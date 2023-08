‘Earth Overshoot Day’ gebaseerd op arbitraire veronderstellingen

'Earth Overshoot Day' viel dit jaar aan het begin van deze maand. Het is de dag waarop de wereld evenveel gebruikt heeft als de planeet in één jaar tijd kan produceren en absorberen. Maar is dat wel zo gemakkelijk te meten? Hoe kan je berekenen dat ‘de capaciteit van de aarde om die hulpbronnen in dat jaar te regenereren’ overschreden is, als er zoveel verschillende manieren zijn om de kwestie te bekijken? De ecologische voetafdruk wordt uitgedrukt in mondiale hectaren…

‘Earth Overshoot Day’ viel dit jaar aan het begin van deze maand. Het is de dag waarop de wereld evenveel gebruikt heeft als de planeet in één jaar tijd kan produceren en absorberen. Maar is dat wel zo gemakkelijk te meten?

Hoe kan je berekenen dat ‘de capaciteit van de aarde om die hulpbronnen in dat jaar te regenereren’ overschreden is, als er zoveel verschillende manieren zijn om de kwestie te bekijken? De ecologische voetafdruk wordt uitgedrukt in mondiale hectaren die het gemiddelde ‘bioproductieve’ gebied vertegenwoordigen per persoon op aarde. De ‘biocapaciteit’ is dan het vermogen van de ecosystemen van de aarde om hulpbronnen te regenereren en afval te absorberen. De biocapaciteit wordt gedeeld door de ecologische voetafdruk en die verhouding vermenigvuldigd met 365.

Indicatoren

Zodra je beseft dat er zes indicatoren zijn, stelt zich al de vraag wat de relatieve weging is van elke factor. En als in de feiten blijkt dat vooral de CO2-uitstoot veel van de evolutie van de indicator verklaart, stellen zich nieuwe vragen. Die betreffen eigenlijk in belangrijke mate het arbitraire karakter van de veronderstellingen die gemaakt worden.

Waarom zouden meer bossen wel het criterium zijn om CO2 te verminderen maar meer technologische middelen niet? Je krijgt al snel een heel dubbelzinnige discussie. Als je kritiek formuleert op het feit dat een alternatieve keuze gemaakt kan worden voor talrijke assumpties, krijg je het antwoord dat je het punt mist. ‘Het doel is om bewustzijn te creëren over onze milieu-impact en individuen, gemeenschappen en regeringen aan te moedigen acties te ondernemen.’ Maar telt dan niet of de maatstaf correct is?

Vermogensongelijkheid

Iets vergelijkbaars doet zich elk jaar voor met berichten over de vermogensverdeling die de pers elk jaar publiceert op aanbrengen van Oxfam. De typische titel is dan dat ’85 mensen zoveel vermogen hebben als de onderste helft van de bevolking’. Jaar na jaar reageerde ik dat er wel wat af te dingen valt op de methodologie. Over de jaren heen lijkt de pers echter minder ruimte te laten voor een kritische noot. Er speelt ongetwijfeld een soort gewenningseffect. De persberichten van Oxfam of de Global Footprint organisatie gaan gewoon rechtstreeks de krant in.

Nochtans verdient ook de Oxfam-analyse een kritische blik. Waarom stelt men zo weinig de vraag waarom in de data van Oxfam zowat alle inwoners van China tot de top 90 procent van wereldwijde rijkdom wordt gerekend, en het overgrote deel van de Chinezen zich zelfs in de bovenste helft bevindt? En waarom is de Verenigde Staten zo oververtegenwoordigd in het laagste deciel?

Grote conclusies

Het antwoord is dat de cijfers ‘activa minus schulden’ betreffen. Als je de nettowaarde van de onderste deciel van de wereld bij elkaar optelt in de Oxfamdata, kom je uit op min duizend miljard dollar. Negatief dus. De armste mensen ter wereld volgens die methodologie bevinden zich niet in India, Pakistan of Bangladesh maar betreffen individuen in het Westen.

Eenmaal je begrijpt hoe de data opgebouwd zijn, besef je dat het wel heel hachelijk wordt om op deze basis grote conclusies te trekken. De mensen met een aanzienlijk negatief vermogen zitten bijvoorbeeld vooral in de Verenigde. Staten. Als je doorhebt dat het vaak ondernemers zijn met enorm succesvolle bedrijven, dan denk je wel twee keer na. Of je zou hopen dat er wordt nagedacht vooraleer grote politieke conclusies te verbinden aan dergelijke maatstaven. Uiteraard neemt dat niet weg dat er ongelijkheid is in de wereld. Alleen blijkt het heel hachelijk om op de basis van hachelijke data grote rekensommen te maken die neerkomen op het aggregeren van data op een wijze die weinig zinvol is.

Is het dan normaal dat elk jaar zoveel kritiekloze aandacht is voor zowel de berichten van Oxfam als het ‘Global Footprint Network’? Aangezien de methodes betwistbaar zijn, zou het journalistiek sterk zijn dit elk jaar ook gewoon te vermelden.