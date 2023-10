Een akkoord over hervorming van Franstalige instellingen?

Na discrete besprekingen zouden de voorzitters van PS, MR en Ecolo een compromis hebben bereikt over de reorganisatie van de Franstalige instellingen. 'Zouden', want bepaalde punten moeten ze nog bijschaven voor ze een resolutie aan de parlementsleden kunnen voorleggen. Dat is belangrijk nieuws, op een moment dat de Franse Gemeenschap op de zesendertigste plaats staat wat haar begroting betreft en het Waals Gewest afstevent op een tekort van 3 miljard euro. Franse Gemeenschap Tot grote ergernis van de ultra-regionalisten, die…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Na discrete besprekingen zouden de voorzitters van PS, MR en Ecolo een compromis hebben bereikt over de reorganisatie van de Franstalige instellingen. ‘Zouden’, want bepaalde punten moeten ze nog bijschaven voor ze een resolutie aan de parlementsleden kunnen voorleggen.

Dat is belangrijk nieuws, op een moment dat de Franse Gemeenschap op de zesendertigste plaats staat wat haar begroting betreft en het Waals Gewest afstevent op een tekort van 3 miljard euro.

Franse Gemeenschap

Tot grote ergernis van de ultra-regionalisten, die de Franse Gemeenschap het liefst zien verdwijnen, wordt de Franse Gemeenschap volgens de nieuwe plannen gehandhaafd met vier essentiële bevoegdheden: cultuur, onderwijs, audiovisuele media en onderzoek. Alle andere bevoegdheden gaan naar het Waalse en Brusselse Gewest.

Om de rekening te drukken, zou het akkoord ervoor zorgen dat het aantal ministers vermindert. Sommigen krijgen dan een dubbele functie (maar met slechts één salaris). Het aantal parlementsleden zou van 94 naar 60 gaan. Ook de wisseling van vergaderingen wordt afgeschaft en de diensten van de verschillende parlementen gebundeld.

Hoewel de veranderingen op gejuich kunnen rekenen, is het belangrijk om realistisch te blijven. De financiële impact zal niet in verhouding staan tot het tekort van de Franse Gemeenschap.

Brusselse identiteit

Zolang de oprichting van het Brussels Gewest werd betwist en tegengehouden door Vlaanderen, had de Franse Gemeenschap een goede bestaansreden. Ze diende als teken van solidariteit tussen de Walen en de Franstalige Brusselaars.

Het Brussels Gewest kwam er uiteindelijk in 1989, dankzij de opoffering van José Happart (PS) als burgemeester van Voeren. Sindsdien liet de Brusselse identiteit zich altijd gelden. In die mate zelfs dat Bart De Wever (N-VA) in 2021 over de Vlamingen in Brussel zei: ‘Ze kijken vaak naar Vlaanderen om geld in te zamelen. Maar zodra ze hier in Brussel zijn, vermijden ze angstvallig het woord Vlaanderen. Het zijn Brusselaars.’

Deze bevestiging van een Brusselse identiteit werd duidelijk in de twee enquêtes die in 2013 werden gehouden. Op de vraag welke weg ze zouden kiezen als België zou verdwijnen, was een meerderheid van de Brusselaars (tussen 68 procent en 73,9 procent) voorstander van een autonoom statuut.

Dat doet de vraag rijzen naar de noodzaak om de organische band tussen Wallonië en Brussel, die de Franse Gemeenschap wil zijn, te behouden. Vooral omdat de Gemeenschap zonder substantiële herfinanciering ten dode is opgeschreven. Bovendien zal een dergelijke reorganisatie van de Franstalige instellingen het onmogelijk maken om de dag na de verkiezingen van 8 juni 2024 een confrontatie tussen het Noorden en het Zuiden van de Gemeenschap te vermijden.

Zonder kapitein

Als de Franstalige leiders bij hun weigering blijven om te onderhandelen over het confederalistische project, zoals een meerderheid in Vlaanderen dat ziet, zou de boot ‘België’ wel eens zonder kapitein aan het roer kunnen komen te zitten… In een interview op de RTBF op 28 september maakte Pierre-Yves Jeholet (MR), minister-president van de Franse Gemeenschap, duidelijk: ‘Autonomie geven aan Vlaanderen in ruil voor geld zou een vergissing zijn. En toch is dat wat er altijd gebeurd is…’

Maar hoe gaat hij het onderwijs beheren dat goed is voor 75 procent van het totaal? Hij heeft het over het verlagen van de loonsom, een maatregel die zeker leraren de straat op zal sturen en een ‘sociaal bloedbad’ zal veroorzaken (een uitdrukking die Jeholet echt heeft gebruikt). Dan is er nog de toevlucht tot een nieuwe lening, die de erbarmelijke schuld alleen maar zou vergroten.

Pierre-Yves Jeholet wordt in feite geconfronteerd met een totaal verduisterde hemel. Het is als een slang die zijn eigen staart inslikt.