind over het ultieme gevaar dat jeugdige neonazi’s zouden vormen.

Bommen gooien

De jongen uit Keulen had volgens weekblad Der Spiegel een ‘Feuerkrieg Division’ Telegram-kanaal gestart. Daar zou hij met ‘een paar dozijn gelijkgezinden haat spuien‘. De scholier zou andere deelnemers hebben gevraagd of ze soms ook zin hadden een bom op een asielzoekerscentrum te gooien. Ook deelde hij volgens het opinietijdschrift een handleiding voor de bouw van explosieven. Of de beweringen op waarheid berusten, kan niet meer worden geverifieerd. Alle berichten op het kanaal zijn inmiddels verwijderd.

Serieuze bedreiging

Der Spiegel creëerde onder de titel ‘Terreur uit de kinderkamer’ bewust een beeld van een serieuze bedreiging. In het artikel is onder andere te lezen: ‘Heinz (gefingeerde naam) plaatst instructies voor het maken van explosieven en pistolen en presenteert trots zijn winkelwagentje bij de online retailer Amazon. Het bevat verschillende chemicaliën. Hij demonstreert zijn eerste experimenten in filmpjes die hij opneemt met een mobiele telefoon. In één video barst een blauw poeder in vlammen uit. ‘We hebben wapens nodig anders kunnen we geen Joden of Niggas doden’, schrijft hij.’

Jonge neonazi’s als Heinz zouden volgens Der spiegel ‘hun krachten bundelen op online kanalen met als doel chaos te veroorzaken door middel van aanslagen’. Op die manier zouden ze een rassenoorlog uit willen lokken. Aan het einde verzuchten de drie auteurs: ‘De jongen wordt helaas niet aangeklaagd. Hij kan niet vervolgd worden vanwege zijn leeftijd. In gevallen als deze bereikt het rechtssysteem zijn grenzen.’ De dertienjarige scholier zou voorlopig in een psychiatrische kliniek zijn geplaatst.

Door de berichten van de dertienjarige scholier letterlijk te citeren tonen de Duitse reporters weinig respect voor professionele gedragsregels. Zowel nationale bonden voor journalistiek als internationale organisaties schrijven terecht dat je uiterst voorzichtig te werk moet gaan bij het openbaar maken van uitspraken van kinderen. Toestemming van de ouders is een van de voorwaarden. ‘De waardigheid en rechten van elk kind worden te allen tijde gerespecteerd’, aldus de richtlijnen van Unicef.

PeRiskoP

Volgens info van de politie vond de huiszoeking bij de minderjarige plaats op basis van PeRiskoP, een afkorting voor ‘Personen mit Risikopotenzial’. Een project dat de deelstaat Noordrijn-Westfalen sinds 2022 toepast om mogelijke terreuraanslagen door extremisten te kunnen voorkomen. Het is een samenwerking tussen politie, psychologen, scholen en allerhande gemeentelijke instanties.

Signaal voor agenten dat iemand tot aanslagen in staat is, vormt een psychische aandoening in combinatie met extremistische uitingen op sociale media of in gesloten chatgroepen. Volgens de oprichter van PeRiskoP moet daarbij ‘worden voorkomen dat mensen wegens psychische afwijkingen worden gestigmatiseerd’. Geen enkel Duits nieuwsmedium stelde zich vragen bij dit overheidsproject .

Exit Deutschland

De Duitse organisatie Exit houdt zich bezig met de begeleiding van mensen die het neonazistische milieu willen verlaten. Dr. Bernd Wagner is een van de medewerkers van het initiatief. Over de zaak in Keulen zegt hij: ‘Natuurlijk moet je van een mug geen olifant maken. Er zijn 13-jarigen die inderdaad in zo’n milieu blijven hangen. Dat gebeurt dan vooral onder invloed van familieleden of een fysiek aanwezige groep. Zulke minderjarigen worden dan onverbeterlijke neonazi’s. Maar dat zijn er echt maar heel weinig.’

De voormalige politiefunctionaris voegt eraan toe: ‘Zonder twijfel moet er met die jongen uit Keulen worden gewerkt. In de eerste plaats is dat een taak voor school en ouders. Maar die dertienjarige mag in geen geval door de pers worden uitgemaakt voor neonazi. Want waar ligt dan de grens? Met dat soort logica kun je net zo goed beweren dat iemand op tweejarige leeftijd een regenworm heeft platgetrapt en daarom crimineel zou zijn.’