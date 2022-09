Een militair is uw makker  

Poetin zoekt piotten. Fijne legermuseums kunnen helpen. Vlaamse tienjarigen en volwassenen kennen één militair, Xavier Waterslaeghers van FC De Kampioenen. Elke tienjarige Brit kent de namen van vijf generaals. Een bezoek aan het Imperial War Museum (IWM) in Londen is onderrichtend. Het verslaat het Legermuseum in Brussel met lengten en evenaart het Nederlandse Nationaal Militair Museum. Bij mijn vierdaagse in Londen, drie maanden gereserveerd voor de Queen haar landgenoten in rouw dompelde, kriskraste ik door de kilometerslange rij van treurenden,…

Poetin zoekt piotten. Fijne legermuseums kunnen helpen. Vlaamse tienjarigen en volwassenen kennen één militair, Xavier Waterslaeghers van FC De Kampioenen. Elke tienjarige Brit kent de namen van vijf generaals.

Een bezoek aan het Imperial War Museum (IWM) in Londen is onderrichtend. Het verslaat het Legermuseum in Brussel met lengten en evenaart het Nederlandse Nationaal Militair Museum. Bij mijn vierdaagse in Londen, drie maanden gereserveerd voor de Queen haar landgenoten in rouw dompelde, kriskraste ik door de kilometerslange rij van treurenden, gestart aan Butler’s Wharf op de rechteroever tot Westminster Hall.

Tussen de tienduizenden blonken de oud-militairen, soms in rolstoelen, met de jas vol medailles. Soldaat zijn in het Verenigd Koninkrijk is geen schande, zij hoeven niet zoals in slapjanus-België buiten de kazerne hun uniform te verstoppen. De martiale mannen in de treurfile inspireerden mij voor een bezoek aan het Imperial War Museum, bij de voordeur van het paleis en het park van de Anglicaanse aartsbisschop in de wijk Lambeth. Ik ben geen houwdegen maar betreur, nu Oekraïne toont hoe noodzakelijk een kwalitatieve legermacht is, hoe das Militär in dit land ondergeschoffeld wordt. Ik was geen soldaat en vertrok als vervangende legerdienst na mijn licentiaatsstudie economie bij de jezuïeten in Antwerpen naar een van hun Congolese missieposten.

Zothuis

Voor de pacifisten een anekdote om van te smullen: het IWM woont in een statig gebouw dat tot in 1936 een psychiatrische instelling was (Bethlem Royal Hospital, waaruit het Engelse woord bedlam is ontstaan: zothuis). Bekijk een Spitfire, een Russische T-34-tank, een grote V2-raket, vergelijkbaar met de exemplaren die op Antwerpen en Londen gegooid werden. Voor Vlamingen zijn de First World War Galleries, met beelden van het IJzerfront, aanlokkelijk. De aangrijpende Holocaust Exhibition, ongeschikt voor kinderen onder 14 staat aan de ingang, toont de uitroeiing van joden, Roma en zwakzinnigen door de nazi’s. De Secret War Gallery licht de staatsspionage, kunstmatige intelligentie, geheim agenten (remember 007) toe. Het IWM is actueel: in de hal staat het wrak van een auto vernield door een IS-bom in Bagdad.

Het Legermuseum in Brussel in het Jubelpark heeft een merkwaardige collectie van artefacten over elk aspect van oorlog, civiel of militair, geallieerd of vijandig. Aan de dakspanten van de hallen hangen vliegtuigen, in een patio staan tanks. Het geheel is stoffig, amateuristisch en alleen een omweg waard met kleinkinderen die in een cockpit willen tronen of verwonderd kijken naar het wapentuig.

In een zaal die je amper vindt prijkt een authentieke verzameling van het laatste pronkleger van de tsaar, voor het Rode Leger tegen de Witten vocht. Kronkelend in Brussel belandt. De collectie van het museum is een mengeling van wapens, groot en klein, en memorabilia van verre veldslagen, verdwenen regimenten, vechtjassen zonder belang. Daarin wieden zou een stap vooruit zijn. Voeg toe: een vernieuwbouw door een architect van niveau met een smak geld als beloning om de miserie te keren. Defensie en de regering zullen opwerpen dat er andere prioriteiten zijn, maar dat is kul. Public relations voor een veerkrachtige weermacht zijn nuttig op een continent dat minder voor de Eeuwige Vrede is geschapen dan gedacht werd tot in februari 2022.

In de heide van Soesterberg bij Utrecht, op een verlaten vliegtuigbasis, verrees in 2014 een pracht van een architectonische toondoos voor het Nationale Militair Museum. Je kan er oefenen met een pantservoertuig en een waaier van modern en oud legermateriaal vult de grote glazen ruimte. Typisch voor de verdraagzame Nederlandse aanpak: op de etage is er een openhartige en grote tentoonstelling over de Nederlandse vredesbeweging. Chapeau.