Een kroon met doornen

Uit recent wetenschappelijk onderzoek van het Amerikaanse Salk instituut (hun slogan is: ‘Where cures begin’) in samenwerking met de Universiteit van California San Diego blijkt dat het in vele gevallen niet het coronavirus zélf is dat verantwoordelijk is voor de beschadiging van cellen, maar wel het spike proteïne (de ‘stekels’ op de kroon rond het virus). Dat was een denkpiste die al langer bestond maar die nu is bevestigd in een paper die in het tijdschrift Circulation Research werd gepubliceerd…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Uit recent wetenschappelijk onderzoek van het Amerikaanse Salk instituut (hun slogan is: ‘Where cures begin’) in samenwerking met de Universiteit van California San Diego blijkt dat het in vele gevallen niet het coronavirus zélf is dat verantwoordelijk is voor de beschadiging van cellen, maar wel het spike proteïne (de ‘stekels’ op de kroon rond het virus). Dat was een denkpiste die al langer bestond maar die nu is bevestigd in een paper die in het tijdschrift Circulation Research werd gepubliceerd door het team rond professor Uri Manor.

Een pseudovirus

Het onderzoek geeft voor het eerst een gedetailleerde verklaring van het mechanisme waarmee het spike proteïne de bloedvaten beschadigt. In België was het dokter Jeroen Van der Hilst van het Jessa ziekenhuis in Hasselt die al vroeg in de pandemie doorhad dat Covid19 geen ademhalingsziekte was, maar eerder een aandoening van het vasculair systeem. Dat vergt uiteraard een andere aanpak in de behandeling van de ziekte.

De onderzoekers creëerden voor dit onderzoek een ‘pseudovirus’ waarin de virale lading onschadelijk was gemaakt, maar dat wel de klassieke SARS-CoV2 kroon met de stekels had. Dierenproeven wezen uit dat blootstelling aan dit onschuldige pseudovirus toch nog voor schade aan de longen en aders zorgde, wat er op wees dat het alleen het spike proteïne was dat voor de ziekte zorgde.

mRNA -vaccins en spike proteïnes

‘Als je de replicatie mogelijkheden van het virus verwijdert beschadigt het virus dus nog altijd ernstig de vasculaire cellen’, besluiten de onderzoekers. Kortom: of er nu een virus in de verpakking van de kroon zit of niet, door de spikes op het proteïne worden de cellen op de aderwanden toch nog beschadigd.

Dat is vervelend, vooral omdat de mRNA-vaccins een code inspuiten die je lichaam de opdracht geeft om – daar komt ie – spike proteïnes aan te maken. Het systeem is dat je lichaam dan dit spike proteïne herkent en antistoffen aanmaakt, zodat je antistoffen meteen een echte besmetting met SARS-CoV2 ontdekken en onschadelijk maken nog voor je de ziekte kan ontwikkelen.

Spike proteïne doorheen het hele lichaam

Vermits je lichaam na het krijgen van een mRNA vaccin zelf spike eiwitten aanmaakt die je cellen mogelijk kunnen beschadigen is dat wellicht een verklaring voor de bijwerkingen van de mRNA vaccins: bloedklonters die een trombose kunnen veroorzaken en ontstekingen van de hartzakjes (pericarditis) of een ontsteking van de hartspier (myocarditis). Bij het ontwikkelen van de vaccins werd oorspronkelijk gezegd dat het vaccin op de plaats van inenting (in de arm) zou blijven. Het spike proteïne zou daar de antistoffen oproepen en vervolgens weer verdwijnen.

Al snel werd het spike proteïne echter ook aangetroffen in de lever, de milt, de eierstokken en de teelballen. Bij een klein percentage werd het ook teruggevonden in de hersenen. Dat was een grote ‘oeps, foutje’, want op die manier kan de door vaccinatie aangemaakte spike-proteïne doorheen het lichaam schade aanrichten, ook als het niet ‘geladen’ is met het virus.

Of een persoon overleden was aan het virus dan wel aan de gevolgen van de vaccinatie is dus niet altijd duidelijk. Alleen autopsies kunnen dat uitwijzen en die worden niet standaard bij elk overlijden uitgevoerd. Het zou interessant zijn om dat nu wel te doen, vooral bij plotse overlijdens van jongen mensen om uit te maken wat hier precies aan de hand was.

Terughoudendheid graag

Overigens zijn die ontstekingsreacties na het toedienen van mRNA- vaccins niet nieuw. Toen ik de Amerikaanse Dr. Robert Malone interviewde voor de Tegenwind documentaire – hij is de man die aan de wieg stond van de techniek om het mRNA te gebruiken als ‘vervoermiddel’ voor vaccins – vroeg ik waarom hij eigenlijk lang geleden al gestopt was met zijn onderzoek naar mRNA vaccins. Zijn antwoord: ‘Omdat ik de ontstekingsreacties op geen enkele manier weg kreeg.’ Waarom hij zich dan toch liet vaccineren bij het begin van de uitrol van de vaccins als hij wist dat er ontstekingsreacties konden optreden (Malone kreeg een aanval van morbide hypertensie na het vaccin)? ‘Omdat ik dacht dat daarvoor wel een oplossing hadden gevonden, meer dan twintig jaar later en ik dacht ook dat de FDA haar huiswerk goed had gemaakt.’ Niet dus.

In België staat minister Frank Vandenbroucke alweer in de startblokken om in het najaar aan het massale boostercampagne te beginnen. Met oude vaccins tegen een nieuwe variant. Nu we weten dat zo’n oud vaccin nog nauwelijks werkt tegen een nieuwe variant, maar dat het wel de spike proteïne fabriek in je lichaam in gang zet, zou het van voorzichtigheid getuigen als de minster zich wat terughoudend opstelt.