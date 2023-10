Duitsland en Elon Musk kibbelen over migranten Middellandse Zee

X-eigenaar Musk mengde zich in het debat over illegale migratie via de Middellandse Zee. Hij bekritiseert Duitsland, dat ngo’s financiert om migranten te helpen over te steken. Vrijdag 29 september herplaatste Elon Musk voor zijn 170 miljoen volgers op X – voorheen Twitter – een ‘post’ van een Engelstalige account uit Italië, @RadioGenoa. Deze conservatieve account wordt vooral in Duitsland door de media afgedaan als extreemrechts, omdat hij bericht over al dan niet vermeende schaduwkanten van massamigratie. De video in…

X-eigenaar Musk mengde zich in het debat over illegale migratie via de Middellandse Zee. Hij bekritiseert Duitsland, dat ngo’s financiert om migranten te helpen over te steken.

Vrijdag 29 september herplaatste Elon Musk voor zijn 170 miljoen volgers op X – voorheen Twitter – een ‘post’ van een Engelstalige account uit Italië, @RadioGenoa. Deze conservatieve account wordt vooral in Duitsland door de media afgedaan als extreemrechts, omdat hij bericht over al dan niet vermeende schaduwkanten van massamigratie. De video in de post laat zien hoe de bemanning van een Duits schip ergens op de Middellandse Zee migranten aan boord haalt en in Italië aflevert.

De begeleidende tekst: ‘There are currently 8 German ngo-ships in the Mediterranean Sea collecting illegal immigrants to be unloaded in Italy. These ngo’s are subsidized by the German government. Let’s hope AfD wins the elections to stop this European suicide.’

Linkse ‘factcheckers’ bestempelden de tweet meteen als fake. Er is inderdaad onduidelijkheid om hoeveel Duitse schepen het gaat, en hoeveel daarvan door Duitsland worden gefinancierd. Maar zeker is dat de Italiaanse premier Meloni persoonlijk haar Duitse collega aanschreef of hij kon stoppen met het betalen van ngo’s om migranten bij haar op de stoep te zetten. Ze zei daar ‘stomverbaasd’ over te zijn. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inderdaad een programma om ‘migranten bij het oversteken van de Middellandse Zee te helpen’.

Volgens de ‘factcheckers’ is het aantal door ngo’s getransporteerde migranten maar een klein percentage van het totaal. Kan kloppen, maar daar zegt de post niks over. Net zomin als over de ‘aanzuigende werking’ van ngo-schepen die liggen te wachten op passanten. Die is er helemaal niet, roepen de factcheckers, wijzend naar een gammel onderzoek uit 2019 dat steevast wordt aangehaald.

X-eigenaar Musk vroeg zich in een reactie op de post van @RadioGenua af of ‘het Duitse publiek zich hiervan bewust is’. Hij gooide daarmee een knuppel in het hoenderhok. Vooral vanwege het stemadvies voor het AfD (Alternative für Deutschland) in de post. Zondag 8 oktober zijn er verkiezingen in de belangrijke deelstaten Hessen en Beieren.

Gat in de grond

‘Elon Musk wil dat extreemrechtse AfD wint’, kopten de kranten.

De miljardair zelf zei dat hij ‘de AfD niet zou kunnen onderscheiden van een gat in de grond’. Een woordspeling op de Amerikaanse uitdrukking over het verschil niet weten tussen je kont en een gat in de grond.

Zelfs de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock van de Groenen reageerde op Musk: ‘Jazeker (is het Duitse volk zich hiervan bewust). Dat heet levens redden’.

Musk weer: ‘Dus daar zijn jullie trots op. Interessant. Ik vraag me af of een meerderheid in Duitsland dit ondersteunt. Is daar een peiling over gehouden? En is het geen schending van de Italiaanse soevereiniteit door Duitsland om zoveel illegale migranten te transporteren naar Italiaanse bodem? Doet aan een invasie denken…’

Op hoeveel zere tenen tegelijk kun je staan?

Waar veel Duitsers zich in ieder geval van bewust zijn, is dat het ‘levens redden’-verhaal niet klopt. Zij spreken over de ‘Schlepperei’ van migranten. De smokkel van bijna uitsluitend jonge mannen die in gammele bootjes vlak voor de kust van Noord-Afrika wachten om ‘gered’ te worden door ngo’s. En dan niet veilig en wel weer aan land worden gebracht, maar naar Italië verscheept. De Duitse overheid betaalt daaraan mee. Iedereen weet dat het zo gaat, maar premier Meloni staat binnen de EU te zwak om er iets aan te doen. Er gaan overigens sterke geruchten dat de EU doende is Meloni te ‘vervangen’. Zoals ze eerder deed met Giuseppe Conte van de Vijfsterrenbeweging, die in 2021 werd vervangen door de EU-gezinde technocraat Mario Draghi.

Grensbewaking

De commentaren van Musk kwamen één dag nadat hij zelf in Texas was geweest, om aan de grens met Mexico het Amerikaanse migratieprobleem van dichtbij te bekijken. Hij sprak er met lokale politici en grensbewakers.

‘Over de noodzaak van goede grensbewaking zijn beide partijen het eens’, zei hij. ‘Zelfs de Democratische burgemeester van New York acht dit een crisis.’

Duitsland heeft overigens een wet die platforms als X dwingt om adressen van gebruikers te verschaffen als de overheid dat verlangt. Met andere woorden: als de inhoud van geplaatste teksten die overheid niet bevalt. Ook als de adressen zich buiten Duitsland bevinden. Er wordt al gekscherend gezegd dat X nu gedwongen kan worden het adres van Musk aan de Duitse overheid te overhandigen.

Dat nu wordt gesproken over ‘levens redden’ in plaats van ‘migranten helpen naar de EU over te steken’, zelfs door Duitse ministers, is niet toevallig. Het is progressief-liberale newspeak in de geest van ‘een man kan een vrouw worden’. Of ‘er vallen miljarden doden’ als we niet allemaal elektrisch gaan rijden. In een Tesla van Elon Musk, dat dan weer wel.