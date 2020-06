Een middenvinger voor Weyts

Vorige week ging er voor de zoveelste keer een storm door het onderwijslandschap. Nadat de basisscholen tegen maandag hun draaiboeken voor de Opstart 2.0 afgewerkt hadden, besliste op woensdagavond de Groep van Experten belast met de Exit-Strategie (GEES) in een overlegcomité met het kabinet van Ben Weyts (N-VA, Vlaams minister bevoegd voor onderwijs) om de vier m2-regel voor social distancing op te schorten. De basisscholen kunnen hierdoor terug voltijds en volledig openen. Gejuich bij de ouders, gejoel bij de leerkrachten.…

Einde van Latijn

Karlijne Van Bree (Vernieuwing, schepen van onderwijs te Grimbergen) blikt na een helse week terug op de feiten. ‘Maandag hadden we met onze basisscholen de draaiboeken voor de Opstart 2.0 gefinaliseerd. In die scenario’s wordt nog rekening gehouden met de regel om vier m² per leerling te respecteren. Die draaiboeken zijn het resultaat van een enorme inspanning die geleverd werd door de directies en de leerkrachten. De eerste fase van de opstart is bij ons goed verlopen, dankzij de inzet van onze mensen.’

‘Wanneer dan op woensdag de boodschap kwam dat de vier m²-regel wegviel, brak de veer. Al dat werk voor niets… Een van mijn directeurs, de braafste van de hoop, had op de vergadering enkel nog een middenvinger over voor de minister. Ik kan als bevoegde schepen niet verlangen dat mijn mensen op zo’n korte termijn alle voorbereidende werk weggooien en het roer terug omgooien. Ze zijn aan het einde van hun Latijn.’

Spijt

Op het kabinet van Weyts krijgen we zijn woordvoerder aan de lijn. Michaël Devoldere schets de moeilijke positie waar zijn minister zich in bevindt. ‘Ben Weyts is steeds een voorstander geweest van het zo snel mogelijk heropenen van de scholen. We beseffen dat vorige week (de week van 18 tot 22 mei, WM) heel veel scholen aan de slag zijn gegaan in hun enthousiasme om zo veel mogelijk leerlingen terug op de schoolbanken te krijgen, rekening houdend met de toen nog geldende regels’.

‘In heel de saga is dat hetgeen wat ons het meeste spijt: dat we een week later moeten concluderen dat er veel werk werd verzet dat achteraf gezien niet nodig bleek te zijn. Maar het gaat hier puur om een virologische beslissing. Wij gaan de veiligheidsvoorschriften nooit versoepelen vanuit het onderwijsoverleg. Die beslissing ligt bij de GEES waar de virologen dag op dag geconfronteerd worden met nieuwe wetenschappelijke inzichten. Het gaat hier over een nieuw virus waar we létterlijk dagelijks meer zicht op krijgen.’

‘In andere Europese landen zijn de scholen al langer open en daar is gebleken dat het risico op verdere verspreiding van het virus door die opening beperkt is. Daardoor is er bij de virologen een breed draagvlak ontstaan om de vier m²-regel te laten sneuvelen. Die kans hebben we met beide handen aangegrepen om zo veel mogelijk kinderen terug in de scholen te krijgen. Ik durf dan ook voor een beetje begrip te pleiten voor de unieke situatie waar we ons momenteel in bevinden. De minister heeft voor deze plotse bocht overigens uitdrukkelijk zijn excuses aangeboden.’

Ernstige Lieden

Elke dag nieuwe inzichten, akkoord, maar lang niet alle virologen delen die inzichten. Dat mag blijken uit de commentaren die de laatste week in de pers verschijnen. Ook de GEES zelf ligt onder vuur. De vakbonden lijken eerder geneigd om toch vast te houden aan de vorige veiligheidsmaatregelen.

Devoldere nuanceert dit. ‘Het laatste overleg met de vakbonden dateert van vrijdag 22 mei. Toen hadden we een vergadering die zeven uur geduurd heeft en waar de veiligheidsbekommernis ook uitgebreid aan bod is gekomen. Daar was Erika Vlieghe (Voorzitster GEES) bij aanwezig en zij heeft toen de vier m²-regel bevestigd. Ondertussen is het nieuwe standpunt van de GEES gekomen en sindsdien is er geen overleg meer geweest.’

‘Dat verklaart misschien het wantrouwen. Maar nogmaals, het gaat hier over een wetenschappelijke consensus. Die virologen zijn ernstige lieden voor wie de wetenschap primeert. Dat zijn geen roekeloze mensen, ze nemen geen beslissingen onder politieke druk. Wanneer zij het risico te hoog achten, voeren zij geen versoepeling door. Wij moeten vertrouwen stellen in de officiële werkgroep, ook al vang je soms bij andere virologen tegengestelde meningen op.’

Zomerscholen: botsing tussen droom en werkelijkheid?

Een ander punt is het voorstel om zomerscholen te organiseren. Ben Weyts en Bart Somers (Open-VLD, minister bevoegd voor inburgering) kondigden dit twee weken geleden in een gezamenlijk persbericht aan. Weyts had dit idee al eerder gelanceerd, maar werkte toen nog voorzichtig achter de schermen.

Karlijne Van Bree ziet dit momenteel in de praktijk niet uitvoerbaar voor haar gemeente. ‘Het is een voorstel dat op vrijwillige basis geïmplementeerd kan worden. De plannen moeten ingediend worden tegen vijf juni: dat is wel héél kort dag. Ik merk dat de directies dit afblokken. Zij kennen hun mensen en vrezen dat het wéér dezelfde leerkrachten zullen zijn die zich hiervoor gaan inzetten. De vrees bestaat dat die zich gaan opbranden. Je ziet dat zij hun mensen willen beschermen. Vergeet niet dat het lerarenkorps zich de laatste maanden enorm heeft ingespannen en veel flexibiliteit aan de dag heeft gelegd.’

‘Digitaal afstandsonderwijs, pre-teaching, opstellen van opstartplannen, aanpassen van de infrastructuur: de mensen hebben énorm hard gewerkt, ook tijdens de weekends en de Paasvakantie. Ik kan niet genoeg benadrukken hoeveel werk er is verzet! Maar ik denk dat de grens nu wel is bereikt. Op zo’n korte termijn krijgen we dit praktisch niet georganiseerd. Let wel, ik vind het een schitterend idee, ik sta er volledig achter. Wij hebben in Grimbergen een steeds groter wordende groep van kwetsbare leerlingen die hier behoefte aan hebben, maar het lijkt me realistischer dit rustig te bekijken voor volgend jaar.’

Leerachterstandskloof

Devoldere benadrukt de noodzaak aan zomerscholen, zeker in de huidige context waarin de leerachterstandskloof almaar groter lijkt te worden. ‘We kunnen hier eigenlijk niet mee wachten. We weten — dit kan je navragen bij pedagogen allerhande — dat wanneer we een aantal leerlingen volgend jaar met een leerdeficit laten aanvangen, dit tot enorme problemen gaat leiden. Die leerachterstand, die wacht geen jaar, die gaat er in september zijn.’

Er is op het kabinet veel begrip voor de moeilijkheden die zich op het terrein aftekenen. Devoldere stelt zich dan ook realistisch op, zij het met enige aandrang. ‘We hebben gekozen voor een vrijwillig instappen in het zomerschoolsysteem, omdat we heel goed beseffen dat we de laatste twee maanden enorm veel van onze scholen hebben gevraagd. Nu komt dát er nog eens bij, maar de realiteit verplicht ons íets te doen. Op basis van vrijwilligheid dan maar. We beseffen heel goed dat de grens van de draagkracht van vele scholen echt wel is bereikt. We voorzien ook een tweede ronde, want we vermoeden wel dat het budget dat we hebben vrijgemaakt in de eerste ronde, met als einddatum vijf juni, niet zal zijn opgebruikt. Er komt dus nog een herkansing. Maar ik weet dat we enorm veel vragen…’

Voor iedereen pionierswerk

Devoldere pleit nogmaals passioneel voor een beetje begrip. ‘Weet je, dít is nog nooit gebeurd. De scholen zijn nog nóóit op deze manier lamgelegd, leerlingen zijn nog nóóit zo van onderwijs verstoken gebleven… Dit is voor iedereen pionierswerk. Uiteraard is dat met vallen en opstaan, is het te veel en te laat of te vroeg en te weinig, allemaal tegelijk… het is voor iedereen zoeken. Dat perspectief ontbreekt soms, vind ik.’

In de praktijk houdt Van Bree in Grimbergen vast aan de vorige week maandag opgestelde draaiboeken. ‘We konden niet nog eens alles omgooien. Dinsdag gaan de scholen van start met het nieuwe plan, terwijl gelijktijdig alles op het schepencollege zal worden goedgekeurd. Wij hopen zo naar behoren het schooljaar verder uit te doen om ons dan voor te bereiden op wat mogelijk in september op ons afkomt. We hebben de tijd nodig om lessen te trekken en te evalueren.

‘We hebben enorm veel geleerd op korte tijd, maar nu is er rust nodig. De zomerscholen zullen we dit jaar waarschijnlijk niet kunnen organiseren. Ik krijg er momenteel mijn mensen niet voor gemotiveerd, en daar heb ik alle begrip voor. We starten dus voor alle kinderen in het basisonderwijs, maar slechts één à twee dagen per week. Meer zit er voor dit schooljaar niet meer in, ook al had iedereen het graag anders gezien.’

Vlaamse keuzes, Waalse keuzes

Tot slot hadden we nog een belangrijke vraag voor Weyts: Onderwijs is een homogene Vlaamse bevoegdheid, waarom dan zoveel tijd spenderen aan overleg met de Franstaligen en het Federale niveau?

Devoldere: ‘Onderwijs is inderdaad een Vlaamse bevoegdheid, maar je zit enerzijds met de complexiteit van de situatie in Brussel, waar de twee taalnetten naast elkaar bestaan. Anderzijds heb je het gegeven van de Veiligheidsraad en de GEES, die Federaal samengesteld werden. Sta me echter toe er op te wijzen dat er zeer verschillende keuzes werden gemaakt. Vlaanderen heeft ervoor geopteerd om nieuwe stof aan te reiken via preteaching en wil zo snel mogelijk de kinderen terug op de schoolbanken, hoe moeilijk en energieverslindend dit ook is. Aan Franstalige zijde werd gekozen om dit schooljaar meer op te schorten, geen nieuwe leerstof, geen evaluaties,… De toekomst zal uitwijzen wie de beste keuzes heeft gemaakt.’