Een onafhankelijk Vlaanderen met of zonder Brussel?

Een onafhankelijk Vlaanderen is het uiteindelijke doel van de Vlaamse Volksbeweging. Die doelstelling is expliciet opgenomen in het programma van de twee grootste politieke formaties in het noorden van het land. Toch is slechts een minderheid van de Vlamingen echt voorstander van separatisme.

Peilingen tonen aan dat het Vlaams Belang en de N-VA samen een absolute meerderheid in het Vlaams Parlement zouden kunnen behalen na de regionale verkiezingen van 9 juni 2024. De B Plus-beweging pleit voor het behoud van België in een ‘moderne en efficiënte’ federale vorm en laat nooit een gelegenheid voorbijgaan om erop te wijzen dat naar schatting amper 10% tot 15% van de Vlamingen echt voorstander is van de separatistische optie. Met andere woorden, veel N-VA en Vlaams Belang kiezers willen niet dat het Koninkrijk verdwijnt. Eerlijk is eerlijk.

Vlaamse Republiek

Maar de verkozenen van VB en N-VA zullen zich niet druk maken om zo’n argument. Ze zullen alles in het werk te stellen om het programma van hun partij uit te voeren: het oprichten van een Vlaamse Republiek.

Tenzij je het hele concept democratie in vraag stelt, is het nog altijd de meerderheid die uit de stembus komt, die telt, ongeacht het percentage. Hoe kan je dan een absolute meerderheid, bestaande uit verkozenen van het Vlaams Belang en de N-VA, verwijten of tegenwerken als ze zich officieel en legitiem uitspreken voor een soevereine Vlaamse staat? Het is op zijn minst onlogisch om een politieke partij zich verkiesbaar te laten stellen en haar vervolgens het recht te ontzeggen om haar programma uit te voeren. En iedereen wordt verondersteld te stemmen met kennis van zaken.

Brussel

Dan is er nog de netelige kwestie Brussel. Vlaanderen heeft van Brussel zijn hoofdstad gemaakt en er zijn regering, parlement en administratie gevestigd. Maar kan Vlaanderen zich afscheiden en zich Brussel toe-eigenen?

Geografisch gezien wordt Brussel omringd door Vlaams grondgebied. Maar sinds 1989 (in ruil voor het offer van José Happart als burgemeester van Voeren) is het ook een volwaardig gewest geworden, met eigen grenzen, en de meerderheid van de inwoners zegt daar aan gehecht te zijn. Volgens een enquête die in 2013 werd uitgevoerd door Rudi Janssens, onderzoeker aan de VUB, zou 73,9% van de Brusselaars kiezen voor een autonoom Brussels Gewest als België zou verdwijnen. Slechts 4% zou bereid zijn om zich bij Vlaanderen aan te sluiten.

Joegoslavië

België kan alleen worden opgesplitst, zoals het geval was bij de voormalige Joegoslavische federatie, op basis van interne administratieve grenzen. En alleen het Waals, Vlaams en Brussels Gewest kunnen geografisch worden afgebakend. Volgens het principe van het internationaal recht ‘uti possidetis juris’ (gij zult bezitten zoals gij hebt bezeten), kan Vlaanderen niet raken aan de grenzen van de twee andere gewesten.

Als het dat wel zou doen, zou het een geschil uitlokken waarvan de inzet veel groter zou zijn dan die van het debat over de Belgische Gemeenschap, met het risico dat het internationaal niet zou worden erkend.