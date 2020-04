Een land aan de frisse lucht

De 65-jarige Aleksandr Loekasjenko is sinds 1994 president van Wit-Rusland. Voor zijn politieke carrière was Loekasjenko directeur van een staatslandbouwbedrijf. Hij profileerde hij zich als corruptiebestrijder en tegenstander van onafhankelijkheid van Wit-Rusland van de Sovjet-Unie. Wit-Rusland heeft onder zijn leiding het Sovjetbeleid bewaard. Alle belangrijke industrieën zijn in handen van de staat. Volgens Loekasjenko is zijn beleid de enige garantie voor stabiliteit en heeft het Wit-Rusland gespaard voor armoede en oligarchie zoals die elders in de voormalige Sovjet-Unie heerst. Wit-Rusland…

De 65-jarige Aleksandr Loekasjenko is sinds 1994 president van Wit-Rusland. Voor zijn politieke carrière was Loekasjenko directeur van een staatslandbouwbedrijf. Hij profileerde hij zich als corruptiebestrijder en tegenstander van onafhankelijkheid van Wit-Rusland van de Sovjet-Unie.

Wit-Rusland heeft onder zijn leiding het Sovjetbeleid bewaard. Alle belangrijke industrieën zijn in handen van de staat. Volgens Loekasjenko is zijn beleid de enige garantie voor stabiliteit en heeft het Wit-Rusland gespaard voor armoede en oligarchie zoals die elders in de voormalige Sovjet-Unie heerst. Wit-Rusland wordt door vele westerse journalisten en politici ‘de laatste dictatuur van Europa’ genoemd. Deze benaming lijkt sinds de coronacrisis wel zeer kort door de bocht, vooral ook omdat het land als een van de weinigen een geheel eigen koers vaart.

Wandelen en tractor rijden

De president van Wit-Rusland blijft erop staan dat quarantaine en uitgaansverbod in de strijd tegen het coronavirus in geen enkel opzicht van nut kunnen zijn. Volgens Loekansjenko is het veel verstandiger te gaan wandelen dan zich en de kinderen thuis op te sluiten.

‘Wij hebben het als van jongs af aan geleerd: als iemand een virusinfectie heeft, moet hij veel naar buiten. Adem eens goed door, ga met de kinderen het bos in, naar het park. Thuis opgesloten zitten is zeker niet de manier waar wij voor kiezen’, aldus Loekasjenko. ‘De overheid in Wit-Rusland is niet van plan het openbare leven in een kooi te zetten.’

Volgens de president is het land momenteel over de piek van de wintergriep heen en daalt het sterftecijfer. ‘Alles begint met het leven en wij zouden datzelfde leven in een kooi zetten. Dat gaat niet en zou een stommiteit zijn.’ Eveneens zei hij dat het virus in de eerste plaats de ouderen en mensen met een zwak immuunsysteem betreft, daarom moeten die groepen in de samenleving extra worden beschermd. Tegelijkertijd merkte hij op dat de mensen zelf op hun gezondheid moeten letten. Hij raadde aan de immuniteit te versterken door aan sport te doen en niet toe te geven aan slechte gewoontes. ‘In deze situatie,’ aldus de president ‘is paniek de ergste vijand.’

‘De psychose rond COVID-19 heeft een negatieve invloed op de mensen. Velen worden agressief. Het aantal zelfmoorden in de wereld is gestegen (er zijn nog geen gegevens bekend over de impact van de coronacrisis op het aantal zelfmoorden wereldwijd, nvdr). Dat is een duidelijk gevolg van de psychose’, aldus Loekasjenko. Bovendien merkte hij op dat niet alleen mensen sterk onder het coronavirus te lijden hebben, maar ook de economie. Scholen, universiteiten en staatsbedrijven blijven daarom gewoon open. Loekasjenko roept iedereen op om te blijven werken en zegt dat ‘de tractor mensen zal redden’ van ziekte.

Voetbal

De Wit-Russische voetbalbond is eveneens niet van plan om de competitie stil te leggen vanwege het coronavirus. Secretaris-generaal Sergei Zhardetski: ‘We bekijken de situatie per dag. We vertrouwen volledig op onze gezondheidsautoriteiten en zien daarom voorlopig geen redenen om de competitie stop te zetten.’

De Wit-Russische competitie is de enige competitie in Europa die niet is stilgelegd vanwege het coronavirus. De internationale spelersvakbond FIFPro uitte begin deze week al forse kritiek op de Wit-Russische voetbalbond omdat er gewoon wordt gespeeld, maar het lijkt allemaal niets uit te richten. ‘We erkennen dat de situatie in sommige landen nijpend is, maar de autoriteiten zeggen dat onze competitie gewoon door kan gaan,’ benadrukt Zhardetski.

In de hoogste liga is inmiddels de vierde speelronde aangebroken. Aanstaande zondag staat de wedstrijd FC Minsk-BATE op het programma. Bij gebrek aan alternatieven een van de belangrijkste wedstrijden wereldwijd. Gelukkig hebben de meeste bookmakers en voetballiefhebbers op het moment meer dan voldoende tijd om kennis te maken met deze exotische liga.

Online petitie

De Volkskrant publiceerde op 6 april een artikel waarin wordt beweerd dat Wit-Russische vrijwilligers uit eigen initiatief 20 000 mondkapjes inzamelden voor ziekenhuizen en een groep van 25 artsen een alarmerende videoboodschap rondstuurde. Maandagmiddag zouden bovendien 165 000 mensen een online petitie hebben getekend waarin de Wit-Russische president wordt oproepen een lockdown af te kondigen. ‘Deze petitie is een kreet van onze ziel. Wij hebben een lockdown nodig. Wij willen leven’, citeren oppositiemedium Belsat en de Volkskrant de petitie. Op 10 april was de betreffende petitie vreemd genoeg door 10 000 personen minder ondertekend dan op 6 april. Hoeveel van die ondertekenaars in Wit-Rusland wonen, valt niet te achterhalen.

In het stuk wordt ook Tsjernobyl niet vergeten: ‘De beste mondkapjes kregen ze van mijnwerkers, de arbeiders die in 1986 hun leven waagden tijdens de kernramp in Tsjernobyl die Wit-Rusland zwaar raakte. “Mijnwerkers uit Soligorsk hebben ons geholpen aan dozen vol met FFP-3”, zegt Stryzjak (de vrijwilliger die mondkapjes verzamelde, nvda).’

Officiële cijfers

Volgens officiële cijfers zijn er in Wit-Rusland op 6 april 700 besmettingen geregistreerd. 13 personen zijn inmiddels overleden aan het virus, 53 patiënten zijn genezen. 634 personen worden nog in het ziekenhuis behandeld. Sinds het begin van de pandemie zijn er in Wit-Rusland meer dan 40 000 coronatests uitgevoerd door 13 laboratoria.