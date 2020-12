Een jaar om (nooit) te vergeten

De laatste week van het jaar 2020 geven wij onze lezers de kans om de Doorbraakpersoon van het jaar te verkiezen. De voorbije dagen kon u hier al de portretten lezen van de genomineerden: Samuel Paty, Ahmadreza Djalali, Conner Rousseau, Erika Vlieghe en Ivan Van de Cloot. Ondertussen kan u hier ook stemmen, nog tot de laatste dag van dit te vergeten jaar.

Westerse waarden

De genomineerden staan niet noodzakelijk waar Doorbraak voor staat. Maar elk van hen heeft — willens, nillens — het verschil gemaakt of proberen maken. Ze staan symbool voor de veranderingen die er dit jaar gekomen zijn. Niet altijd positief trouwens.

Paty werd het slachtoffer van zijn ijver om de westerse waarden uit te dragen en uit te leggen naar zijn leerlingen. We mogen dat niet vergeten. We mogen op die waarden niet toegeven. Zelfs niet in corona. Al lijkt dat al te laat. Djalali staat symbool voor zoveel mensen die gegijzeld zijn. Vaak compleet onschuldige mensen die meegetrokken worden in een maalstroom. In het geval van Djalali, een misdadig regime dat hem gebruikt in een cynisch internationaal machtsspel. Het zijn zinloos verwoeste levens.

Nieuwe politiek

Conner Rousseau staat voor een nieuwe politieke generatie. Politieke sociale marketing ten top. Maar toch slaagde de jonge voorzitter er ook in om N-VA en PS bij elkaar te krijgen. En verdiende hij het respect van vele van zijn door de wol geverfde collega-partijvoorzitters. Je mag van Rousseau zeggen wat je wil, hij trok een lijn in de Vlaamse politiek in 2020.

Erika Vlieghe is die andere experte. Experten bepaalden voor een groot deel ons leven dit jaar. De politici verstopten zich achter de experten en sommige experten waanden zich meer dan adviseur. Het was een moeilijk evenwicht. Want wie wil nu niet ‘dé wetenschap’ volgen als politicus? Tot blijkt dat ook de experten het niet altijd eens zijn. Dat er ook in de wetenschap verschillende opinies kunnen bestaan. En ja, dat we goede experten nodig hebben om politici wegwijs te maken. Politici die moeten beslissen, moeten durven beslissen en zelf voor hun beslissingen staan.

Te weinig luizen

Eigenlijk is ook Ivan Van de Cloot zo een expert. Hij durft heilige huisjes aanpakken en houdt zijn mond niet als hij weet dat hij een ‘moeilijke’ boodschap heeft. Van de Cloot kijkt niet om. Hij is verrassend consequent. Lees wat hij in februari schreef over de coronacrisis en wat hij vandaag schrijft. Daar zit lijn in. Hij is de econoom die de overheid op haar verplichtingen wijst. En niet aarzelt ook de fouten in de verf te zetten. Een luis in de pels, zoals er te weinig zijn.

Een moeilijke keuze, maar ze is aan u. Zo zijn we.

De verzorgenden

Dat we de verzorgenden niet hebben toegevoegd wil niet zeggen dat we hun inspanningen niet waarderen. Maar de media die hen nu zo naar voren schuiven — en wij als maatschappij — zijn eigenlijk hypocriet. We keken weg toen hun werk alsmaar moeilijker werd en alsmaar meer door de tijd gemeten. Toen ‘ons Germaine’ ‘die van kamer 113’ werd. Toen verzorgenden vrijwilligers moesten inschakelen om tijd te nemen voor mensen. Hun tijd was gemeten werd, 6 minuten hier, 10 minuten daar. De zorg die ze willen brengen kon vaak niet meer, door ‘het systeem’.

We wisten het allemaal dat het zo werkte in rusthuizen en ziekenhuizen. Maar we zwegen. We hadden een crisis nodig om ons wakker te schudden. We klapten onszelf een goed geweten om 20u tijdens de eerste lockdown. Nu zouden ze de evidente persoon van het jaar zijn en morgen alweer de besparingspost in de sociale zekerheid. Of het slachtoffer van de Belgische constructie.

Vergiftigd geschenk

De woonzorgcentra zijn sinds de zesde staathervorming overgeheveld van het federale naar het Vlaamse niveau. Nu zeggen dat de situatie daar bewijst dat Vlaanderen niet werkt, is veel te kort door de bocht. Vlaanderen heeft nog niet genoeg tijd gehad om de rampzalige situatie recht te trekken. Elk Vlaams parlementslid met een beetje eergevoel zou zich verplicht moeten voelen dat verder op te volgen. Alleen dan doe je de ouderen, de verzorgenden en de coronaslachtoffers recht.

Een jaar om (nooit) te vergeten

2020 wordt een jaar om nooit te vergeten. Dat dragen we ook verder uit in onze reeks eindejaarsinterviews, van kerstdag tot na 1 januari, met een al even eigenzinnige keuze van geïnterviewden.

Zalig

Eerlijk? Die abonnementsformule was een (berekende) gok. Maar het resultaat overtreft ruim onze verwachtingen. Dat geeft aan dat er een draagvlak is voor Doorbraak. Dat daagt ons uit om Doorbraak nog verder uit te bouwen. We zijn vastbesloten om dat te doen.

Graag eindig ik met wensen. Staar u niet blind op wat niet kan, geniet van wat wel kan. Er komen andere tijden.

Zalig kerstfeest, prettig eindejaar en hopelijk tot ziens op een Doorbraakactiviteit in 2021.