Duitsland Vooruit!

Mijn abonnement op De Morgen loopt op zijn laatste poten. Op 1 december is het vat af. Teveel woke, teveel suffe columns van jonge vrouwen die enkel kunnen schrijven over hun mislukt liefdesleven.

Geplaatst in een ruimer tijdsperspectief maakt de stopzetting van mijn abonnement echter gewoon deel uit van een voortdurende slingerbeweging tussen De Standaard en De Morgen. Maar deze keer heb ik beslist om de omslag gepaard te laten gaan met een andere. De krant tuimelt hier rond zes uur ’s morgens in de bus. Dat stemt perfect overeen met het tijdstip waarop ik opsta. Ik ga dan naar beneden, zet koffie, pulk de krant uit de bus en trek me tot ongeveer zeven uur terug in mijn bed met koffie en een krant. Behalve op de ochtenden waarop ik ga lopen in het park.

Kutautochtonen en dito allochtonen, één strijd één front!

Vervolgens bagger ik mij door een zandbank van slecht nieuws. Mensen met Vlaamse leeuwenvlaggen betogen in Brussel zij aan zij met ‘de lokale jeugd’ voor de vrijheid. Een vrijheid die er onder andere uit bestaat dat ze als ongevaccineerden tachtig dagen lang een bed op intensieve zorgen in beslag nemen. In die periode hadden daar al veertig open hartoperaties uitgevoerd kunnen worden die nu dus moeten worden uitgesteld. Vrijheid blijheid!

Een kip zonder kop die haar eigen persbericht niet gelezen heeft komt de vrijheidsstrijders op de ‘regimezender’ vertegenwoordigen en vraagt aan de voorzitter van de liberalen of hij dan geen einddatum kan plakken op de coronamaatregelen? Ga met zo’n vrouwen naar de oorlog, maar hou er wel rekening mee dat ze voor het donker moeten thuis zijn.

Den Duits

Je wordt er niet vrolijk van. Zeker niet om zes uur ’s morgens, terwijl het nog donker is. Daarom heb ik het volgende beslist: elke ochtend reik ik een prijs uit aan het goede nieuws van de dag, en ik zorg ervoor dat het vooral dit nieuws is dat de rest van de dag mijn gemoedstoestand bepaalt.

Dat goede nieuws zal zich ook weerspiegelen in mijn columns, wat betekent dat de Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur weinig tot niet aan bod zullen komen. Maar ik zal dat nog wel compenseren, waarover later meer.

Vanochtend ging de prijs alvast naar: den Duits!

Den Duits heeft namelijk een nieuwe regering, bestaande uit sociaaldemocraten, groenen en liberalen. Dat is zeer goed nieuws voor Europa, voor België, en uiteindelijk dus ook voor Vlaanderen. Mensen zoals een Olaf Scholz en Joe Biden hebben immers net iets meer impact op ons dagelijks leven dan pakweg de burgemeester van Antwerpen.

En die impact zal er zijn: versterking van de Europese Unie, vierhonderdduizend nieuwe woningen per jaar, minimumloon verhoogd tot 12 euro per uur, verplichte vaccinatie voor bepaalde beroepsgroepen zoals de zorg en het leger, versnelde digitalisering, en als kersje op de taart de legalisatie van cannabis. Bovendien, als het regent in Berlijn, dan druppelt het in Antwerpen. Den Duits heeft deze prijs dan ook dubbel en dik verdiend.

Duitsland Vooruit!