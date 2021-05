Een Kat op de Kunstberg

Waarschijnlijk had de Brusselse minister-president Rudy Vervoort (PS) niet verwacht dat er zoveel negatieve reacties zouden komen na zijn aankondiging dat het Gewest zou investeren in een museum rond een stripfiguur. Samen met Philippe Geluck, de geestelijke vader van Le Chat had hij het plan onthuld om in een leegstaand gebouw op de Kunstberg aan het Koningsplein een museum te maken dat gewijd zou zijn aan de immens populaire cartoonfiguur. Het Gewest zou negen miljoen euro investeren, terwijl Geluck zelf…

Waarschijnlijk had de Brusselse minister-president Rudy Vervoort (PS) niet verwacht dat er zoveel negatieve reacties zouden komen na zijn aankondiging dat het Gewest zou investeren in een museum rond een stripfiguur. Samen met Philippe Geluck, de geestelijke vader van Le Chat had hij het plan onthuld om in een leegstaand gebouw op de Kunstberg aan het Koningsplein een museum te maken dat gewijd zou zijn aan de immens populaire cartoonfiguur. Het Gewest zou negen miljoen euro investeren, terwijl Geluck zelf sponsors zou aanspreken om het budget rond te krijgen. Over dat museum praat men al jaren, maar Vervoort lijkt nu eindelijk te willen doorzetten.

Een vaste waarde

De Kat begon haar carrière in Le Soir en is eigenlijk geen strip. In telkens bijna identieke kaders laat tekenaar Geluck zijn gezapige kater grappige en absurde commentaar geven op alles en nog wat. Geluck zelf is een vaste waarde die opduikt in allerlei programma’s in Franstalige media. Onlangs werd de Parijse Champs-Elysées versierd met een lange rij beeltenissen van zijn creatie.

Maar dat statuut van Geluck verhinderde niet dat er onmiddellijk een aantal petities op gang kwamen tegen het Kat-museum die in geen tijd heel veel handtekeningen verzamelden. De tegenstanders van het plan van Vervoort en Geluck ergeren er zich aan dat het gewest in dit wel heel commercieel project wil investeren terwijl even verder op het Koningsplein een imposante verzameling van moderne kunst al tien jaar in de kelders van het Museum van Schone Kunsten stof vergaart en ligt te wachten op een gepaste expositieplek. Zij vinden dat dit de prioriteit zou moeten zijn voor het Brussels Gewest.

Deborsu

Tekenaar Geluck werd bij Christophe Deborsu op RTL geconfronteerd met de initiatiefnemers van de protestschriften. Hij zei meteen dat het voor hem niet hoeft als Brussel zijn geld aan een ander museum wil besteden. Maar Geluck wierp zijn kritikasters voor de voeten dat het gebouw aan het Koningsplein al heel lang leegstaat en te klein is om een belangrijke kunstverzameling te huisvesten.

Ondertussen is er een tegenoffensief op gang gekomen met petities die het Kat-museum steunen. En minister-president Vervoort liet weten dat hij niet onder de indruk is van de argumenten van de tegenstanders. Dat hoeft niet te verbazen, want het lijkt er sterk op dat hij zijn idee zal doordrijven. Bij gebrek aan een regionale cultuurminister kan de minister-president naar eigen goeddunken en smaak het Brussels beleid op dat vlak bepalen.

Vervoort deed dat al een paar jaar geleden toen hij de immense Citroën-garage aan het Kanaal kocht zonder goed te weten wat ermee zou gebeuren en dan een politiek benoemde intendant een lang en duur contract liet afsluiten met het Parijse Centre Pompidou. Brussel als bijhuis van Parijs, het is een bekende droom van de Brusselse politieke klasse. Haar horizon gaat zelden verder dan de francophonie : hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Le Chat, wiens populariteit dan wel immens mag zijn, maar ondanks de vertalingen in vele talen toch vooral in de Franstalige wereld echt groot is. Een bewijs hiervan is dat de hele polemiek rond het geplande museum nauwelijks weerklank kreeg in de Vlaamse media.

Sympatico

De geestelijke vader van Le Chat Philippe Geluck meet zich graag het imago aan van sympatico. Maar hij is in de eerste plaats een gewiekst zakenman die heel veel geld verdient aan de verkoop van zijn boeken en vooral aan de merchandising van zijn creatie. Een eigen museum komt hem dus wel heel goed uit en past perfect in zijn carrièreplanning, eerder dan een samenwerking met het Brussels stripmuseum dat grote financiële moeilijkheden heeft en met Le Chat een nieuwe impuls zou krijgen.

Het is Geluck allemaal gegund. Maar het is goed eraan te herinneren dat Geluck zich na de aanslagen tegen Charlie Hebdo uitdrukkelijk desolidariseerde van het blad. Hij verweet de cartoonisten van Charlie zich onverantwoord te hebben gedragen. Een Frans editorialist vroeg zich toen in een scherp commentaarstuk af of Geluck net als zijn kater gecastreerd was en eigenlijk alleen aan zijn commerciële belangen dacht…

A quoi sert le Flamand?

En ook in het Belgisch politiek debat liet hij zich opmerken. In een one-man-show vroeg hij zich af waarom men Franstalige Belgen het leven lastig maakt met de verplichting om ‘Vlaams’ te leren, een taal ‘die door slechts 0,04%’ van de wereldbevolking wordt gesproken. ‘A quoi sert le flamand’ vroeg hij zich in een RTBF-programma af waarop hij zelf in grove termen antwoordde: ‘A faire chier les Wallons’.

Hij voegde daar nog aan toe dat er een parallel was tussen het lot van de Joden in Nazi-Duitsland en dat van Belgische Franstaligen. Toen hij daarna nog als grap zei dat de Belgische kust verdeeld moest worden tussen Vlamingen en Walen, werd het studiogast Eric Van Rompuy (CD&V) te machtig…

De snelle hap van het toerisme

Dat onaangenaam kantje van Geluck werpt geen smet op zijn vermakelijk oeuvre. Net zomin als het niet-vlekkeloze oorlogsverleden van Hergé of Willy Vandersteen zou maken dat we hun strips niet geniaal zouden mogen vinden.

Maar een debat over welke uitstraling Brussel van zichzelf wil geven, is des te meer aan de orde. Het lijkt wel of Vervoort alleen maar oog heeft voor de snelle hap van het toerisme, waarvan het Biermuseum in de Beurs een ander voorbeeld is. De ambitie van de hoofdstad van Europa mag toch iets hoger liggen. Anders wordt Brussel niets meer dan een stad van strips, chocolade en bier en waar het eten lekker is.