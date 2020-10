Een Ecolo-minister met FDF-trekjes

Echt moeilijk was het niet om een spectaculaire uitbraak van het coronavirus in Brussel te voorspellen, deze zomer. Het was warm weer en het veelkoppige Brusselse bestuur was in vakantiestemming. Er werd meewarig gedaan over de Antwerpse cijfers. Antwerpen is volgens veel Franstalige Brusselaars omwille van zijn burgemeester Bart De Wever aangetast door het Vlaams-nationalistische virus. Dat vinden zij gevaarlijker dan corona. In Brussel was er geen reden tot paniek, zo werd vanuit het kabinet van gezondheidsminister Maron meegedeeld. De…

Echt moeilijk was het niet om een spectaculaire uitbraak van het coronavirus in Brussel te voorspellen, deze zomer. Het was warm weer en het veelkoppige Brusselse bestuur was in vakantiestemming. Er werd meewarig gedaan over de Antwerpse cijfers. Antwerpen is volgens veel Franstalige Brusselaars omwille van zijn burgemeester Bart De Wever aangetast door het Vlaams-nationalistische virus. Dat vinden zij gevaarlijker dan corona. In Brussel was er geen reden tot paniek, zo werd vanuit het kabinet van gezondheidsminister Maron meegedeeld. De minister-president was dezelfde mening toegedaan.

Ik liep in die periode vaak over straten en pleinen van Vorst, de gemeente waar ik woon, en het nabijgelegen Sint-Gillis. Dichtbewoonde wijken, waar grote gezinnen in veel te kleine appartementen samenhokken. Maar ik was minder verontrust door de inwoners van Marokkaanse afkomst, die mondmaskers droegen en de coronaregels leken te respecteren. Bedenkelijker waren vrolijke groepen die naargelang de avond vorderde steeds meer dronken werden en nog nooit van afstandregels gehoord leken te hebben. En nog bedenkelijker was dat ik in geen uren enige buurtwacht of agent zag…

Het is niet verantwoord om de hoge Brusselse cijfers alleen aan de politiek toe te schrijven. Wie de stad een beetje kent, weet dat het niet eenvoudig is om de meer dan 180 nationaliteiten op één lijn te krijgen. Dat is een zware taak.

Structuren en persoonlijkheden

Maar daarover gaat het net in politiek: zich laten verkiezen, mandaten opnemen omdat men iets wil doen aan het gemeenschappelijk welzijn. En het is daar dat het fout loopt in Brussel: de gebrekkige werking van de structuren en het lage niveau van de politieke spelers.

Eerst de structuren. In Brussel zijn de bevoegdheden over coronamaatregelen verdeeld over: de minister-president Rudy Vervoort, de would-be gouverneur Viviane Scholliers, de minister van Gezondheid Alain Maron en de negentien burgemeesters. Bij vergaderingen worden ook de hoofden van de zes politiezones betrokken.

Vervoort heeft sinds de vorige staatshervorming een coördinerende taak over veiligheid, maar hij neemt die slechts zuinig op. Het lijkt er vooral op dat hij vooral zijn collega-burgemeesters niet wil schofferen. Wat de hoge ambtenaar Scholliers eigenlijk doet, is niet echt duidelijk. Men kan zich zonder moeite een beeld vormen van het kakofonisch gekakel dat te horen is op dit soort bijeenkomsten waaraan bijna dertig mensen deelnemen en de voorzitter uitblinkt door een gebrek aan leiderschap.

Examen van onbekwaamheid

En dan de politici zelf. Als de coronacrisis een examen van bekwaamheid zou zijn, dan zijn er toch wel wat Brusselse politici door het ijs gezakt. In de eerste plaats de minister-president, die op geen enkel moment enige blijk gaf van leiderschap en uitblonk door het zolang mogelijke afwachten om toch niemand voor het hoofd te stoten. Zijn gebrek aan grandeur bleek vooral uit zijn ondoordachte daad om zelf het alarmniveau van 20 naar 50 besmettingen op te trekken. Waardoor hij zichzelf, maar vooral het virus volop de tijd gaf om verder te woekeren.

Die houding zette ook de toon voor de burgemeesters, die allergisch lijken te zijn van een harde aanpak. Burgerwachten in Molenbeek, waar het aantal besmettingen een recordaantal bereikte, gaan overtreders niet verbaliseren, maar enkel aanmanen.

Alain Maron

Erger dan Vervoort is zijn minister van Gezondheid, Alain Maron (Ecolo). Het blijft een onopgeloste vraag waarom een regionaal minister een gemeenschapsbevoegdheid heeft. Die gaat eigenlijk niet verder dan uitvoering wat er op gemeenschapsniveau beslist is: want er is ook nog een minister bij de Fédération Wallonie-Bruxelles die gezondheid als voornaamste bevoegdheid heeft. In Brussel heeft bovendien ook minister Elke Van den Brandt (Groen) haar zeg op gezondheidsvlak, maar zij heeft met Maron in afgesproken dat hij dat domein beheert.

Maron heeft nooit de indruk gegeven het probleem van de coronacrisis te beheersen. Dat is een bijzonder pijnlijk, temeer omdat hij er zelf slachtoffer van was en dus aan de lijve mocht ondervinden hoe erg dit virus wel is. Het is te vrezen dat Maron niet sterk genoeg staat om dit moeilijk mandaat uit te oefenen. Hij had een enorm aureool gekregen als de killer van burgemeester Mayeur in het Samusocial-schandaal, een dossier dat hij ten zeerste beheerste. Daardoor was zijn positie ongenaakbaar binnen zijn partij. Misschien heeft hij gedacht met het ministerschap van Gezondheid een overzichtelijk departement te kunnen beheren. Dat was buiten het virus gerekend.

Het UZ als Vlaams bastion

Maron lijkt nu wel de pedalen kwijt. Vorige week vloog hij tegen een journalist van Bruzz uit omdat die hem naar een reactie vroeg op de alarmerende berichten die de directeur van het UZ Brussel de wereld had ingestuurd. ‘Een Nederlandstalig Brussels ziekenhuis trekt aan de alarmbel,’ sprak een duidelijk geënerveerde Maron, ‘maar in Antwerpen zijn er maar liefst zes van de veertien ziekenhuizen waar op meer dan 15 procent (de afgesproken drempel – red.) van hun bedden op intensieve zorgen coronapatiënten liggen. Daar praat niemand over.’ In Brussel zijn ministers niet gewend aan kritische vragen, zeker als ze van er maar de helft van begrijpen omdat ze in het Nederlands gesteld zijn.

Refereren naar het Brusselse UZ als een ‘Nederlandstalig’ ziekenhuis, als een Vlaams bruggenhoofd, is ongehoord. Het UZ is het enige ziekenhuis in Brussel waar men in het Nederlands, maar ook in het Frans terecht kan. Maar het is geen ‘Nederlandstalig’ maar een ‘Brussels’ ziekenhuis. Dat Maron zich een dergelijke FDF-waardige communautaire uitschuiver durft permitteren, en de UZ-directeur als een Vlaamse pion afschildert, zegt veel over zijn onzekerheid. Of is het onbekwaamheid? De vraag is waarom zijn Nederlandstalige collega’s in de Brusselse regering die schoffering over zich heen laten gaan.