Een forser Europees migratiebeleid? Het is nog niet voor meteen

Een snellere screening- en asielprocedure aan de EU-buitengrenzen én een jaarlijkse ‘solidariteitspool’ voor de opvang van asielzoekers bij verhoogde migratiedruk. Dat zijn twee van de voornaamste voorstellen van het Europees Parlement om de asielcrisis aan te pakken. De bal ligt nu in het kamp van de lidstaten, maar het is hoogst twijfelachtig of die zomaar akkoord zullen gaan met de eerder softe en weinig realistische aanpak die het Europees Parlement nu opnieuw bepleit.

Het langverwachte nieuwe Europese asiel- en migratiepact ligt intussen al ruim twee jaar stof te vergaren in een schuif. Samen met de instroom van asielzoekers en illegale migranten, nam de voorbije maanden ook de druk vanuit verschillende lidstaten toe om eindelijk werk te maken van een kordater asielbeleid. De voorstellen die nu in de bevoegde commissie van het Europees Parlement werden goedgekeurd, betekenen volgens staatssecretaris Nicole De Moor een belangrijke stap voorwaarts. Tegelijk suggereert ook zij in een reactie dat deze voorstellen nog verder aangescherpt kunnen worden. ‘De positie van het Europees Parlement is nu vastgelegd, maar deze voorstellen moeten nog verder onderhandeld worden met de Europese Raad. Daar zijn altijd andere positiebepalingen mogelijk, de regeringsleiders zitten wat dat betreft niet altijd op dezelfde lijn als het parlement.’

Screeningsprocedure

Een van de belangrijkste verordeningen die in het parlement groen licht kreeg, legt de regels vast voor de screening aan de EU-grenzen van niet EU-onderdanen, ook na een eventuele redddingsactie op zee. Die screeningprocedure – de identificatie, het nemen van vingerafdrukken en een veiligheidscontrole – zou voortaan niet langer dan vijf dagen mogen aanslepen. Op basis daarvan kunnen de autoriteiten dan beslissen of ze een terugkeerprocedure dan wel een procedure voor internationale bescherming in gang zetten.

Na de eerste screening moet een vereenvoudigde procedure voor asielaanvragen binnen 12 weken worden afgerond, inclusief beroep. In geval van afwijzing volgt er een terugkeerprocedure van maximaal 12 weken. Niet-begeleide minderjarigen, maar ook de gezinnen van kinderen jonger dan 12, moeten altijd onder de reguliere asielprocedure vallen. Tijdens de behandeling van het asielverzoek of de terugkeerprocedure moeten de asielzoekers door de EU-lidstaten worden opgevangen en kunnen ze eventueel ook worden opgesloten. Toch benadrukt het EP dat de focus daarbij altijd op minder strenge maatregelen en alternatieven voor detentie moet liggen.

Amerikaanse toestanden

Zowel N-VA – bij monde van Assita Kanko en Theo Francken – als Vlaamse Belang schieten met scherp op de voorstellen van het Europees Parlement. ‘De Europese Commissie stelt al enkele jaren een nieuwe asielprocedurerichtlijn in het vooruitzicht, met als paradepaardje een strenge grensprocedure’, klinkt het bij N-VA. ‘Nu blijkt dat de opsluiting niet geldt voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en al evenmin voor illegale families met kinderen onder de 12 jaar. Zij kunnen vlot blijven doorreizen. Hiermee zet het Europees Parlement de deur wagenwijd open voor toestanden zoals we die nu al aan de grens tussen Mexico en de VS zien, waar mensensmokkelaars massaal kleine kinderen inzetten om het beloofde land te bereiken.’

Ook de beoogde versnelling van de screening en de eigenlijke asielprocedure is volgens de N-VA-politici totaal onrealistisch. ‘Een gemiddelde asielaanvraag, beroep incluis, duurt in België meer dan twee jaar. En in landen als Italië en Griekenland gaat men dat nu voor duizenden mensen afhandelen in een enkele weken?’

Volgens Tom Vandendriessche, Europarlementslid voor Vlaams Belang, heeft de druk van linkse partijen ervoor gezorgd dat de oorspronkelijke voorstellen in het nieuwe Europese migratiepact compleet tandeloos geworden zijn. ‘De screening-verordening, die het oorspronkelijk mogelijk zou maken voor lidstaten om migranten beter te controleren en sneller terug te sturen, werd aangepast. Zogenaamd om meer bescherming te geven aan migranten. Bovendien worden de rechten van de asielzoekers, van procedure tot familiehereniging, in dit voorstel sterk uitgebreid.’

Staatssecretaris De Moor is het niet eens met die kritiek. ‘Voor nationaliteiten met een lage erkenningsgraad wordt er sowieso een snelle grensprocedure van maximum 30 dagen – zoals wij die ook al kennen op de luchthaven van Zaventem – voorzien’, klinkt het. ‘Wie geen asiel wil aanvragen, belandt onmiddellijk in een terugkeerprocedure. Complexe dossiers die wekenlang zouden duren, gaan sowieso niet in een grensprocedure belanden. Die dient enkel om manifest ongegronde dossiers snel te behandelen, bijvoorbeeld wanneer het duidelijk is dat het om economische migratie gaat.’

Solidariteitspool

Het Europees Parlement stelt daarnaast ook voor om de criteria die bepalen welk EU-land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek – de zogenaamde Dublin-regels – aan te passen. Meer concreet zal er gewerkt worden met een jaarlijkse solidariteitspool, opgesteld door een nieuwe EU-coördinator voor relocatie en gebaseerd op de verwachte jaarlijkse behoeften. Individuele lidstaten zullen dan moeten toezeggen hoeveel mensen zij willen opvangen. Stelt de Europese Commissie daarbij vast dat deze nationale toezeggingen ontoereikend zijn, dan zal ze zelf verdere relocaties voorstellen op basis van een verdeelsleutel die rekening houdt met het aantal inwoners en de economische draagkracht van elke lidstaat. Met dit voorstel hoopt het EP een antwoord te bieden op de veelgehoorde kritiek dat ‘Dublin’ op sterven na dood is en dat het vooral de West-Europese landen zijn die vandaag veel asielzoekers over de vloer krijgen. Of een nieuwe solidariteitspool daar veel aan zal veranderen, blijft maar de vraag.

‘Wat we vooral nodig hebben, is meer medewerking van derde landen’, klinkt het nog bij Nicole De Moor. ‘Alleen is dat een zaak van diplomatie, niet van wetgeving. Vrijwillige terugkeer is goedkoper dan gedwongen, en gemakkelijker te realiseren met derde landen. Het spreekt dus voor zich dat we ook daar verder moeten op inzetten, maar die terugkeerrichtlijn lag nog niet op tafel in het Europees Parlement.’

Volgens Theo Francken wil de Belgische regering met het migratiedossier dan weer vooral scoren tijdens het Belgische EU-voorzitterschap begin 2024, in volle aanloop naar de verkiezingen. ‘Maar ook met deze nieuwe grensprocedure blijft het dweilen met de kraan wagenwijd open.’