Profileringsprietpraat in de Wetstraat

Zowat het enige van Chinese makelij dat na veertien dagen niet uit elkaar valt, is het coronavirus. Met dank aan het prestigieuze ‘Wuhan Institute of Virology’. Dit vooraanstaande biolabo specialiseert zich onder meer in onderzoek naar kroonvirussen bij hoefijzerneuzen… Neen dat is geen schalkse verwijzing naar Pieter De Crem, maar een ras van vleermuizen. Als bij toeval breekt de coronapandemie uit in Wuhan en blijkt het een virus afkomstig van vleermuizen. Complottheorieën zijn niet aan mij besteed, maar het licht van de zon ontkennen evenmin.

Maggie blunderblok

Maggie is een blunderblok aan ons been. Ze waggelt door deze crisis met een traagheid die zelfs de briljantste neurologen en psychologen niet kunnen meten. Deze week kwam ze met het heugelijk nieuws dat er na drie maanden voldoende medische mondmaskers waren voor onze witte helden. Halleluja. Maggie De Block weegt niet op deze crisis, ze heeft nochtans genoeg gewicht om in de schaal te leggen. Hoewel, dat gewicht niet altijd veel inhoud betekent konden we antropologisch al bij mammoeten vastellen.

Coronanikab met legerprint

Nadat ze zelf besefte dat haar onbekwaamheid haar voor de voeten liep, stompte ze Phillipe De Backer uit zijn ministeriele coma om mondmaskers te bestellen. Maar het kadaver van de Antwerpse liberalen reed eerst enkel dagen achteruit vooraleer hij de eerste versnelling vond. Voor het textiele mondmasker of coronanikab voor elke Belg, zou men het slimmer aanpakken en het leger ze laten bestellen.

Daarvoor werd onze minister van kaki-aangelegenheden Phillippe Goffin uit de bar van de officieren gesleurd. Een Waals minister vragen om snél mondmaskers te leveren is een retorische vraag met als antwoord: utopie. Waar vind je een Waalse soldaat die snél werkt of een Waalse politicus die gezwind functioneert? À l’aise, mes amis Walons.

Gefilterd zonder filter

De levensnoodzakelijke filters zouden dan weer door Koen Geens aangevoerd worden. De man denkt sneller dan de wind, spreekt trager dan Phillippe Geubels en realiseert amper 1% van wat hij voorstelt. En wat had je gedacht? Ook de filters bleven steken tussen de sacristie en het altaar. Het Belgische blunderbulletin is stilaan zo omvangrijk, dat Pano tien reportages plant en zo hallucinant dat Netflix hengelt naar het calamiteitenscenario voor zijn volgende rampenfilm.

Het Rijk der Vrouw

We werden genaaid door de regering dus naaien we zelf onze mondmaskers. Maar hoe maak je zo’n coronanikab? Helaas, na een intense zoektocht tussen mijn vergeten collectie van Rijk Der Vrouw-tijdschriften, waar elke week snit-en-naad-patronen werden bijgeleverd, vond ik geen ontwerp voor een nikab.

In de jaren zeventig hadden moslims nog geen naaimachine en hadden wij nog geen moslims. Gelukkig slaagde deze regering er wel in om een dessin online te plaatsen en kan ik nu mijn gezicht beschermen tegen niesbuien en spiekende medereizigers op de trein.

Geen power, geen point

Volgens Egbert Lachaert was de persconferentie van afgelopen woensdag ‘met power en to the point’. Welke point en welke power Egbert? Ik hoorde een eentonig gezaagd van een Nederlands boemeltreintje en een Franse tongwaterval.

De oproep tot bubbelburgerzin is een zeepbel met de envergure van de Bourgondische Belg. Een bubbelfolie a quatre, u aangeboden door politici in bubbelfolie. Lockdownparty’s en paasbrasserijen zullen klein bier lijken tegen de moederdagslampamperij. Wees daar maar zeker van. Kleine tip voor Maggie, Sophie, Jan en Elio: wie er niet gezond uitziet en geen verstandige beslissingen neemt, kan nooit overtuigend oproepen tot gezond verstand.

Ploeterdag

Moederdag wordt een ploeterdag zonder bloemen en cadeautjes. De lockloose maakt van moederdag een vierschaar met schoonmoederdisputen en kinderkeuzes. Moederdag werd niet gered, ze werd gesodomiseerd met heksenbezems en toverstafjes van regerings(ei)leiders.

Unionisten wijzen met de vinger naar onze federale pizza van regeringen en naar de versplinterde bevoegdheden. Maar dat is larie. Het maakt geen verschil uit of we nu één regering hebben die klungelt of zes tegen elkaar botsende regeringen hebben die van de ene miskleun in de ander stappen.

Fawlty Towers

We hebben bekwame politici nodig met oog voor het algemeen belang, maar we krijgen egomaniakale slapjanussen die verzuipen in angstzweet voor twittergeleuter, mediagekanker en opiniepeilingoplichterij. Deze coronacrisis onthulde dat onze hoogste politieke klasse geen stormbestendige kapiteins zijn, maar een hoog Fawlty Towers-gehalte huisvesten.

Ook in het parlement is de bezigheidstherapie alweer verschoven naar salariswagens, kerncentrales en cadeaupensioenen voor mijnwerkers. Particratie en particularisme vieren er hoogtij. Hoe minder politici in het halfrond, hoe hoger het gehalte profileringsprietpraat. Ik kijk met heimwee naar de tijd toen brexit onze grootste zorg was en de vorming van een regering onze kranten vulden. Deze wereldschokkende problemen van weleer lijken nu futiel; een verkoudheidje in barre wintertijd.